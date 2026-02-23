Yue Li, o femeie care a ocupat timp de aproape două decenii o poziție de conducere într-un mare dezvoltator imobiliar din Beijing, a luat o decizie radicală la finalul anului 2025: a demisionat și s-a mutat pe o insulă nelocuită din Marea de Est.

Despre ce este vorba

Yue Li și-a părăsit compania la mijlocul lunii decembrie 2025, iar la scurt timp s-a mutat pe Insula Dongzhai, unde a început să lucreze într-o fermă piscicolă. Alegerea a venit după ani în care viața profesională a fost dominată de presiune și ritm accelerat, conform South China Morning Post.

„Eram plecată în delegații aproape 300 de zile pe an, iar în Beijing petreceam patru ore zilnic pe drum între casă și birou. Am ajuns la limitele mele fizice și psihice”, a povestit ea, explicând motivele schimbării.

Liniște, mare și muncă simplă pe insulă

Viața pe insulă este complet diferită de existența urbană pe care o avea anterior. Dongzhai este o zonă izolată, înconjurată de alte insule nelocuite, cea mai apropiată comunitate fiind la aproximativ 40 de kilometri distanță, pe Insula Daishan.

În prezent, Yue Li trăiește și muncește singură. Activitatea ei zilnică presupune verificarea echipamentelor de hrănire a peștilor, monitorizarea temperaturii apei și observarea condițiilor mării pentru a urmări evoluția populației piscicole.

În timpul liber, femeia pescuiește, citește și privește marea. Ea a publicat recent imagini cu capturile sale, inclusiv o zi în care a prins zece crabi mari.

Libertatea are un preț: izolare și condiții dificile

Deși spune că este împăcată cu alegerea făcută, viața pe insulă nu este ușoară. Vremea este adesea instabilă, iar marea agitată permite uneori ca ploaia să pătrundă prin acoperișul bucătăriei. Vântul puternic face dificilă aprinderea focului, iar aprovizionarea cu alimente se face rar, cu ajutorul bărcilor.

Insula este populată de rozătoare, iar chiar în prima zi șobolanii i-au ros tubul de pastă de dinți. Cu toate acestea, Yue Li consideră că sacrificiile merită.

„Această experiență va fi un punct important al vieții mele. Mi-am căutat libertatea și liniștea interioară într-un mediu simplu și dur”, a spus ea.