Sistemul de burse școlare a fost modificat în luna iulie, prin primul , respectiv Legea nr. 141/2025, adoptat de guvernul condus de Ilie Bolojan.

Printr-un nou proiect de hotărâre guvern, propune schimbări majore în ceea ce privește regulile de acordare a burselor pentru elevi. De asemenea, actul normativ, care a fost pus în dezbatere publică, stabilește și sumele pe care le vor primi elevii.

Hotărârea de Guvern urmează să fie adoptată într-o viitoare ședință a cabinetului Bolojan și să se aplice din prima zi a viitorului an școlar. Noile reglementări sunt în acord cu prevederile introduse prin Legea nr. 141/2025, pachetul de austeritate.

Principala schimbare impusă de Ministerul Educației este legată de tipurile de burse pentru elevi. Începând cu anul școlar 2025 – 2026, vor fi introduse doar patru tipuri de burse școlare. Este vorba despre:

burse de merit acordate elevilor de nivel gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual;

burse sociale acordat elevilor de nivel primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual;

burse tehnologice acordate elevilor din învățământul profesional, inclusiv dual;

burse pentru mamele minore, de care vor beneficia elevele reintegrate într-o unitate de învățământ după naștere.

Care sunt noile valori ale burselor școlare

Prin acordarea acestor pentru , Ministerul Educației susține că dorește să stimuleze progresul școlar, să ofere un sprijin pentru elevii proveniți din medii dezavantajate socio-economic și să prevină abandonul școlar. Începând cu anul școlar viitor, 2025-2026, valoarea acestor burse va fi stabilită după cum urmează:

bursa de merit – 450 lei/lună;

bursa socială – 300 lei/lună;

bursa tehnologică – 300 lei/lună.

Ministerul Educației permite ca sumele acordate să fie suplimentate, prin hotărâre a consiliilor de administrație ale școlilor. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă banii vor fi alocați de autoritățile administrației publice locale sau dacă școlile obțin venituri proprii, potrivit legii.

Ce se întâmplă cu bursa pentru mamele minore

Un subiect separat îl reprezintă bursele școlare acordate mamelor minore care se întorc la școală după ce au născut. Aceste ajutoare financiare sunt stabilite prin Legea 198/2023 a învățământului preuniversitar. Valoarea burselor pentru mamele minore este de 700 de lei pe lună.

Banii sunt alocați câtă vreme beneficiarele urmează cursurile unei unități școlare, inclusiv în timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale, a examenului național de bacalaureat în prima sesiune, a examenului de certificare a calificării profesionale și în perioada pregătirii practice.

Trebuie spus că acordarea burselor pentru mamele minore este condiționată de prezența la ore. Dacă bursierele acumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, bursa le este suspendată pentru luna respectivă.