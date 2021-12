Piftie de curcan – rețeta lui Sorin Bontea pentru masa de Crăciun

Piftia de curcan este unul dintre preparatele nelipsite de pe mesele românilor de sărbători. În acest context, chef Sorin Bontea a dezvăluit rețeta sa tradițională pentru acest preparat delicios, cu ingredientele la îndemâna oricui.

„Imi place sa miroasa a sarmale in casa atunci cand impodobesc bradul, face parte din atmosfera de Craciun. Mancam cam ce se gasea prin magazine, deci nu aveam prea multe optiuni, si pasari de tara, in general. Mama gatea in casa”, a povestit Sorin, conform Food Story.

Piftie de curcan – reteta Sorin Bontea

Ingrediente:

Aripi si pulpe de curcan

Boabe de piper

1 ceapa

1 telina

Usturoi dupa gust

Sare

Mod de preparare

Se pune carnea de curcan la fiert. Din aripi vine si gelatina care leaga preparatul culinar. In apa care fierbe se pune sare, boabe de piper, o ceapa intreaga si o telina intreaga. Se fierbe totul la foc mic, foarte incet, pentru a nu se tulbura apa.

Spuma se strange in permanenta. Cand carnea este fiarta, se strecoara tot amestecul si se lasa sa mai scada.

Ca sa verifici daca s-a legat piftia, iei putina zeama si o pui la frigider, pana se raceste. Daca nu se leaga, trebuie sa o mai lasi sa scada.

Cand s-a legat cum trebuie, pui usturoiul si se mai strecoara odata. Cand s-a racit carnea putin, se desface pielea de pe ea si se pune amestecul in recipient, apoi se baga la frigider, conform perfecte.ro.