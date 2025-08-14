B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sfârșit tragic pentru o învățătoare din Timiș. I s-a făcut rău după ce a aflat că rămâne fără post

Sfârșit tragic pentru o învățătoare din Timiș. I s-a făcut rău după ce a aflat că rămâne fără post

B1.ro
14 aug. 2025, 11:30
Sfârșit tragic pentru o învățătoare din Timiș. I s-a făcut rău după ce a aflat că rămâne fără post
Sursa foto: Freepik

O învățătoare din Timiș a încetat tragic din viață, la scurt timp după ce a aflat că își va pierde postul din cauza reglementările impuse de Ministerul Educației. Modificările recente care presupun o normă didactică mai mare cu două ore per săptămâmă au obligat oamenii de la conducerea unităților de învățământ să recalculeze și reorganizeze școlilor. Cadrele didactice în pericol de a rămâne fără un loc de muncă sau nevoite să facă eforturi mai mari pentru a primi același salariu au trecut prin zile de stres și incertitudine.

Cuprins:

  1. Cum a vaut loc tragedia
  2. Câți angajați sunt afectați de reformele din educație

Cum a avut loc tragedia

Moarte subită a învățătoarei de 56 de ani din Timiș vorbește, mai întâi de toate, despre dificultățile cu care se confruntă zilele astea profesorii din mediul rural și din școlile mici, unde reorganizările impuse de minister le dau cu totul peste cap viața, atât cea profesională, cât și cea personală.

Femeia era învățătoare de peste 30 de ani și nu-și dorea nimic altceva decât ca ultimii doi ani rămași până la pensie să treacă ca până acum, liniștiți și ghidați de pasiunea pentru meserie ei. Activa într-o școală dintr-o comună mică din Timiș, nu se știa că ar avea probleme medicale și era cunoscută ca o persoană calmă, dedicată muncii.

În ultimele săptămâni de viață, stresul legat de modificările din școală a acaparat-o. Pentru a continau să-și practice meserie, femeia ar fi fost mutată la o altă școală, ceea ce presupunea să facă naveta zilnic, la o școală situată la zeci de kilometri distanță de domiciliu.

„Cel mai abitir mă strivește roata aia zimțată a gândului care nu mă părăsește de câteva zile: colega noastră din Timiș, doamna învățătoare care, după ce a aflat de la director că nu mai are post și că cel mai apropiat ar fi la zeci de kilometri distanță, a ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”, a povestit Nadia Baloteanu, potrivit Cancan.

Câți angajați sunt afectați de reformele din educație

Noile reguli îi nemulțumesc profund pe sindicaliștii din Educație, care amenință că vor continua să iasă în stradă și să protesteze până când Guvernul va renunţa la măsuri. Există riscul ca astfel, începutul anului școlar să fie decalat.

„Pe 8 septembrie, școală nu va începe, vom boicota începutul anului școlar în fața guvernului României și în fața Palatului Cotroceni”, a spus spune Marius Nistor, potrivit Observator News.

Profesorii nemulțumiți de creșterea normei didactice pot opta pentru diminuarea acesteia. Însă, asta vine la pachet cu diminuarea salariului aferent.

Conform estimărilor sindicaliștilor, 15.000 de profesori vor fi afectaţi de reforma Guvernului.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Peste 30 de persoane, înșelate cu o vacanță în Zanzibar. Prejudiciul total se ridică la 73.000 de euro
Eveniment
Peste 30 de persoane, înșelate cu o vacanță în Zanzibar. Prejudiciul total se ridică la 73.000 de euro
O intersecție dintr-o comună din Galați le dă mari bătăi de cap șoferilor. Primarul: „La mica înțelegere trec mașinile”
Eveniment
O intersecție dintr-o comună din Galați le dă mari bătăi de cap șoferilor. Primarul: „La mica înțelegere trec mașinile”
Bucureștean de 81 de ani a ajuns la spital, după ce mașina pe care o conducea a intrat în parapet. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Bucureștean de 81 de ani a ajuns la spital, după ce mașina pe care o conducea a intrat în parapet. Unde s-a petrecut incidentul
Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București
Eveniment
Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București
Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
Eveniment
Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
Eveniment
Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
Burse pentru elevi în anul școlar 2025 – 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației
Eveniment
Burse pentru elevi în anul școlar 2025 – 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației
Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali
Eveniment
Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali
Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
Eveniment
Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
Eveniment
Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
Ultima oră
11:57 - Peste 30 de persoane, înșelate cu o vacanță în Zanzibar. Prejudiciul total se ridică la 73.000 de euro
11:47 - Elias Charalambous, înainte de returul cu Drita, din preliminariile Europa League: „Ne așteptăm la un meci greu”
11:22 - Noi detalii despre „Pânza de păianjen”. Motivul surprinzător pentru care operațiunea armatei ucrainene a fost întârziată cu o lună
11:14 - Caniculă în toată țara. Ce zone vor fi sub cod galben de temperaturi extreme
10:51 - O intersecție dintr-o comună din Galați le dă mari bătăi de cap șoferilor. Primarul: „La mica înțelegere trec mașinile”
10:50 - Bucureștean de 81 de ani a ajuns la spital, după ce mașina pe care o conducea a intrat în parapet. Unde s-a petrecut incidentul
10:35 - Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București
10:21 - Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
10:20 - Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
09:56 - Iepuri cu tentacule bagă americanii în sperieți! Despre ce virus este vorba