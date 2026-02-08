Polițiștii din Constanța și procurorii au identificat o rețea de trafic de persoane și proxenetism care exploata două tinere, printre care și o minoră de 15 ani. În acest dosar sunt anchetați patru bărbați și o femeie, cu vârste între 18 și 37 de ani. Suspecții sunt acuzați că au obligat victimele să practice prostituția în mai multe locații din județele Constanța, Brașov și Tulcea.

Exploatarea victimelor și traseul traficanților

Investigațiile au scos la iveală un sistem de exploatare început în mai 2025. Un tânăr de 18 ani, care avea o relație cu fata de 15 ani, a convins-o pe aceasta să se prostitueze. Ulterior, el a recrutat o altă tânără de 19 ani, provenită dintr-un centru de plasament. Bărbatul o ascundea pe tânără în diverse imobile pentru a o exploata sexual și a-i încasa câștigurile.

Potrivit , rețeaua s-a extins ulterior și în alte județe. În iunie 2025, un alt bărbat a preluat victimele și le-a ascuns în municipiul Brașov pentru a continua activitatea ilegală. De asemenea, o femeie de 28 de ani a fost implicată direct, adăpostind minora de 15 ani în mai multe locuințe din Tulcea, tot în scopul exploatării sexuale, între lunile septembrie și octombrie 2025.

Polițiștii din Constanța au demarat percheziții în acest caz

Cinci persoane au fost reținute în urma perchezițiilor, fiind puse sub acuzare pentru trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism. Tribunalul Constanța a decis arestarea preventivă pentru două dintre ele, în timp ce pentru restul suspecților s-au dispus măsuri mai blânde, precum arestul la domiciliu și controlul judiciar.

Procurorii DIICOT au contestat deja deciziile de arest la domiciliu și control judiciar, solicitând măsuri mai aspre. În același timp, instanța urmează să decidă cu privire la arestarea în lipsă a suspecților care au reușit să se sustragă urmăririi penale și sunt în prezent căutați de autorități.