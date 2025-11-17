Tik Tok, platforma de socializare chinezească, îi face pe unii utilizatori să facă lucruri, de dragul vizualizărilor, pe care în mod normal nu le-ar face. De la indivizii care se filmează în timp ce fură din magazine s-a ajuns la adevărate atrocități.

Cuplul care și-a violat bebelușul pentru audiență pe Tik Tok

au sesizat autoritățile din România cu privire la acest caz. Potrivit informațiilor și a clipurilor furnizate de Tik Tok, pentru autoritățile române, un cuplu din Galați și-a violat copiii. Este vorba despre un bebeluș de trei luni și o fetiță de un an și șapte luni. Cei doi au încercat să transmită live, imaginile cu violurile.

Sesizarea a fost transmisă apre soluționare procurorilor din cadrul DIICOT Brăila. Cei doi, bărbatul și femeia, au fost prezentați pentru arestare la Tribunalul Brăila. Arestarea a fost acceptată de judecători, însă a fost contestată de de cei doi, după cum relatează publicația locală debraila.ro. Bebelușul și surioara lui au fost preluați de Protecția Copilului.

Bărbatul este acuzat de viol și pornografie infantilă, iar mama copiilor de complicitate la viol și pornografie infantilă. Din cercetările efectuate rezultă că cei doi copii sunt ai femeii. Bărbatul nu apare ca tată în certificatele de naștere, însă autoritățile au bănuieli că ar fi tată biologic.

De menționat că ancheta este efectuată de DIICOT Brăila chiar dacă cei doi inculpați sunt din Galați. Aceasta deoarece Serviciul Teritorial Galați al DIICOT trece printr-o criză acută de procurori.

Comunicarea oficială a procurorilor DIICOT

DIICOT au confirmat informațiile prin intermediul unui comunicat de presă. Potrivit sursei citate, în urma anchetei s-a dispus reținerea celor doi, un bărbat de 48 de ani și o femeie de 22 de ani. Anchetatorii au primit o sesizare, în acest caz, de la Tik Tok.

„La data de 13 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Brăila au dispus reținerea a doi inculpați (un bărbat și o femeie, cu vârstele de 48 și 22 de ani) cercetați pentru infracțiunile de viol săvârșit asupra unui minor, complicitate la viol săvârșit asupra unui minor și pornografie infantilă”, se arată în comunicatul DIICOT.

Procurorii au mai transmis că inculpatul a produs și a întreținut acte de natură sexuală cu cei doi copilași. Aceasta în vreme ce partenera sa a filmat, cu telefonul mobil, și a editat imaginile, prin suprapunerea unui fundal sonor. Ulterior, înregistrările au fost transmise pe platforma de socializare.

„Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, la data de 07.11.2025, inculpatul acționând în scopul producerii de materiale pornografice, a întreținut acte de natură sexuală cu două victime minore, context în care inculpata a realizat înregistrări de tip video folosind un telefon mobil. Ulterior, inculpații au editat materialele pornografice cu minori (prin suprapunerea unui fundal sonor) și le-au distribuit pe o rețea de socializare”, se mai arată în comunicat.

Procurorii au ridicat clipurile destinate Tik Tok

Procurorii DIICOT au efectuat o la locuința celor doi, într-o comună din județul Galați. Aici au găsit mai nulte dispozitive de stocare a datelor pe care le-au analizat. Între timp, cei doi copii au fost plasați la un asistent maternal profesionist.

„În urma percheziției efectuate în locuința comună a acestora, situată pe raza județului Galați, au fost identificate și ridicate dispozitive de stocare a datelor. De asemenea, cele două victime minore au fost plasate în regim de urgență la un asistent maternal profesionist. În ziua de 14.11.2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pe o durată de 30 de zile”, se mai arată în comunicat.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii .