. Leo Messi a transformat, fără voia lui, clipul filmat de doi tineri îndrăgostiți în viral pe platformele sociale. Povestea s-a întâmplat zilele trecute la Barcelona, unde starul argentinian se afla în vizită.

Leo Messi a transformat un clip în viral

Doi tineri îndrăgostiți au filmat un videoclip pentru TikTok. Pentru aceasta au ales o stradă din . În timp ce se filmau, cei doi au avut parte de o surpriză. Campionul mondial Leo Messi a contribuit, fără să realizeze măcar, la viralizarea filmării realizate, în miez de noapte.

Fotbalistul argentinian a trecut pe stradă, chiar prin spatele celor doi îndrăgostiți, în momentul în care aceștia filmau cu telefonul mobil. El era însoțit de unul dintre bodyguarzii care îl însoțesc peste tot în public.

Cum nu ai ocazia în fiecare zi să-l filmezi pe Messi, în miez de noapte, pe o stradă din Barcelona, . Aceasta chiar dacă vedeta lui Inter Miami apare în cadru doar pentru câteva secunde. S-a întâmplat ca fotbalistul să treacă prin zonă. Utilizatorii platformelor sociale au dorit să vadă cum arată vedeta lui Inter Miami în afara terenului.

❕Messi walking in the background of a couple’s video in Barcelona last night: — Reshad Rahman (@ReshadFCB)

Starul argentinian a revenit la Barcelona

Recent, a revenit la Barcelona,pentru o scurtă vizită. Leo Messi s-a fotografiat pe noul stadion Camp Nou, recent deschis pentru un antrenament cu public. Fotbalistul a vizitat stadionul în miez de noapte. Fostul atacant al Barcelonei nu a dorit să atragă atenția fanilor din orașul în care i-a adus cele mai multe reușite.

A fost o vizită întâmplătoare care nu a avut în program evenimente oficiale. Cu toate acestea, jurnaliștii spanioli au reușit să afle informația și să o dea publicității.

„Aseară m-am întors într-un loc care îmi lipsește din suflet. Un loc unde am fost nespus de fericit, unde voi m-ați făcut să mă simt de o mie de ori cea mai fericită persoană din lume. Sper ca într-o zi să mă pot întoarce, și nu doar pentru a-mi lua rămas-bun ca jucător, așa cum nu am avut niciodată ocazia…”, a transmis Messi, alături de fotografiile postate de pe Camp Nou.