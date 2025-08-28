B1 Inregistrari!
Eveniment » O pacientă a fost jefuită în timp ce se afla pe masa de operație

Selen Osmanoglu
28 aug. 2025, 11:45
O pacientă a fost jefuită în timp ce se afla pe masa de operație
O pacientă a fost jefuită în timp ce era operată la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași. Incidentul a avut loc pe 25 august 2025.

Cine este hoțul

Hoțul ar fi un tânăr de aproximativ 20–25 de ani. Acesta, cu un ghiozdan în spate,  s-a prezentat drept fiul pacientei ce era, la data de 25 august, la o procedură medicală, păcălind personalul și pacienții din salon.

El a sustras un portofel cu 3.500 de lei, un lănțișor de aur, acte de identitate și mai multe carduri bancare, conform Ziarul de Iași.

Ce spun autoritățile

Autoritățile au confirmat incidentul revoltător.

„La data de 25 august, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Iași au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat, cu privire la faptul că un individ ar fi pătruns într-o unitate medicală din municipiu și ar fi sustras o geantă ce conținea mai multe bunuri. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt”, au precizat reprezentanții Poliției Iași.

Cercetările continuă pentru stabilirea situației de fapt, identificarea autorilor și luarea măsurilor legale ce se impun.

