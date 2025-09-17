B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Obiectele care aduc noroc și bani în casă. Secretul Feng Shui

Obiectele care aduc noroc și bani în casă. Secretul Feng Shui

Ana Beatrice
17 sept. 2025, 16:52
Obiectele care aduc noroc și bani în casă. Secretul Feng Shui
Sursă foto: Freepik/ @wirestock
Cuprins
  1. Ce rol joacă clopoțeii de vânt în atragerea norocului
  2. De ce sunt oglinzile considerate „magnetul” energiei pozitive
  3. Ce plante nu trebuie să lipsească dintr-o casă armonioasă
  4. Cum ajută statuetele și simbolurile tradiționale Feng Shui
  5. Cum influențează lumânările și cristalele energia locuinței
  6. De ce este apa considerată elementul esențial al prosperității

Feng Shui, arta chineză veche de mii de ani, este considerată un adevărat ghid pentru cei care vor să trăiască într-un spațiu echilibrat și plin de energie pozitivă. Potrivit acestei filosofii, felul în care ne organizăm locuința nu influențează doar estetica, ci și starea de spirit, sănătatea, relațiile și chiar prosperitatea financiară. De aceea, alegerea obiectelor și a simbolurilor din casă poate face diferența între un spațiu „blocat” energetic și unul în care norocul pare să curgă firesc.

Specialiștii în Feng Shui susțin că anumite obiecte nu ar trebui să lipsească din nicio casă, dacă vrem să atragem norocul. Fiecare dintre ele are o semnificație aparte și un rol precis. Așezate în locurile potrivite, aceste elemente devin adevărate „magnete” pentru prosperitate și armonie.

Ce rol joacă clopoțeii de vânt în atragerea norocului

Clopoțeii de vânt sunt printre cele mai cunoscute obiecte Feng Shui. Se spune că sunetul lor purifică spațiul, alungă energiile negative și atrage prosperitatea. Pot fi agățați la intrarea în casă, pe balcon sau în curte. Important este ca sunetul să fie plăcut, pentru că vibrația lui creează o atmosferă calmă și armonioasă.

De ce sunt oglinzile considerate „magnetul” energiei pozitive

Oglinzile, folosite corect, au rolul de a multiplica energia bună. În Feng Shui, ele nu sunt doar obiecte decorative, ci instrumente puternice. O oglindă amplasată în zona mesei de dining, de exemplu, reflectă abundența și atrage prosperitate. Totuși, experții avertizează că oglinzile nu trebuie puse niciodată în fața patului sau a ușii de la intrare, pentru că pot genera dezechilibre energetice.

Ce plante nu trebuie să lipsească dintr-o casă armonioasă

Plantele verzi sunt considerate adevărate surse de energie pozitivă în Feng Shui, pentru că simbolizează viața, creșterea și prosperitatea. Cu cât frunzele lor sunt mai rotunde, mai pline și mai sănătoase, cu atât atrag mai multă abundență și armonie în locuință.

Una dintre cele mai populare este „planta banilor” (Pachira Aquatica sau Crassula Ovata), care, potrivit tradiției, stimulează câștigurile financiare și stabilitatea materială. Se recomandă să fie așezată în zona de sud-est a casei, considerată colțul prosperității, sau în apropierea biroului, pentru a spori șansele de succes în afaceri.

Un alt simbol al norocului este bambusul norocos, o plantă ușor de întreținut, ce aduce echilibru și protecție. Numărul tulpinilor are, de asemenea, o semnificație aparte: două tulpini atrag iubirea, trei aduc fericire, cinci prosperitate, iar opt tulpini sporesc energia pozitivă. Bambusul se așază de obicei într-un colț luminos, dar nu direct în soare, pentru a menține fluxul blând al energiei, conform plantersetcetera.com.

Cum ajută statuetele și simbolurile tradiționale Feng Shui

În cultura asiatică, statuetele cu broaște țestoase, elefanți sau pești koi sunt considerate aducătoare de noroc. Elefantul cu trompa ridicată simbolizează victoria și protecția, în timp ce broasca țestoasă este semnul longevității și al stabilității.

Un alt simbol celebru este broasca cu trei picioare, ținând o monedă în gură, cunoscută drept „broasca banilor”. Aceasta trebuie amplasată lângă intrare, dar orientată către interior, pentru a aduce bogăția în casă.

Cum influențează lumânările și cristalele energia locuinței

Lumânările colorate și cristalele naturale sunt folosite pentru a aduce claritate și liniște sufletească. Lumânările roșii atrag pasiunea și energia vitală, cele galbene stimulează optimismul, iar cele verzi susțin vindecarea.

Cristalele, precum ametistul, citrinul sau cuarțul roz, se așază în zonele în care dorim să amplificăm o anumită energie: iubire, protecție sau prosperitate, potrivit redlotusletter.com.

De ce este apa considerată elementul esențial al prosperității

În Feng Shui, apa simbolizează fluxul banilor și al norocului. O fântână arteziană de interior sau un acvariu cu pești aurii sunt obiecte frecvent recomandate. Ele trebuie plasate în zona de est sau de sud-est a casei, pentru a stimula prosperitatea și echilibrul.

Apa trebuie să fie mereu curată, pentru că stagnează energia dacă este murdară sau neschimbată. De asemenea, nu este indicat ca acvariile să fie în dormitor, deoarece pot tulbura odihna.

