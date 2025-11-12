B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » București, orașul care stă să cadă. Ciucu: Un eșec al Primăriei Generale (VIDEO)

Adrian A
12 nov. 2025, 16:30
Sursa foto: Facebook / @Ciprian Ciucu

București este capitala europeană cu cel mai mare risc seismic. Iar consolidarea clădirilor cu risc seismic este un proiect care a eșuat până acum, spune Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei.

Câte clădiri au fost consolidate

Candidatul PNL pentru Primăria Generală spune că în București nu s-a făcut aproape nimic pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic ridicat. Nici fizic, dar nici măcar un plan coerent pe un anumit termen nu există, spune Ciprian Ciucu.

„Este un eșec al Primăriei Generale în ultimii 20 de ani. Au fost consolidate 3 sau 4 clădiri cu risc seismic I, din zeci sau sute de astfel de clădiri. Acum nici măcar date despre câte clădiri cu risc seismic de gradul I sunt în București nu mai avem.

De ce? În primul rând, banii de care ai nevoie nu sunt suficienți pentru București. Acum nu ajung nici toți banii guvernului de investiții. În al doilea rând, legea nu permite să intri să consolidezi imobile în care cineva are un apartament și nu îți dă voie să intri în casă. Trebuie să găsești cazare pentru acei oameni.

Poate ai o clădire care nu mai poate fi salvată. Și atunci trebuie să o demolezi. Trebuie să modifici legea în așa fel încât să translatezi dreptul de proprietate al cetățeanului în următorul imobil pe care îl reconstruiești. Sau cum îi asiguri proprietatea: Sunt chestiuni de natură financiară. 

Sunt multe clădiri publice și spitale care au risc seismic. Teatre, în patrimoniu. Pe care le prioritizezi?”, declară Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru București, într-un interviu pentru Adevărul.

Ciucu: Regenerarea urbană, soluția pentru București

„Este o chestiune extrem de complexă și dacă nu implici mediul privat, riști să nu se întâmple nimic. Cum implici mediul privat? Oamenii nu vor veni să bage bani în clădiri într-un mediu urban care arată așa cum arată centrul Capitalei. Printr-un proiect de regenerare urbană, crește valoarea unei zone. Crești o zonă, crești valoarea unei zone și atunci oamenii vor fi motivați să vină să investească. 

Trebuie să ne uităm spre spitale. Pentru că în cazul unui seism, spitalele trebuie să ușureze situația. Acum, la noi o îngreunează. În sectorul 6, în curând se va atribui un contract pentru construirea unui spital. Va fi primul spital public de stat construit de o primărie de sector. Avem și finanțarea. 

Știu de unde să le apuc. Am suficientă experiență și suficientă energie să vin cu un impact asupra acestui oraș.”, spune Ciprian Ciucu.

