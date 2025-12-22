Clădirile cu risc seismic vor beneficia de o procedură specială la înscrierea în cartea funciară, conform unei ordonanțe de urgență. Guvernul propune modificarea legislației legislației privind reducerea riscului seismic al clădirilor.

Reguli noi pentru clădirile cu risc seismic

Proprietarii încadrate cu risc seismic vor avea noi obligații, începând cu anul viitor. Clădirile cu risc seismic vor trebui înscrise în cartea funciară cu categoria de risc în care au fost clasificate. Măsura urmărește protejarea siguranței populației, dar și să ofere mai multă transparență celor care doresc să facă achiziții imobiliare. Astfel, informația va fi la îndemâna celor interesați, prin extrasul de carte funciară.

Proiectul de OUG adoptat de Guvern modifică mai multe acte normative între care și Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor.

Prima schimbare este adusă la definiția clădirilor de interes și utilitate publică. Conform actului normativ în această categorie vor fi incluse, pe lângă spațiile în care se desfășoară activități în domenii de interes public general și/sau comunitar și social și care implică prezența publicului, și spațiile în care sunt depozitate produse de interes strategic, respectiv stocuri rezervă de stat și/sau stocuri rezervă de mobilizare.

Obligații pentru proprietarii clădirilor

Clădirile cu risc seismic vor fi înscrise la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară ( ) după o procedură specială. Instituția va avea obligația să efectueze notarea în partea a III-a a a încadrării imobilului într-o clasă de risc seismic. Solicitarea poate veni din partea proprietarilor, pe baza înștiințărilor și a concluziilor raportului de expertiză tehnică.

Notarea se va face pentru întregul imobil înscris în cartea funciară, indiferent de forma de proprietate. Scopul urmărit este de a asigura informarea corectă și completă a tuturor coproprietarilor și a terților asupra vulnerabilității seismice a construcției.

ANCPI va confirma efectuarea notării către proprietar sau asociația de proprietari și va comunica, la cerere, autorităților administrației publice locale situația actualizată a încadrărilor în clase de risc seismic.

Ce se întâmplă cu clădirile cu risc seismic expertizate

Ordonanța vine și cu alte obligații proprietarii sau administratorii, dar și pentru conducătorii instituțiilor publice și deținătorii cu orice titlu ai imobilelor de interes și utilitate publică. Clădirile cu risc seismic RsI sau RsII, expertizate tehnic, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie sau clasă de importanță, înscrise la cadastru cu aceste informații.

În acest sens, cei enumerați mai sus vor avea la dispoziție un an de la încadrărea imobilului într-o clasă de risc pentru întocmirea documentațiilor cadastrale. Această măsură se va aplica de la 1 ianuarie 2026.

Totodată, prin noul se conturează cadrul legal ce va permite finanțarea, de la bugetul de stat sau cel local, a intervențiilor asupra clădirilor cu risc seismic, pentru care nu se accesează fonduri prin Programul național de consolidare, dar și a celor afectate de explozii, incendii sau accidente tehnice.