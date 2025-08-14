B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Burse pentru elevi în anul școlar 2025 – 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației

Burse pentru elevi în anul școlar 2025 – 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației

Adrian Teampău
14 aug. 2025, 09:54
Burse pentru elevi în anul școlar 2025 - 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației
Sursa foto: Freepik

Sistemul de burse școlare a fost modificat în luna iulie, prin primul pachet de austeritate, respectiv Legea nr. 141/2025, adoptat de guvernul condus de Ilie Bolojan.

Cuprins:

  • Ce prevăd noile reguli de acordare a burselor pentru elevi
  • Care sunt noile valori ale burselor școlare
  • Ce se întâmplă cu bursa pentru mamele minore

Ce prevăd noile reguli de acordare a burselor

Printr-un nou proiect de hotărâre guvern, Ministerul Educației propune schimbări majore în ceea ce privește regulile de acordare a burselor pentru elevi. De  asemenea, actul normativ, care a fost pus în dezbatere publică, stabilește și sumele pe care le vor primi elevii.

Hotărârea de Guvern urmează să fie adoptată într-o viitoare ședință a cabinetului Bolojan și să se aplice din prima zi a viitorului an școlar. Noile reglementări sunt în acord cu prevederile introduse prin Legea nr. 141/2025, pachetul de austeritate.

Principala schimbare impusă de Ministerul Educației este legată de tipurile de burse pentru elevi. Începând cu anul școlar 2025 – 2026, vor fi introduse doar patru tipuri de burse școlare. Este vorba despre:

  • burse de merit acordate elevilor de nivel gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual;
  • burse sociale acordat elevilor de nivel primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual;
  • burse tehnologice acordate elevilor din învățământul profesional, inclusiv dual;
  • burse pentru mamele minore, de care vor beneficia elevele reintegrate într-o unitate de învățământ după naștere.

Care sunt noile valori ale burselor școlare

Prin acordarea acestor burse pentru elevi, Ministerul Educației susține că dorește să stimuleze progresul școlar, să ofere un sprijin pentru elevii proveniți din medii dezavantajate socio-economic și să prevină abandonul școlar. Începând cu anul școlar viitor, 2025-2026, valoarea acestor burse va fi stabilită după cum urmează:

  • bursa de merit – 450 lei/lună;
  • bursa socială – 300 lei/lună;
  • bursa tehnologică – 300 lei/lună.

Ministerul Educației permite ca sumele acordate să fie suplimentate, prin hotărâre a consiliilor de administrație ale școlilor. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă banii vor fi alocați de autoritățile administrației publice locale sau dacă școlile obțin venituri proprii, potrivit legii.

Ce se întâmplă cu bursa pentru mamele minore

Un subiect separat îl reprezintă bursele școlare acordate mamelor minore care se întorc la școală după ce au născut. Aceste ajutoare financiare sunt stabilite prin Legea 198/2023 a învățământului preuniversitar. Valoarea burselor pentru mamele minore este de 700 de lei pe lună.

Banii sunt alocați câtă vreme beneficiarele urmează cursurile unei unități școlare, inclusiv în timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale, a examenului național de bacalaureat în prima sesiune, a examenului de certificare a calificării profesionale și în perioada pregătirii practice.

Trebuie spus că acordarea burselor pentru mamele minore este condiționată de prezența la ore. Dacă bursierele acumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, bursa le este suspendată pentru luna respectivă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București
Eveniment
Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București
Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
Eveniment
Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
Eveniment
Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali
Eveniment
Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali
Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
Eveniment
Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
Eveniment
Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
Scene de groază! O bătrână a încercat să își ucidă câinele, legându-i picioarele cu sârmă. Cum avea de gând să o facă, dar și cum au acționat oamenii legii
Eveniment
Scene de groază! O bătrână a încercat să își ucidă câinele, legându-i picioarele cu sârmă. Cum avea de gând să o facă, dar și cum au acționat oamenii legii
Femeie de 76 de ani, ucisă în casa în care stătea cu chirie, în Mogoșoaia. Cine este principalul suspect
Eveniment
Femeie de 76 de ani, ucisă în casa în care stătea cu chirie, în Mogoșoaia. Cine este principalul suspect
Localnicii evacuați din Praid s-au întors acasă. Ce au povestit oamenii
Eveniment
Localnicii evacuați din Praid s-au întors acasă. Ce au povestit oamenii
Apa din mai multe fântâni din Neamț, analizată în laborator. Ce s-a descoperit
Eveniment
Apa din mai multe fântâni din Neamț, analizată în laborator. Ce s-a descoperit
Ultima oră
10:35 - Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București
10:21 - Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
10:20 - Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
09:56 - Iepuri cu tentacule bagă americanii în sperieți! Despre ce virus este vorba
09:52 - Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali
09:28 - Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
09:23 - Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
09:19 - Soțul și copiii Danei Rogoz au plecat la Viscri. De ce nu i-a putut însoți actrița
09:19 - Mihai Albu se pregătește pentru luna de miere. Designerul a primit rezultatul analizelor la un an după operația de cancer
09:09 - Scene de groază! O bătrână a încercat să își ucidă câinele, legându-i picioarele cu sârmă. Cum avea de gând să o facă, dar și cum au acționat oamenii legii