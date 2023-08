Poliția Capitalei a demarat verificări la un centru de bătrâni. Azilul funcționa, deși ar fi figurat ca fiind închis în datele ANPC

Poliția Capitalei a anunțat că a demarat verificări la un centru de bătrâni, duminică, după o sesizare prin care presa a reclamat că azilul funcționează, deși activitatea ar fi fost oprită temporar, transmite .

Verificări ale Poliției la un centru de bătrâni din Capitală

Polițiștii bucureșteni s-au deplasat la fața locului.

„În cursul zilei de astăzi, în urma unei sesizări a reprezentanţilor mass-media (DIGI 24), prin care au transmis că un centru de bătrâni funcţionează, deşi activitatea ar fi fost oprită temporar, în urma unui control, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, împreună cu reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii în domeniu, s-a deplasat la faţa locului”, se arată într-un comunicat transmis duminică de Direcția Generală a Municipiului București.

Au fost începute verificările pentru a fi clarificate toate aspectele.

Jurnalistul a mers într-un azil care figura ca fiind închis în datele de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, potrivit . În ciuda situației juridice, vârstnicii ar fi rămas în camere, iar patronii și-ar fi continuat afacerea ca și când nimic nu s-a întâmplat.

Managerul centrului respectiv ar fi confirmat pentru Digi 24 că azilul nu a fost închis: „Nu am cum, momentan. Mai durează vreo trei săptămâni. Locuri am. Nu pot să vă spun că nu am. Am locuri libere, numai că eu zugrăvesc, că este una dintre măsurile date, înlocuiesc gresie…Eu oricum trebuia să zugrăvesc și am prins momentul, că am locuri libere și atunci mut pacienții dintr-o parte”.