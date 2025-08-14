O învățătoare din Timiș a încetat tragic din viață, la scurt timp după ce a aflat că își va pierde postul din cauza reglementările impuse de Ministerul Educației. Modificările recente care presupun o normă didactică mai mare cu două ore per săptămâmă au obligat oamenii de la conducerea unităților de învățământ să recalculeze și reorganizeze școlilor. Cadrele didactice în pericol de a rămâne fără un loc de muncă sau nevoite să facă eforturi mai mari pentru a primi același salariu au trecut prin zile de stres și incertitudine.

Cuprins:

Cum a vaut loc tragedia Câți angajați sunt afectați de reformele din educație

Cum a avut loc tragedia

Moarte subită a învățătoarei de 56 de ani din Timiș vorbește, mai întâi de toate, despre dificultățile cu care se confruntă zilele astea profesorii din mediul rural și din școlile mici, unde reorganizările impuse de le dau cu totul peste cap viața, atât cea profesională, cât și cea personală.

Femeia era învățătoare de peste 30 de ani și nu-și dorea nimic altceva decât ca ultimii doi ani rămași până la pensie să treacă ca până acum, liniștiți și ghidați de pasiunea pentru meserie ei. Activa într-o școală dintr-o comună mică din Timiș, nu se știa că ar avea probleme medicale și era cunoscută ca o persoană calmă, dedicată muncii.

În ultimele săptămâni de viață, stresul legat de modificările din școală a acaparat-o. Pentru a continau să-și practice meserie, femeia ar fi fost mutată la o altă școală, ceea ce presupunea să facă naveta zilnic, la o școală situată la zeci de kilometri distanță de domiciliu.

„Cel mai abitir mă strivește roata aia zimțată a gândului care nu mă părăsește de câteva zile: colega noastră din Timiș, doamna învățătoare care, după ce a aflat de la director că nu mai are post și că cel mai apropiat ar fi la zeci de kilometri distanță, a ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”, a povestit Nadia Baloteanu, potrivit .

Câți angajați sunt afectați de reformele din educație

Noile reguli îi nemulțumesc profund pe din Educație, care amenință că vor continua să iasă în stradă și să protesteze până când Guvernul va renunţa la măsuri. Există riscul ca astfel, începutul anului școlar să fie decalat.

„Pe 8 septembrie, școală nu va începe, vom boicota începutul anului școlar în fața guvernului României și în fața Palatului Cotroceni”, a spus spune Marius Nistor, potrivit .

Profesorii nemulțumiți de creșterea normei didactice pot opta pentru diminuarea acesteia. Însă, asta vine la pachet cu diminuarea salariului aferent.

Conform estimărilor sindicaliștilor, 15.000 de profesori vor fi afectaţi de reforma Guvernului.