Acasa » Eveniment » O femeie speriată de un robot umanoid a ajuns la spital: „N-ai treabă, de ce mă deranjezi? Ai înnebunit?”

O femeie speriată de un robot umanoid a ajuns la spital: „N-ai treabă, de ce mă deranjezi? Ai înnebunit?”

Selen Osmanoglu
18 mart. 2026, 13:25
O femeie speriată de un robot umanoid a ajuns la spital: „N-ai treabă, de ce mă deranjezi? Ai înnebunit?”
Sursă foto: X/ @MenaLive
  1. Reacție de panică în spațiul public
  2. Robotul era controlat de la distanță
  3. Tehnologia avansează, dar controlul rămâne uman

O femeie din Macao a fost transportată la spital după ce s-a speriat de un robot umanoid care a apărut brusc în spatele ei, potrivit poliției. Incidentul, care a avut loc la începutul lunii martie, a devenit viral pe rețelele sociale. Iată despre ce este vorba!

Reacție de panică în spațiul public

Femeia „a tresărit când a observat brusc un robot în spatele său în timp ce îşi folosea telefonul mobil”, au transmis autoritățile. În imaginile distribuite online, aceasta apare vizibil agitată și îl confruntă pe robot: „N-ai treabă, de ce mă deranjezi? Ai înnebunit?”, conform Știrile ProTv.

Deși nu a existat contact fizic și nu a fost rănită, femeia a fost dusă la spital pentru investigații. Ulterior, ea a fost externată și nu a depus plângere.

Robotul era controlat de la distanță

Dispozitivul, asemănător modelelor dezvoltate de compania Unitree, era controlat de la distanță de un bărbat de 50 de ani din Macao. Acesta le-a explicat autorităților că efectua un test și intenționa să folosească robotul pentru promovarea propriei afaceri.

În imaginile apărute online, robotul este escortat de polițiști, însă autoritățile au precizat că dispozitivul nu a fost confiscat.

Tehnologia avansează, dar controlul rămâne uman

Incidentul vine în contextul în care China investește masiv în dezvoltarea roboților umanoizi. Autoritățile de la Beijing încurajează companiile să inoveze în acest domeniu, iar noile modele sunt din ce în ce mai performante.

Astfel de roboți pot executa dansuri coregrafiate sau participa la competiții, însă, în majoritatea cazurilor, funcționează pe bază de programe prestabilite sau sunt controlați de la distanță.

Cazul din Macao arată însă că interacțiunea neașteptată dintre oameni și tehnologie poate genera reacții imprevizibile, mai ales în spațiul public.

