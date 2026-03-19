Un episod de violență petrecut într-un supermarket din județul Cluj a provocat panică în rândul clienților și angajaților prezenți în magazin. Intervenția autorităților a dus la reținerea rapidă a suspectului, însă incidentul ridică semne de întrebare privind siguranța în spațiile comerciale.

Cum s-a desfășurat incidentul din supermarket

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, evenimentul a avut loc în comuna Apahida, unde un bărbat de 30 de ani a intrat într-un magazin înarmat cu un cuțit. Acesta a început să adreseze amenințări directe atât clienților, cât și angajaților, generând o stare generalizată de teamă și tensiune.

Anchetatorii au precizat că individul avea asupra sa un obiect tăietor-înțepător, purtat la spate, sugerând că îl va folosi împotriva celor din jur. Comportamentul său a escaladat rapid, iar atmosfera din interiorul supermarketului s-a deteriorat în câteva momente, pe fondul reacțiilor de panică ale celor prezenți.

Situația a devenit și mai gravă în momentul în care agentul de pază a încercat să intervină pentru a calma conflictul și a proteja clienții. Bărbatul a reacționat violent și l-a lovit pe paznic în zona feței, amplificând starea de insecuritate din magazin, relatează Adevărul.

Acțiunile au dus la tulburarea ordinii publice, fiind create condiții periculoase pentru toți cei aflați în magazin. Intervenția autorităților a fost necesară pentru a limita riscurile și pentru a restabili controlul asupra situației.

Ce măsuri au fost luate de autorități

După intervenția poliției, bărbatul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore de către polițiștii Secției 2 Poliție Rurală. Măsura a fost aplicată în data de 18 martie, în urma evaluării faptelor și a pericolului reprezentat de comportamentul acestuia.

Suspectul urmează să fie prezentat în fața procurorilor de la Parchetul de pe lângă , unde vor fi analizate circumstanțele cazului. În funcție de concluziile anchetei, autoritățile vor decide ce măsuri preventive suplimentare se impun în acest caz.