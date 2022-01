Nicușor Dan: Am făcut toate eforturile pentru a menține în viață STB, care era la limita falimentului când am ajuns în primărie. Azi nu mai există vreun risc de insolvență-faliment (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, susține că a întreprins toate efoturile pentru a menține în viață STB, despre care spune că era la limita falimentului la începerea mandatului său. „În momentul acesta, cu sprijinul guvernelor Orban, Cîțu, Ciucă, datoria pe care STB o are este doar de 760 de milioane de lei, deci aproape jumătate față de cea pe care am preluat-o”, a spus edilul.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Azi nu mai există vreun risc de insolvență-faliment pentru STB, susține Nicușor Dan

Declarațiile edilului vin în contextul grevei angajaților STB, grevă despre care Nicușor Dan spune că este una ilegală și are caracter politic.

„În primul rând, am făcut toate eforturile pentru a menține în viață această societate, care era la limita falimentului în momentul în care am ajuns în primărie. În momentul în care am ajuns în primărie, datoriile STB erau de 1,2 miliarde lei. După cum știți, există mai multe bunuri ale STB care sunt poprite de ANAF – și nu mai multe bunuri, ci practic cea mai mare parte din flotă este sechestrată de ANAF. În momentul acesta, cu sprijinul guvernelor Orban, Cîțu, Ciucă, datoria pe care STB o are este doar de 760 de milioane de lei, deci aproape jumătate față de cea pe care am preluat-o. Mai important, este o datorie care este eșalonată cu ANAF, deci există predictibilitate pe plăți și nu mai există vreun risc pentru ca această societate să intre în insolvență-faliment”, a declarat Nicușor Dan.

Primarul general a subliniat că nu va renunța la optimizarea companiei.

„Vreau să spun însă că această societate trebuie optimizată și că nu vom renunța la a face acest lucru. Nu vom renunța la controlul pe care contractul de delegare ni-l permite să îl facem prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public. Vom continua prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară să facem acele controale pentru ca mașinile să plece la timp din stații, pentru ca bucureștenii să nu fie afectați. De asemenea, vom continua să facem activități de eficientizare în interiorul STB pentru tot ce înseamnă activitate economică, pentru că banii pe care îi luăm de la bucureșteni și îi ducem către transportul public trebuie să se reflecte în calitatea serviciilor”, a mai punctat Nicușor Dan.