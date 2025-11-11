B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Surpriză pentru un cuplu care filma un video pentru TikTok. Filmarea s-a viralizat datorită lui Leo Messi

Surpriză pentru un cuplu care filma un video pentru TikTok. Filmarea s-a viralizat datorită lui Leo Messi

Adrian Teampău
11 nov. 2025, 10:53
Surpriză pentru un cuplu care filma un video pentru TikTok. Filmarea s-a viralizat datorită lui Leo Messi
Foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Leo Messi a transformat un clip în viral
  2. Starul argentinian a revenit la Barcelona

. Leo Messi a transformat, fără voia lui, clipul filmat de doi tineri îndrăgostiți în viral pe platformele sociale. Povestea s-a întâmplat zilele trecute la Barcelona, unde starul argentinian se afla în vizită.

Leo Messi a transformat un clip în viral

Doi tineri îndrăgostiți au filmat un videoclip pentru TikTok. Pentru aceasta au ales o stradă din Barcelona. În timp ce se filmau, cei doi au avut parte de o surpriză. Campionul mondial Leo Messi a contribuit, fără să realizeze măcar, la viralizarea filmării realizate, în miez de noapte.

Fotbalistul argentinian a trecut pe stradă, chiar prin spatele celor doi îndrăgostiți, în momentul în care aceștia filmau cu telefonul mobil. El era însoțit de unul dintre bodyguarzii care îl însoțesc peste tot în public.

Cum nu ai ocazia în fiecare zi să-l filmezi pe Messi, în miez de noapte, pe o stradă din Barcelona, filmarea s-a viralizat. Aceasta chiar dacă vedeta lui Inter Miami apare în cadru doar pentru câteva secunde. S-a întâmplat ca fotbalistul să treacă prin zonă. Utilizatorii platformelor sociale au dorit să vadă cum arată vedeta lui Inter Miami în afara terenului.

Starul argentinian a revenit la Barcelona

Recent, fotbalistul argentinian a revenit la Barcelona,pentru o scurtă vizită. Leo Messi s-a fotografiat pe noul stadion Camp Nou, recent deschis pentru un antrenament cu public. Fotbalistul a vizitat stadionul în miez de noapte. Fostul atacant al Barcelonei nu a dorit să atragă atenția fanilor din orașul în care i-a adus cele mai multe reușite.

A fost o vizită întâmplătoare care nu a avut în program evenimente oficiale. Cu toate acestea, jurnaliștii spanioli au reușit să afle informația și să o dea publicității.

„Aseară m-am întors într-un loc care îmi lipsește din suflet. Un loc unde am fost nespus de fericit, unde voi m-ați făcut să mă simt de o mie de ori cea mai fericită persoană din lume. Sper ca într-o zi să mă pot întoarce, și nu doar pentru a-mi lua rămas-bun ca jucător, așa cum nu am avut niciodată ocazia…”, a transmis Messi, alături de fotografiile postate de pe Camp Nou.

Tags:
Citește și...
Corina Caragea, despre cea mai scumpă vacanță: „Ca într-un vis așa. Stai să mă ciupesc!”. Cât a plătit pentru aceasta
Monden
Corina Caragea, despre cea mai scumpă vacanță: „Ca într-un vis așa. Stai să mă ciupesc!”. Cât a plătit pentru aceasta
Adela Popescu, despre cum și-a câștigat primii bani și pe ce i-a cheltuit: „Nu era ceva fabulos pe vremea aceea”
Monden
Adela Popescu, despre cum și-a câștigat primii bani și pe ce i-a cheltuit: „Nu era ceva fabulos pe vremea aceea”
Mihai Trăistariu încheie anul pe scenă. Câte mii de euro câștigă din concertele de sărbători
Monden
Mihai Trăistariu încheie anul pe scenă. Câte mii de euro câștigă din concertele de sărbători
Ce avere impresionantă are Nadia Comăneci la 64 de ani. Cât primește lunar de la statul român
Monden
Ce avere impresionantă are Nadia Comăneci la 64 de ani. Cât primește lunar de la statul român
Trucul Mădălinei Ghenea pentru un ten de porțelan: „E atât de plăcut”
Monden
Trucul Mădălinei Ghenea pentru un ten de porțelan: „E atât de plăcut”
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au început deja pregătirile pentru Crăciun. Cum arată bradul decorat împreună cu Milan și gemenele
Monden
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au început deja pregătirile pentru Crăciun. Cum arată bradul decorat împreună cu Milan și gemenele
Mădălina Ghenea dezvăluie ritualul de frumusețe care îi asigură un ten perfect: „E atât de plăcut”
Monden
Mădălina Ghenea dezvăluie ritualul de frumusețe care îi asigură un ten perfect: „E atât de plăcut”
O prietenie care a trecut testul timpului! Ce au trăit Oana Roman și Mihai Mitoșeru în peste 40 de ani: „Ne știm de când aveam 7 ani”
Monden
O prietenie care a trecut testul timpului! Ce au trăit Oana Roman și Mihai Mitoșeru în peste 40 de ani: „Ne știm de când aveam 7 ani”
Andreea Esca, dezvăluire surprinzătoare. Defectul fizic pe care îl ascunde de peste două decenii de telespectatori 
Monden
Andreea Esca, dezvăluire surprinzătoare. Defectul fizic pe care îl ascunde de peste două decenii de telespectatori 
Se anunță un Revelion aglomerat pentru Mihai Trăistariu: „Am 10 spectacole”. Cât va încasa solistul la finalul serii
Monden
Se anunță un Revelion aglomerat pentru Mihai Trăistariu: „Am 10 spectacole”. Cât va încasa solistul la finalul serii
Ultima oră
11:55 - Cererea neobișnuită a unui bărbat din Italia: „Dacă nu mă arestați, o voi ucide pe soția mea”. Iată despre ce este vorba
11:52 - Războiul vicepremierului Oana Gheorghiu cu magistrații. Declarațiile exclusive ale vicepreședintelui CSM (VIDEO)
11:27 - RAR face verificări la vânzătorii de vehicule second-hand. Condițiile în care se pot tranzacționa mașinile rulate
11:05 - Sorin Grindeanu a plecat nervos spre Cotroceni. Ce a declarat șeful PSD înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan
10:39 - Povestea „averii” de 3 milioane de euro a lui Cătălin Drulă. Candidatul USR la Primăria Capitalei reacționează (VIDEO)
10:35 - Corina Caragea, despre cea mai scumpă vacanță: „Ca într-un vis așa. Stai să mă ciupesc!”. Cât a plătit pentru aceasta
10:20 - Rusia a luat la țintă baza Mihail Kogălniceanu. FSB denunță un complot pentru deturnarea unui MIG 31 echipat cu rachete Kinjal
09:59 - Incident la Aeroportul Băneasa: o flacără a apărut sub o aeronavă Wizz Air
09:54 - Ciprian Ciucu: „Bucureștiul are nevoie de reforme profunde. Bugetele trebuie să urmeze competențele și responsabilitățile”(VIDEO)
09:47 - Carmen Uscatu, cofondatoare „Dăruiește Viața”: Numirea Oanei Gheorghiu în guvern vulnerabilizează activitatea asociației