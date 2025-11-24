B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Noi probleme pentru Horațiu Potra. Procurorii l-au convocat la audieri

Noi probleme pentru Horațiu Potra. Procurorii l-au convocat la audieri

Adrian Teampău
24 nov. 2025, 12:38
Noi probleme pentru Horațiu Potra. Procurorii l-au convocat la audieri
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Noi probleme penale pentru Horațiu Potra
  2. Mai multe persoane acuzate în dosar
  3. Horațiu Potra anchetat în dosarul loviturii de stat

Horațiu Potra a fost scos din arest și dus sub escortă la audieri, la Parchetul General. El este cercetat într-un nou dosar penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Noi probleme penale pentru Horațiu Potra

Mercenarul extrădat din Dubai a fost convocat la Parchetul General pentru audieri într-un nou dosar penal. Ancheta vizează activitatea pe care Horațiu Potra a desfășurat-o ca mercenar în Congo. Procurorii l-au pus sub acuzare pentru evaziune fiscală și spălare de bani legat de veniturile obținute ca mercenar.

De altfel, autoritățile au instituit un sechestru pe bunurile mercenarului și pe mai multe sume de bani. Sunt în custodia procurorilor 26 milioane de lei, 28 kilograme de aur și 12 imobile. În același caz sunt anchetați și mai mulți colaboratori de-ai săi. Aceștia au fost implicați în transferul unor importante sume de bani în Emiratele Arabe Unite, fără plata taxelor.

Concret, procurorii susțin că mercenarul a obținut, în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024, venituri de 72 milioane lei din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității. Este o formă elegantă prin care autoritățile descriu activitatea de mercenar a acestuia.

Horațiu Potra controlează firma GPH Legion Africa Role SRL prin intermediul căreia a obținut contractele din Congo. Banii câștigați în țara africană au fost transferați, printr-o serie de circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite.

Mai multe persoane acuzate în dosar

Pe lângă Horațiu Potra, în acest dosar au mai fost puși sub acuzare încă trei colaboratori de-ai săi. Este vorba desspre persoanele care l-au ajutat să transfere banii în Emiratele Arabe Unite.

În același dosar au fost puși sub acuzare trei colaboratori care l-au ajutat pe Potra să transfere banii în Emiratele Arabe Unite, fără să plătească taxe statului român. Este vorba despre:

  • Silli Rodolphe Paul Antoine, cetățean francez, prin firma Rodho Strategy LLC din Emiratele Arabe Unite;
  • Daniel – Simion Potra – firma GPH La Role Ltd;
  • Dionisie Moldovan, reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC și Ralf Golf Role Services F.Z.C.O. (înmatriculate în Emiratele Arabe Unite).

Horațiu Potra anchetat în dosarul loviturii de stat

Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, precum și nepotul, Alexandru Potra, au fost aduși joi seară cu o cursă aeriană din Dubai, fiind băgați în arest. Cei trei sunt trimiși în judecată în dosarul penal în care este judecat și Călin Georgescu.

Vineri, mercenarul, fiul său, Cosmin Potra, și nepotul, Alexandru Potra, au primit mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de o instanță a Curții de Apel București dar poate fi contestată.

Procurorii au cerut arestarea în dosarul de tentativă de lovitură de stat, trimis deja în judecată. Ei mai sunt acuzați și de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi de nerespectarea regimului materiilor explozive.

Tags:
Citește și...
Toate penitenciarele din țară sunt afectate de proteste. Sindicatele cer oprirea modificărilor la pensiile militare de stat
Eveniment
Toate penitenciarele din țară sunt afectate de proteste. Sindicatele cer oprirea modificărilor la pensiile militare de stat
Clipul care a șocat internetul! Iată cum arată interiorul unei mașini de spălat vase, în timpul funcționării
Eveniment
Clipul care a șocat internetul! Iată cum arată interiorul unei mașini de spălat vase, în timpul funcționării
Jaf neobișnuit! Cum a fost furată mașina unui bărbat cu tot cu soție în ea
Eveniment
Jaf neobișnuit! Cum a fost furată mașina unui bărbat cu tot cu soție în ea
Nicolae Robu se confruntă cu probleme medicale. Fostul primar al Timișoarei a ajuns la spital
Eveniment
Nicolae Robu se confruntă cu probleme medicale. Fostul primar al Timișoarei a ajuns la spital
Doi români au provocat o adevărată scenă pe aeroportul din Köln. Au fugit pe pistă după ce au pierdut avionul (VIDEO)
Eveniment
Doi români au provocat o adevărată scenă pe aeroportul din Köln. Au fugit pe pistă după ce au pierdut avionul (VIDEO)
Cât de des trebuie aerisite caloriferele? Iată ce spun specialiștii
Eveniment
Cât de des trebuie aerisite caloriferele? Iată ce spun specialiștii
România conduce în topul sărăciei extreme. Românii îngenuncheați de austeritate. Eurostat
Eveniment
România conduce în topul sărăciei extreme. Românii îngenuncheați de austeritate. Eurostat
O fetiță de un an, la un pas de răpire în Italia. Cum a intervenit tatăl acesteia
Eveniment
O fetiță de un an, la un pas de răpire în Italia. Cum a intervenit tatăl acesteia
Petardele clasice au fost interzise. Amenzi de până la 75.000 de lei pentru cei care nu respectă noile reguli
Eveniment
Petardele clasice au fost interzise. Amenzi de până la 75.000 de lei pentru cei care nu respectă noile reguli
Cazul „copiilor din pădure”. Iată cum o familie izolată din Italia a rămas fără cei trei copii
Eveniment
Cazul „copiilor din pădure”. Iată cum o familie izolată din Italia a rămas fără cei trei copii
Catalin Drula
Ultima oră
13:49 - Toate penitenciarele din țară sunt afectate de proteste. Sindicatele cer oprirea modificărilor la pensiile militare de stat
13:36 - Mihaela Tatu, în formă la 62 de ani. Ce reguli urmează zilnic
13:27 - Austeritate dă rezultate doar pe Facebook-ul premierului. Guvernul a încasat mai puțini bani din majorarea TVA
12:57 - Theo Rose și-a uimit fanii! Artista a dezvăluit totul pe scenă: „Drumurile noastre s-au separat”
12:42 - Clipul care a șocat internetul! Iată cum arată interiorul unei mașini de spălat vase, în timpul funcționării
12:05 - Românii se pregătesc pentru un Crăciun cu cele mai mari scumpiri din ultimii 30 de ani. Feliciu Paraschiv: „Ne așteptăm la creșteri destul de importante” (VIDEO)
12:01 - Jaf neobișnuit! Cum a fost furată mașina unui bărbat cu tot cu soție în ea
11:33 - Nicolae Robu se confruntă cu probleme medicale. Fostul primar al Timișoarei a ajuns la spital
11:10 - Austeritate pentru românii de rând. Dezmăț pe bani publici pentru primari. Toaletă la preț de apartament cumpărată la Ghibav
11:03 - Meteorologii ANM au emis cod galben de vânt puternic. Rafalele pot ajunge la 110 km/h în mai multe zone ale țării