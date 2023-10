O profesoară româncă stabilită în Israel, despre situația de acolo: Am fost la alimentară, totul este gol, lumea își face provizii / S-a anunțat să avem în buncăr apă, lanterne, baterii, radio, probabil că într-un fel sau altul n-o să avem electricitate (VIDEO)

Zana Aghinei Harman, o profesoară româncă stabilită în Israel de 29 de ani, a avut o intervenție în emisiunea „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin, unde a vorbit despre situația care e acum în Tel Aviv.

„Nici nu știu sub ce pălărie să vorbesc, ca profesoară, ca bunică, ca mamă de soldați. Sufletul meu este făcut bucățele, vreau să vă spun că sunt de 29 de ani aici și nu a existat, nu de 29 de ani, nu a existat de când cred că romanii ne-au invadat. De atunci, nu a existat așa o o atrocitate și o barbarie cum s-a întâmplat sâmbătă. Aseară au anunțat o parte din numele celor care au murit, a celor care s-au dat voie, un sfert de oră pe ceas au spus nume de cei mai sfinți dintre copiii noștri, și dintre toți, 19-20 de ani, 30 de ani, cel mai în vârstă. Nu știu ce să vă spun, în Tel Aviv, eu am noroc, dacă este alarmă, mă duc repede, am în casă buncăr, mi-am luat nepoții la mine care n-aveau în casă buncăr, tatăl lor, bineînțeles că nu este acasă. N-am voie să vă spun unde este.

Directoarea mea a făcut ieri o ședință și a spus că fiecare zi pe care o începem, trebuie cu fiecare clasă, în primul rând să vorbim despre care este starea lor sufletească. Vreau să vă spun că nu există în țara asta, exact cum a fost la pogrom, nu există de la nord, la sud familie care să nu fi pierdut pe cineva în atacul de sâmbătă sau să cunoască pe cineva din atacul de sâmbătă sau să fie legat într-un fel sau altul de atacul de sâmbătă. Este îngrozitor, tații și unele mame, chiar, sunt înrolate. Au fost înrolate sâmbătă”, a declarat Zana Aghinei Harman.

Profesoara româncă a fost întrebată despre lista cu numele celor uciși.

„Deci din 700 de morți, s-a dat ieri un sfert de oră. Nu mi-a venit să cred.

Copiii noștri fac armată între 18-21 de ani și după aceea, în fiecare an, trebuie să facă câte o lună pe an, până la 45 de ani.

Mă uit cu jenă la emisiunile de pe televizor, mă uit cu jenă că se uită unii la alții și nu au ce să-și spună. Se uită unii la alții, nu își explică cum s-a putut întâmpla așa ceva.

N-am cum să vă explic dacă ei, ăștia de la straturile mari, nu știu, dar pot să vă explic ce înseamnă când 3000 de tineri se duc pe malul mării să sărbătorească ultima zi de vacanță. La noi au fost sărbători de toamnă și vineri spre sâmbătă a fost ultima zi de vacanță, 3000 de tineri care s-au dus și-au găsit moartea.

Poate că unii au murit pentru că nu li s-a dat prim ajutor. Nu au avut, nu au avut.

Cineva a filmat cum arată când câmpul acela și te doare inima. Fiecare a venit cu plase cu apă, cu haine. Totul a rămas de izbeliște, bineînțeles”, a mai spus profesoara din Israel.

Românca a vorbit și despre ce le spun autoritățile pentru zilele următoare.

„În primul rând, am fost astăzi la alimentară, să cumpăr câteva lucruri pentru că sunt nepoții la mine. Totul este gol. Lumea își face niște provizii. Nu știu, acum s-a anunțat să avem în buncăr apă, lanterne, baterii, radio, probabil că într-un fel sau altul n-o să avem electricitate.

Dar încă o dată spun, eu sunt dintre cei fericiți că stau în Tel Aviv. În restul țării deja sunt orașe fără fără apă și fără electricitate”, a mai spus femeia.

Zana Aghinei Harman a fost întrebată dacă li s-a comunicat vreo cifră concretă referitoare la câți dispăruți sunt sau câți uciși, câți ostatici există până acum.

„Astăzi un reporter foarte inteligent ne-a explicat că n-o să avem cifre, în primul rând, pentru că încă nu știm și în al doilea rând, pentru că familiile acestor oameni trebuie anunțate înainte, n-o să avem cifre și n-o să avem informații despre ei așa repede. Din păcate, din păcate.”, a încheiat profesoara româncă stabilită în Israel.