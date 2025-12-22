B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Noi obligații pentru proprietarii clădirilor cu risc seismic. Măsurile sunt pe masa guvernului

Noi obligații pentru proprietarii clădirilor cu risc seismic. Măsurile sunt pe masa guvernului

Adrian Teampău
22 dec. 2025, 09:38
Noi obligații pentru proprietarii clădirilor cu risc seismic. Măsurile sunt pe masa guvernului
Sursa foto: hartablocuri.ro
Cuprins
  1. Reguli noi pentru clădirile cu risc seismic
  2. Obligații pentru proprietarii clădirilor
  3. Ce se întâmplă cu clădirile cu risc seismic expertizate

Clădirile cu risc seismic vor beneficia de o procedură specială la înscrierea în cartea funciară, conform unei ordonanțe de urgență. Guvernul propune modificarea legislației legislației privind reducerea riscului seismic al clădirilor.

Reguli noi pentru clădirile cu risc seismic

Proprietarii imobilelor încadrate cu risc seismic vor avea noi obligații, începând cu anul viitor. Clădirile cu risc seismic vor trebui înscrise în cartea funciară cu categoria de risc în care au fost clasificate. Măsura urmărește protejarea siguranței populației, dar și să ofere mai multă transparență celor care doresc să facă achiziții imobiliare. Astfel, informația va fi la îndemâna celor interesați, prin extrasul de carte funciară.

Proiectul de OUG adoptat de Guvern modifică mai multe acte normative între care și Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor.

Prima schimbare este adusă la definiția clădirilor de interes și utilitate publică. Conform actului normativ în această categorie vor fi incluse, pe lângă spațiile în care se desfășoară activități în domenii de interes public general și/sau comunitar și social și care implică prezența publicului, și spațiile în care sunt depozitate produse de interes strategic, respectiv stocuri rezervă de stat și/sau stocuri rezervă de mobilizare.

Obligații pentru proprietarii clădirilor

Clădirile cu risc seismic vor fi înscrise la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) după o procedură specială. Instituția va avea obligația să efectueze notarea în partea a III-a a cărții funciare a încadrării imobilului într-o clasă de risc seismic. Solicitarea poate veni din partea proprietarilor, pe baza înștiințărilor și a concluziilor raportului de expertiză tehnică.

Notarea se va face pentru întregul imobil înscris în cartea funciară, indiferent de forma de proprietate. Scopul urmărit este de a asigura informarea corectă și completă a tuturor coproprietarilor și a terților asupra vulnerabilității seismice a construcției.

ANCPI va confirma efectuarea notării către proprietar sau asociația de proprietari și va comunica, la cerere, autorităților administrației publice locale situația actualizată a încadrărilor în clase de risc seismic.

Ce se întâmplă cu clădirile cu risc seismic expertizate

Ordonanța vine și cu alte obligații proprietarii sau administratorii, dar și pentru conducătorii instituțiilor publice și deținătorii cu orice titlu ai imobilelor de interes și utilitate publică. Clădirile cu risc seismic RsI sau RsII, expertizate tehnic, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie sau clasă de importanță, înscrise la cadastru cu aceste informații.

În acest sens, cei enumerați mai sus vor avea la dispoziție un an de la încadrărea imobilului într-o clasă de risc pentru întocmirea documentațiilor cadastrale. Această măsură se va aplica de la 1 ianuarie 2026.

Totodată, prin noul act normativ se conturează cadrul legal ce va permite finanțarea, de la bugetul de stat sau cel local, a intervențiilor asupra clădirilor cu risc seismic, pentru care nu se accesează fonduri prin Programul național de consolidare, dar și a celor afectate de explozii, incendii sau accidente tehnice.

Tags:
Citește și...
CSM respinge referendumul propus de președintele Nicușor Dan pentru magistrați. Reacție dură a judecătorilor
Eveniment
CSM respinge referendumul propus de președintele Nicușor Dan pentru magistrați. Reacție dură a judecătorilor
Doliu în lumea filmului: James Ransone, actorul din „The Wire”, a murit la vârsta de 46 de ani
Eveniment
Doliu în lumea filmului: James Ransone, actorul din „The Wire”, a murit la vârsta de 46 de ani
Explozie urmată de incendiu în urmă cu câteva minute. O femeie a fost internată cu arsuri pe 70% din corp. UPDATE
Eveniment
Explozie urmată de incendiu în urmă cu câteva minute. O femeie a fost internată cu arsuri pe 70% din corp. UPDATE
Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre situaţia din Justiţie. Ce plângeri au magistrații (LIVE VIDEO)
Eveniment
Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre situaţia din Justiţie. Ce plângeri au magistrații (LIVE VIDEO)
Sondaj: România încheie anul 2025 cu un val de nemulțumire socială, neîncredere politică și presiune economică
Eveniment
Sondaj: România încheie anul 2025 cu un val de nemulțumire socială, neîncredere politică și presiune economică
CJ Ilfov anunță extinderea transportului verde: „Sunt autobuze electrice care deja sunt pe traseu din Chitila spre Capitală” (VIDEO)
Eveniment
CJ Ilfov anunță extinderea transportului verde: „Sunt autobuze electrice care deja sunt pe traseu din Chitila spre Capitală” (VIDEO)
Apa-canal, cel mai amplu proiect CJ Ilfov. Mirabela Dumitrache: „Oamenii au nevoie de condiții moderne în gospodărie” (VIDEO)
Eveniment
Apa-canal, cel mai amplu proiect CJ Ilfov. Mirabela Dumitrache: „Oamenii au nevoie de condiții moderne în gospodărie” (VIDEO)
CJ Ilfov: Cum a arătat anul 2025 la capitolul infrastructură rutieră (VIDEO)
Eveniment
CJ Ilfov: Cum a arătat anul 2025 la capitolul infrastructură rutieră (VIDEO)
Mirabela Dumitrache a prezentat proiectul „Ilfov prețuiește. Respect și Recunoștință”. 1.500 de lei pentru veterani, deținuți politici și urmașii lor (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache a prezentat proiectul „Ilfov prețuiește. Respect și Recunoștință”. 1.500 de lei pentru veterani, deținuți politici și urmașii lor (VIDEO)
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre atmosfera de sărbătoare și Ambasada lui Moș Crăciun din Mogoșoaia (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre atmosfera de sărbătoare și Ambasada lui Moș Crăciun din Mogoșoaia (VIDEO)
Ultima oră
11:29 - Theo Rose pune capăt colaborării cu „Vocea României”. Retragerea vine în contextul controverselor despre corectitudinea concursului
11:20 - Nicușor Dan și provocările relațiilor transatlantice în era Trump. Cum vede președintele României relația cu SUA
10:45 - Noutăți la Don Casino: sloturi video recent introduse în colecție
10:39 - Deficit bugetar de 6,7 în 2026 și deprecierea leului. Cum va evolua economia României în următoarea perioadă
10:23 - Cum au devenit cazacii ruși „armata de rezervă” a Kremlinului? Iată despre ce este vorba
10:22 - Vremea în România, 22 decembrie 2025: temperaturi blânde și cer variabil în majoritatea regiunilor
10:06 - CSM respinge referendumul propus de președintele Nicușor Dan pentru magistrați. Reacție dură a judecătorilor
10:06 - Atentat la Moscova. General de stat major ucis în explozia unei mașini capcană
09:29 - Doliu în lumea filmului: James Ransone, actorul din „The Wire”, a murit la vârsta de 46 de ani
08:58 - Sfânta Anastasia și Sfântul Petru Movilă, sărbătoriți pe 22 decembrie