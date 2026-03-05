B1 Inregistrari!
Percheziții la primării și adăposturi de animale într-un dosar de eutanasieri ilegale și fraude de peste 100.000 de lei

Percheziții la primării și adăposturi de animale într-un dosar de eutanasieri ilegale și fraude de peste 100.000 de lei

Selen Osmanoglu
05 mart. 2026, 09:12
Percheziții la primării și adăposturi de animale într-un dosar de eutanasieri ilegale și fraude de peste 100.000 de lei
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Percheziții la instituții publice și persoane fizice
  2. Contracte cu adăposturi private și suspiciuni de eutanasieri ilegale
  3. Suspiciuni de fraudă în contracte de peste 100.000 de lei
  4. Nouă persoane vor fi audiate

Polițiștii prahoveni desfășoară, joi, 20 de percheziții domiciliare în județele Prahova, Giurgiu, Constanța și Ilfov, într-un dosar care vizează suspiciuni de eutanasiere ilegală a câinilor fără stăpân și fraude în contracte cu autorități locale. Anchetatorii verifică activitatea unor adăposturi private de animale și a mai multor unități administrativ-teritoriale.

Percheziții la instituții publice și persoane fizice

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, pun în executare 20 de mandate de percheziție domiciliară, conform Știrile ProTv.

Acțiunile au loc în două dosare penale și vizează sedii ale unor persoane juridice, locuințe ale unor persoane fizice, dar și sedii ale unor instituții publice din județele Prahova, Giurgiu, Constanța și Ilfov.

Potrivit unor surse judiciare citate de AGERPRES, printre locațiile vizate se numără și sediile mai multor primării din cele patru județe.

Anchetatorii fac cercetări pentru mai multe infracțiuni, printre care înșelăciune, abuz în serviciu, uciderea animalelor cu intenție, fără drept, precum și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Contracte cu adăposturi private și suspiciuni de eutanasieri ilegale

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2025-2026, reprezentanții a două adăposturi private de animale ar fi încheiat contracte cu mai multe unități administrativ-teritoriale.

Contractele vizau capturarea, cazarea, eutanasierea și neutralizarea câinilor fără stăpân.

„Din materialul probator administrat până în prezent a reieşit faptul că, în perioada 2025-2026, reprezentanţii a două adăposturi private de animale ar fi încheiat contracte cu mai multe unităţi administrativ-teritoriale, având ca obiect capturarea, cazarea, eutanasierea şi neutralizarea câinilor fără stăpân. În executarea acestor contracte, câinii care nu ar fi fost adoptaţi sau revendicaţi ar fi fost eutanasiaţi fără drept, cu încălcarea dispoziţiilor legale incidente în materie, respectiv a prevederilor OUG nr. 155/2001 şi HG nr. 1059/2013, care stabilesc cadrul legal privind gestionarea câinilor fără stăpân şi condiţiile în care poate fi dispusă eutanasierea”, au precizat reprezentanții IPJ Prahova.

Suspiciuni de fraudă în contracte de peste 100.000 de lei

Anchetatorii verifică și modul în care au fost derulate unele contracte încheiate cu autorități locale.

Potrivit poliției, în luna octombrie 2025, o societate comercială ar fi semnat un contract de prestări servicii cu o unitate administrativ-teritorială pentru capturarea câinilor fără stăpân.

Ulterior, reprezentanții firmei ar fi întocmit documente în care ar fi consemnat capturarea a peste 100 de câini, deși nu ar fi avut capacitatea logistică necesară și nu ar fi realizat serviciile contractate.

Prin aceste documente ar fi indus în eroare autoritatea contractantă și ar fi obținut în mod injust peste 100.000 de lei.

Numărul total al animalelor implicate în aceste verificări urmează să fie stabilit în cadrul anchetei.

Nouă persoane vor fi audiate

În cadrul anchetei, nouă persoane cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani urmează să fie conduse la audieri.

Acțiunea beneficiază de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale al IGPR, al Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova, dar și al polițiștilor din cadrul Direcției pentru Protecția Animalelor.

La activități participă, de asemenea, polițiști criminaliști, investigatori ai Serviciului de Investigații Criminale, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, precum și reprezentanți ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

