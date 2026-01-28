B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Fetiță nou-născută, în stop cardiac, dusă de tată la o clinică veterinară

Flavia Codreanu
28 ian. 2026, 19:02
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum s-a produs confuzia tatălui român
  2. Ce au stabilit medicii cu privire la nou-născutul de 7 zile

Nou-născutul de 7 zile a fost dus în stop cardio-respirator la un spital veterinar de către tată în Grecia.

Bărbatul a provocat o situație pe cât de bizară, pe atât de periculoasă. Acesta și-a dus fetița  care se afla în stop cardio-respirator într-un cabinetul pentru animale. Când a intrat în clinică, noul-născut nu mai avea puls. Bărbatul, vizibil confuz și disperat, a explicat ulterior autorităților că a crezut că locația respectivă este un spital de urgență. În ciuda eforturilor ulterioare ale medicilor, micuța nu a mai putut fi salvată.

Cum s-a produs confuzia tatălui român

Incidentul a început miercuri dimineața, în jurul orei 06:00, când tatăl și mătușa copilului au observat că bebelușul este inconștient. Familia, care locuiește în Grecia a intrat în panică și a căutat cel mai apropiat punct medical. Aceștia au ajuns la o clinică veterinară de pe bulevardul Syngrou, sperând că fetița născută prematur va primi ajutor. De la cabinetul veterinar a fost solicitată o ambulanță care a transportat de urgență nou-născutul la spitalul de copii.

Ce au stabilit medicii cu privire la nou-născutul de 7 zile

Echipele medicale de la spitalul de specialitate au preluat bebelușul și au început imediat manevrele de resuscitare. Medicii s-au luptat timp de 40 de minute pentru a reporni inima fetiței, însă organismul fragil al nou-născutului nu a răspuns tratamentului. Decesul a fost declarat oficial la scurt timp după sosirea la spital. Poliția elenă a deschis o anchetă pentru a stabili condițiile exacte în care s-a produs decesul și dacă întârzierea provocată de confuzia tatălui a fost un factor decisiv.

Bebelușul s-a născut prematur în urmă cu doar o săptămână, fapt ce presupunea o monitorizare atentă a stării de sănătate. În Grecia, clinicile veterinare de urgență au adesea semne luminoase similare cu unitățile medicale pentru oameni, ceea ce poate crea. Autoritățile locale cercetează acum dacă familia avea acces la servicii medicale adecvate și dacă locuința acestora îndeplinea condițiile necesare pentru îngrijirea unui prematur, potrivit adevarul

