Darryl Nirenberg este noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București. El își începe oficial mandatul marți, 3 februarie, prin prezentarea scrisorilor de acreditare.

Potrivit programului anunțat de , ceremonia va avea loc la ora 14:00, la Palatul Cotroceni. Ambasadorul american va fi primit de președintele Nicușor Dan, în cadrul unei întâlniri oficiale care consfințește preluarea funcției la București.

De ce este România atât de importantă pentru Statele Unite

Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii la București . Numirea sa marchează o nouă etapă în relațiile bilaterale dintre cele două țări. La audierea din 19 noiembrie, în fața Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, diplomatul a subliniat rolul esențial pe care România îl joacă în regiune.

El a descris țara noastră drept un aliat-cheie în cadrul NATO, cu o poziție strategică la și la granița cu Ucraina, într-un context de securitate extrem de sensibil.

În același timp, Nirenberg a evidențiat oportunitățile importante pentru companiile americane și potențialul României în domeniul resurselor energetice.

Ce alți ambasadori își încep oficial mandatul la București

Tot marți, Palatul Cotroceni devine centrul unei serii de ceremonii diplomatice importante. va primi mai mulți ambasadori agreați, care vor prezenta scrisorile de acreditare și își vor începe oficial misiunea în țara noastră. Printre aceștia se numără Cynthia Marie Mayer Zavala, ambasadorul Republicii Ecuador, și Carles Jordana Madero, reprezentantul Principatului Andorra. De asemenea, Jennifer Jean Troup va prelua mandatul de ambasador al Noii Zeelande la București.

Mai mult, vor fi acreditați Paul Schmit, din partea Marelui Ducat al Luxemburgului, Eliana Villalobos Cardenas, ambasadorul Republicii Costa Rica, și Khadija Ossoble Ali, reprezentantul Republicii Federale Somalia.

Lista continuă cu Raimonds Jansons, ambasadorul Republicii Letonia, Samantha Priyadarshana Weerasinghe Pathirana, din partea Republicii Democrate Socialiste Sri Lanka, precum și Mihai Mîțu, ambasadorul Republicii Moldova.