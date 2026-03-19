Incident violent într-un supermarket din Cluj după ce un bărbat a amenințat clienții. Cum au intervenit autoritățile

Iulia Petcu
19 mart. 2026, 19:44
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum s-a desfășurat incidentul din supermarket
  2. Ce măsuri au fost luate de autorități

Un episod de violență petrecut într-un supermarket din județul Cluj a provocat panică în rândul clienților și angajaților prezenți în magazin. Intervenția autorităților a dus la reținerea rapidă a suspectului, însă incidentul ridică semne de întrebare privind siguranța în spațiile comerciale.

Cum s-a desfășurat incidentul din supermarket

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, evenimentul a avut loc în comuna Apahida, unde un bărbat de 30 de ani a intrat într-un magazin înarmat cu un cuțit. Acesta a început să adreseze amenințări directe atât clienților, cât și angajaților, generând o stare generalizată de teamă și tensiune.

Anchetatorii au precizat că individul avea asupra sa un obiect tăietor-înțepător, purtat la spate, sugerând că îl va folosi împotriva celor din jur. Comportamentul său a escaladat rapid, iar atmosfera din interiorul supermarketului s-a deteriorat în câteva momente, pe fondul reacțiilor de panică ale celor prezenți.

Situația a devenit și mai gravă în momentul în care agentul de pază a încercat să intervină pentru a calma conflictul și a proteja clienții. Bărbatul a reacționat violent și l-a lovit pe paznic în zona feței, amplificând starea de insecuritate din magazin, relatează Adevărul.

Acțiunile agresorului au dus la tulburarea ordinii publice, fiind create condiții periculoase pentru toți cei aflați în magazin. Intervenția autorităților a fost necesară pentru a limita riscurile și pentru a restabili controlul asupra situației.

Ce măsuri au fost luate de autorități

După intervenția poliției, bărbatul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore de către polițiștii Secției 2 Poliție Rurală. Măsura a fost aplicată în data de 18 martie, în urma evaluării faptelor și a pericolului reprezentat de comportamentul acestuia.

Suspectul urmează să fie prezentat în fața procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, unde vor fi analizate circumstanțele cazului. În funcție de concluziile anchetei, autoritățile vor decide ce măsuri preventive suplimentare se impun în acest caz.

Citește și...
Investiție record la Aeroportul Otopeni: Noul terminal ar putea fi construit în doar trei ani și jumătate
Eveniment
Investiție record la Aeroportul Otopeni: Noul terminal ar putea fi construit în doar trei ani și jumătate
Primăriile oferă ajutoare financiare înainte de Paște pentru categoriile vulnerabile. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi tichetele
Eveniment
Primăriile oferă ajutoare financiare înainte de Paște pentru categoriile vulnerabile. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi tichetele
O nouă formă de înșelătorie electronică. Avertisment MAI referitor la citațiile primite pe e-mail
Eveniment
O nouă formă de înșelătorie electronică. Avertisment MAI referitor la citațiile primite pe e-mail
Reguli noi pentru protecția consumatorilor în România. Cum vor fi schimbate contractele la distanță
Eveniment
Reguli noi pentru protecția consumatorilor în România. Cum vor fi schimbate contractele la distanță
Bătaie cu urmări grave între două adolescente. Una dintre fete a ajuns la spital de urgență
Eveniment
Bătaie cu urmări grave între două adolescente. Una dintre fete a ajuns la spital de urgență
Individ arestat pentru că și-a violat în mod repetat fiica vitregă. Autoritățile au fost sesizate de mama fetei
Eveniment
Individ arestat pentru că și-a violat în mod repetat fiica vitregă. Autoritățile au fost sesizate de mama fetei
Poveste încâlcită la o şcoală din Iași: Cum a primit ordin de restricție un elev care ar fi fost victima bullying-ului. Acum are și absențe, care nu vor fi motivate
Eveniment
Poveste încâlcită la o şcoală din Iași: Cum a primit ordin de restricție un elev care ar fi fost victima bullying-ului. Acum are și absențe, care nu vor fi motivate
Fiul viceprimarului din Șelimbăr a scăpat de pușcărie, deși l-a bătut crunt pe un tânăr
Eveniment
Fiul viceprimarului din Șelimbăr a scăpat de pușcărie, deși l-a bătut crunt pe un tânăr
Se poate purta o geaca de blugi la un eveniment mai formal?
Eveniment
Se poate purta o geaca de blugi la un eveniment mai formal?
Cum poți crește eficiența operațională în cadrul unui business?
Eveniment
Cum poți crește eficiența operațională în cadrul unui business?
Ultima oră
20:26 - Investiție record la Aeroportul Otopeni: Noul terminal ar putea fi construit în doar trei ani și jumătate
20:25 - Primăriile oferă ajutoare financiare înainte de Paște pentru categoriile vulnerabile. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi tichetele
20:21 - Război în Orientul Mijlociu. Declarații năucitoare ale lui Donald Trump. Ce spune despre trimiterea trupelor terestre în Iran
19:49 - Strategia Meta pentru readuce la viață Facebook: Plăți de mii de dolari pentru creatorii de conținut
19:43 - O nouă formă de înșelătorie electronică. Avertisment MAI referitor la citațiile primite pe e-mail
19:19 - Italia reduce prețul carburanților pentru a tempera scumpirile. Cum se compară situația cu evoluțiile din România (VIDEO)
19:18 - Europa, sub un nou episod de poluare: De ce aerul va deveni irespirabil până la finalul săptămânii
19:14 - Bani de la stat pentru fermieri. Guvernul a aprobat subvenția pentru motorină în 2026
18:53 - Represalii după atacul israelian asupra complexului energetic South Pars. Rachetele Teheranului au lovit o rafinărie la Haifa
18:43 - Prima reacție a lui Andi Moisescu după ce a rămas fără emisiunea de la Pro TV „Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată”