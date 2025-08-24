B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O femeie din Galați și-a înjunghiat mortal soțul. Se pregăteau pentru un parastas când s-au luat la ceartă

O femeie din Galați și-a înjunghiat mortal soțul. Se pregăteau pentru un parastas când s-au luat la ceartă

B1.ro
24 aug. 2025, 08:44
O femeie din Galați și-a înjunghiat mortal soțul. Se pregăteau pentru un parastas când s-au luat la ceartă
Crimă în Mehedinți. Unde a fost găsit corpul neînsuflețit al victimei Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Tragedie într-o comună din județul Galați. O femeie și-a ucis soțul după ce l-a înjunghiat de două ori, dintre care o dată în inimă.

Cuprins:

  1. Cum a fost găsit bărbatul de către salvatori
  2. Ce s-a întâmplat cu victima după atac

Cum a fost găsit bărbatul de către salvatori

Evenimentul tragic s-a petrecut noaptea trecută, în satul Fundeanu din județul Galați. Cei doi soți se pregăteau să meargă la un parastas, când s-au luat la ceartă. În timpul conflictului, femeia, în vârstă de 53 de ani, a apucat un cuțit de bucătărie și și-a lovit brutal soțul. Se pare că în casă, la momentul producerii tragediei, mai erau și alte rude de-ale celor doi.

Cei doi soți erau cunoscuți în zonă ca având deseori conflicte.

„La data de 22 august 2025, la ora 23:40, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Rădești au fost sesizați, prin apel la 112, de către Serviciul de Ambulanță Galați, cu privire la faptul că, în localitatea Fundeanu, comuna Drăgușeni, județul Galați, a fost solicitată intervenția pentru acordarea de îngrijiri medicale unui bărbat, în vârstă de 56 de ani, găsit inconștient și care prezenta multiple plăgi tăiate.

Din verificările preliminare a reieșit că, în aceeași seară, în jurul orei 23:30, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se aflau la domiciliul comun, bărbatul ar fi fost agresat fizic de către soția sa, în vârstă de 53 de ani, care i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect tăietor-înțepător”, a transmis IPJ Galați, potrivit Monitorul de Galați.

Ce s-a întâmplat cu victima după atac

După atac, oamenii au apelat la 112 pentru a cere ajutorul, iar la locul faptei au intervenit echipaje SMURD și SAJ.

Bărbatul în vârstă de 56 de ani a fost transportat la spital, dar în ciuda eforturilor echipajului medical, a decedat la scurt timp după internare, din cauza leziunilor suferite.

Femeia este acum în custodia anchetatorilor, iar cercetările sunt continuate pentru a se stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc fapta, dar și pentru luarea măsurilor legale ce se impun.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Au mai rămas doar câteva zile până la scumpirea biletelor STB-Metrorex. Cât va costa o călătorie
Eveniment
Au mai rămas doar câteva zile până la scumpirea biletelor STB-Metrorex. Cât va costa o călătorie
Vacanță începutul cu stângul. Câte ore au așteptat pasagerii unui zbor pentru a decola de pe Aeroportul Otopeni
Eveniment
Vacanță începutul cu stângul. Câte ore au așteptat pasagerii unui zbor pentru a decola de pe Aeroportul Otopeni
Cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut
Eveniment
Cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut
Vacanța turiștilor pe litoral, stricată de vreme: „Am dat 1.000 de euro pe asta”. Apa mării a scăzut brusc cu 10 grade
Eveniment
Vacanța turiștilor pe litoral, stricată de vreme: „Am dat 1.000 de euro pe asta”. Apa mării a scăzut brusc cu 10 grade
Un motociclist de 73 de ani, cetățean străin, a fost mușcat de un urs pe Transfăgărășan
Eveniment
Un motociclist de 73 de ani, cetățean străin, a fost mușcat de un urs pe Transfăgărășan
Preot de la Schitul Stânișoara, acuzat că are o relație homosexuală și că a dansat pe manele în lăcașul de cult. Ce spune Arhiepiscopia Sucevei (VIDEO, FOTO)
Eveniment
Preot de la Schitul Stânișoara, acuzat că are o relație homosexuală și că a dansat pe manele în lăcașul de cult. Ce spune Arhiepiscopia Sucevei (VIDEO, FOTO)
Patroană de agenție de turism din Constanța, cercetată pentru înșelăciune. Cum a păcălit zeci de oameni și o companie străină. Prejudiciul sare de 400.000 de lei
Eveniment
Patroană de agenție de turism din Constanța, cercetată pentru înșelăciune. Cum a păcălit zeci de oameni și o companie străină. Prejudiciul sare de 400.000 de lei
Ce n-ar trebui să comanzi niciodată dintr-un restaurant: „Nu o să vezi problema, dar o vei simți după 12 ore”
Eveniment
Ce n-ar trebui să comanzi niciodată dintr-un restaurant: „Nu o să vezi problema, dar o vei simți după 12 ore”
Patru morți într-un teribil accident în Argeș. Cum s-a produs tragedia
Eveniment
Patru morți într-un teribil accident în Argeș. Cum s-a produs tragedia
Bătaie între muncitorii români și nepalezi, într-o fabrică din Baia Mare. Poliția a intervenit. Posibilele cauze ale conflictului (VIDEO)
Eveniment
Bătaie între muncitorii români și nepalezi, într-o fabrică din Baia Mare. Poliția a intervenit. Posibilele cauze ale conflictului (VIDEO)
Ultima oră
10:57 - Nicușor Dan, mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei: Le urez prietenilor ucraineni puteri reînnoite și speranță neclintită
10:00 - Alexandru Rogobete anunță noi reguli de transparență în spitale. Ce informații vor fi obligate unitățile medicale să posteze pe site-urile lor
09:43 - Au mai rămas doar câteva zile până la scumpirea biletelor STB-Metrorex. Cât va costa o călătorie
09:09 - Vacanță începutul cu stângul. Câte ore au așteptat pasagerii unui zbor pentru a decola de pe Aeroportul Otopeni
08:33 - Bolojan, vizită neanunțată la Broșteni: Politica adevărată se face fără artificii
08:12 - Cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut
23:59 - Vacanța turiștilor pe litoral, stricată de vreme: „Am dat 1.000 de euro pe asta”. Apa mării a scăzut brusc cu 10 grade
23:33 - Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland (VIDEO)
23:23 - Jean Paler, uluit de prețurile de pe litoral: „E jale totală. Vor să facă avere cât într-un an”. Ce pensie are actorul
22:56 - Un motociclist de 73 de ani, cetățean străin, a fost mușcat de un urs pe Transfăgărășan