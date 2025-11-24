Horațiu Potra a fost scos din arest și dus sub escortă la audieri, la Parchetul General. El este cercetat într-un nou dosar penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Noi probleme penale pentru Horațiu Potra

a fost convocat la Parchetul General pentru audieri într-un nou dosar penal. vizează activitatea pe care Horațiu Potra a desfășurat-o ca mercenar în Congo. Procurorii l-au pus sub acuzare pentru evaziune fiscală și spălare de bani legat de veniturile obținute ca mercenar.

De altfel, autoritățile au instituit un și pe mai multe sume de bani. Sunt în custodia procurorilor 26 milioane de lei, 28 kilograme de aur și 12 imobile. În același caz sunt anchetați și mai mulți colaboratori de-ai săi. Aceștia au fost implicați în transferul unor importante sume de bani în Emiratele Arabe Unite, fără plata taxelor.

Concret, procurorii susțin că mercenarul a obținut, în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024, venituri de 72 milioane lei din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității. Este o formă elegantă prin care autoritățile descriu activitatea de mercenar a acestuia.

Horațiu Potra controlează firma GPH Legion Africa Role SRL prin intermediul căreia a obținut contractele din Congo. Banii câștigați în țara africană au fost transferați, printr-o serie de circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite.

Mai multe persoane acuzate în dosar

Pe lângă Horațiu Potra, în acest dosar au mai fost puși sub acuzare încă trei colaboratori de-ai săi. Este vorba desspre persoanele care l-au ajutat să transfere banii în Emiratele Arabe Unite.

Silli Rodolphe Paul Antoine, cetățean francez, prin firma Rodho Strategy LLC din Emiratele Arabe Unite;

Daniel – Simion Potra – firma GPH La Role Ltd;

Dionisie Moldovan, reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC și Ralf Golf Role Services F.Z.C.O. (înmatriculate în Emiratele Arabe Unite).

Horațiu Potra anchetat în dosarul loviturii de stat

Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, precum și nepotul, Alexandru Potra, au fost aduși joi seară cu o cursă aeriană din Dubai, fiind băgați în arest. Cei trei sunt trimiși în judecată în dosarul penal în care este judecat și Călin Georgescu.

Vineri, mercenarul, fiul său, Cosmin Potra, și nepotul, Alexandru Potra, au primit mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de o instanță a dar poate fi contestată.

Procurorii au cerut arestarea în dosarul de tentativă de lovitură de stat, trimis deja în judecată. Ei mai sunt acuzați și de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi de nerespectarea regimului materiilor explozive.