Românii sunt atacați din toate părțile de prețuri mărite. Cea mai mare bătaie de cap le-o dau facturile, care sunt duble față de cele din luna iunie, înainte de eliminarea plafonării. Nu doar clienții au plătit mai mult, ci și furnizorii care nu au respectat regulile în ceea ce privește afișarea prețurilor și au fost amendați.

Cuprins:

Ce a dus la creșterea prețurilor facturilor Ce pot face clienţii nemulțumiți de prețul facturilor

Ce a dus la creșterea prețurilor facturilor

La confuzia oamenilor în ceea ce privește costul facturilor au contribuit și furnizorii de energie. Șase dintre ei au fost amendați de ANPC cu 370 de mii de lei tocmai pentru că au omis să afişeze preţul final, cu toate taxele incluse, şi nu ar fi menţionat valoarea TVA.

În prezent, odată cu modificările tarifelor la energie electrică, peste un milion de oameni au dificultăți la plata facturilor.

Majorarea cu până la jumătate este suma a doi factori. Primul: eliminarea plafonării de la 1 iulie, ceea ce înseamnă că furnizorii sunt liberi să își stabilească prețurile. Al doilea: creșterea -ului la energie electrică, de la 1 august. Facturile primite de români luna aceasta, deși sunt pentru consumul din iulie, conțin TVA-ul majorat, de 21%.

Ce pot face clienţii nemulțumiți de prețul facturilor

Clienții nemulțumiți de prețul facturilor trebuie, întâi de toate, să analizeze contractul cu furnizorul de energie electrică. Cei care constată că îi dezavantajează tariful pot oricând schimba firma cu care au contract. Pe site-ul , se găsește un comparator de prețuri, ceea ce permite oamenilor să aleagă oferta potrivită pentru nevoile lor. Schimbarea furnizorului este un proces gratuit și extrem de rapid, relatează .