Tragedie într-o comună din județul Galați. O femeie și-a ucis soțul după ce l-a înjunghiat de două ori, dintre care o dată în inimă.

Cuprins:

Cum a fost găsit bărbatul de către salvatori Ce s-a întâmplat cu victima după atac

Cum a fost găsit bărbatul de către salvatori

Evenimentul tragic s-a petrecut noaptea trecută, în satul Fundeanu din județul Galați. Cei doi soți se pregăteau să meargă la un parastas, când s-au luat la ceartă. În timpul conflictului, femeia, în vârstă de 53 de ani, a apucat un cuțit de bucătărie și și-a lovit brutal soțul. Se pare că în casă, la momentul producerii tragediei, mai erau și alte rude de-ale celor doi.

Cei doi soți erau cunoscuți în zonă ca având deseori conflicte.

„La data de 22 august 2025, la ora 23:40, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Rădești au fost sesizați, prin apel la 112, de către Serviciul de Ambulanță Galați, cu privire la faptul că, în localitatea Fundeanu, comuna Drăgușeni, județul Galați, a fost solicitată intervenția pentru acordarea de îngrijiri medicale unui bărbat, în vârstă de 56 de ani, găsit inconștient și care prezenta multiple plăgi tăiate.

Din verificările preliminare a reieșit că, în aceeași seară, în jurul orei 23:30, pe fondul unui spontan, în timp ce se aflau la domiciliul comun, bărbatul ar fi fost agresat fizic de către soția sa, în vârstă de 53 de ani, care i-ar fi aplicat mai multe cu un obiect tăietor-înțepător”, a transmis IPJ Galați, potrivit .

Ce s-a întâmplat cu victima după atac

După atac, oamenii au apelat la 112 pentru a cere ajutorul, iar la locul faptei au intervenit echipaje SMURD și SAJ.

Bărbatul în vârstă de 56 de ani a fost transportat la spital, dar în ciuda eforturilor echipajului medical, a decedat la scurt timp după internare, din cauza leziunilor suferite.

Femeia este acum în custodia anchetatorilor, iar cercetările sunt continuate pentru a se stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc fapta, dar și pentru luarea măsurilor legale ce se impun.