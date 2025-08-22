După o vară întreagă în care salvamarii au încercat să îi țină pe turiști departe de apă, atunci când condițiile meteo nu erau prielnice pentru scăldat, a venit rândul polițiștilor și jandarmilor să îi păzează pe turiști.

Cuprins:

Ce i-a determinat pe polițiști să încătușeze un bărbat, pe plajă Cum au reacționat turiștii la vederea polițiștilor pe plajă Cum va fi vremea pe litoral

Ce i-a determinat pe polițiști să încătușeze un bărbat, pe plajă

A fost o vară de foc pentru salvamari. Turiștii au refuzat cu încăpățânare să le respecte avertismentele, punându-și viața în pericol.

În sudul litoralului, astăzi, steagul roșu a fost arborat pe mai multe plaje. Vântul bătea cu putere, marea era agitată și, în concluzie, turiștii care se aventurau în apă riscau să plătească chiar prețul propriei vieți. Dra, ca de obicei, oamenii ignoră avertismentele și văd valurile puternice ca pe un prilej de distracție.

În Venus, un bărbat de 69 de ani, care manifesta un comportament recalcitrant, a fost scos cu forța din apă. A refuzat să se legitimeze, așa că a fost încătușat și sancționat cu cea mai mare amendă dată în acest sezon estival: 2.500 de lei.

În Eforie Nord, cinci oameni au fost salvați la limită. Este vorba despre o femeie cu un copil și trei tinere, care au fost trase de curenți în larg. A fost nevoie de o intervenție rapidă cu jet ski-ul pentru a le aduce la mal, potrivit .

Cum au reacționat turiștii la vederea polițiștilor pe plajă

Depășiți de amploarea situației de plaje, salvamarii au primit sprijinul poliţiştilor şi jandarmilor, doar, doar, îi vor convinge pe turiști să nu mai intre în apă. Steagul roșu a fost arborat, ceea ce, din start, interzice scăldatul. Dar cum oamenii nu țin cont de astfel de avertismente, forțele de ordine au intervenit.

În momentul în care turiștii i-au văzut pe polițiști, au ieșit fără alte comentarii din apă. Cum s-au îndepărtat, oamenii au intrat la loc, fără să țină cont de vreun pericol.

„Nu prea ne ascultă. Când sunt mulţi sunt şi greu de controlat. Oamenii nu fac diferenţa la înotul de piscină versus înotul din mare, unde sunt curenţi”, a spus Răzvan Viza, salvamar.

Salvamarii spun că au nevoie de o lege a lor ca să nu mai apeleze la poliţie şi jandarmi în astfel de cazuri.

Cum va fi vremea pe litoral

Vineri după – amiază, vântul a suflat cu putere pe litoral, stârnind o de . Turiștii au fost alungați rând pe rând de pe plajă.

Vântul va sufla şi mâine cu putere, pe tot litoralul. Este posibil ca steagul roșu să fie din nou arborat, iar turiștilor să nu le fie permis accesul în apă.