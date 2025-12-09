B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » O tânără din India s-a căsătorit cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, ucis de familie: „Dragostea noastră a învins”

O tânără din India s-a căsătorit cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, ucis de familie: „Dragostea noastră a învins”

Selen Osmanoglu
09 dec. 2025, 11:41
O tânără din India s-a căsătorit cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, ucis de familie: „Dragostea noastră a învins”
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Iubire interzisă din cauza diferențelor de castă
  2. Tatăl și frații, principalii suspecți
  3. „M-am căsătorit cu el pentru a face dragostea noastră nemuritoare”

O poveste cutremurătoare vine din India, unde o tânără de 21 de ani s-a căsătorit simbolic cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, ucis de propria familie din cauza diferențelor de castă. Gestul ei dramatic a șocat o întreagă comunitate și a readus în atenție tragediile generate de așa-numitele „crime de onoare”.

Iubire interzisă din cauza diferențelor de castă

Aanchal Mamidwar, o tânără de 21 de ani din orașul Nanded, statul Maharashtra, trăia o poveste de dragoste de aproape trei ani cu Saksham Teit, un băiat de 20 de ani dintr-o castă considerată „inferioară”. Familia fetei s-a opus încă de la început relației celor doi, iar potrivit autorităților, tânărul fusese amenințat în repetate rânduri, scrie Adevărul.

Crima a avut loc în zona veche Ganj din Nanded, după ce rudele fetei au aflat că cei doi plănuiau să se căsătorească.

Tatăl și frații, principalii suspecți

Anchetatorii susțin că tatăl și cei doi frați ai tinerei ar fi pus la cale uciderea lui Saksham. Fratele ei, Himesh, este suspectat că l-ar fi împușcat pe tânăr, iar apoi i-ar fi zdrobit capul cu o țiglă în timpul altercației.

Poliția i-a arestat pe Himesh, pe fratele său Sahil și pe tatăl lor, Gajanan Mamidwar. În total, șase persoane au fost reținute în legătură cu această crimă șocantă, catalogată de anchetatori drept o posibilă „crimă de onoare”.

„M-am căsătorit cu el pentru a face dragostea noastră nemuritoare”

În momentul în care a aflat că iubitul ei a fost ucis, Aanchal a mers imediat la casa acestuia. Acolo, a decis să organizeze un ritual simbolic de căsătorie, pentru a marca legătura lor „pentru eternitate”.

Ea a uns trupul neînsuflețit al lui Saksham cu turmeric și și-a pus un punct roșu pe frunte folosind sângele tânărului, un ritual specific femeilor căsătorite în tradiția indiană.

„Familia mea l-a ucis… M-am căsătorit cu el pentru a face dragostea noastră nemuritoare… Dragostea noastră a învins, chiar dacă Saksham a murit”, a spus Aanchal, potrivit Hindustan Times.

Tânăra a decis să rămână în casa lui Saksham, declarând că de acum înainte este „soția lui”. Ea cere pedeapsa cu moartea pentru tatăl și frații săi.

