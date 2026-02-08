B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tinere obligate să se prostitueze în Constanța: Percheziții și arestări într-un dosar de proxenetism

Tinere obligate să se prostitueze în Constanța: Percheziții și arestări într-un dosar de proxenetism

Flavia Codreanu
08 feb. 2026, 14:33
Tinere obligate să se prostitueze în Constanța: Percheziții și arestări într-un dosar de proxenetism
Sursa foto: Freepik.com/caracter ilustrativ
Cuprins
  1. Exploatarea victimelor și traseul traficanților
  2. Polițiștii din Constanța au demarat percheziții în acest caz

Polițiștii din Constanța și procurorii DIICOT  au identificat o rețea de trafic de persoane și proxenetism care exploata două tinere, printre care și o minoră de 15 ani. În acest dosar sunt anchetați patru bărbați și o femeie, cu vârste între 18 și 37 de ani. Suspecții sunt acuzați că au obligat victimele să practice prostituția în mai multe locații din județele Constanța, Brașov și Tulcea.

Exploatarea victimelor și traseul traficanților

Investigațiile au scos la iveală un sistem de exploatare început în mai 2025. Un tânăr de 18 ani, care avea o relație cu fata de 15 ani, a convins-o pe aceasta să se prostitueze. Ulterior, el a recrutat o altă tânără de 19 ani, provenită dintr-un centru de plasament. Bărbatul o ascundea pe tânără  în diverse imobile pentru a o exploata sexual și a-i încasa câștigurile.

Potrivit digi24, rețeaua s-a extins ulterior și în alte județe. În iunie 2025, un alt bărbat a preluat victimele și le-a ascuns în municipiul Brașov pentru a continua activitatea ilegală. De asemenea, o femeie de 28 de ani a fost implicată direct, adăpostind minora de 15 ani în mai multe locuințe din Tulcea, tot în scopul exploatării sexuale, între lunile septembrie și octombrie 2025.

Polițiștii din Constanța au demarat percheziții în acest caz

Cinci persoane au fost reținute în urma perchezițiilor, fiind puse sub acuzare pentru trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism. Tribunalul Constanța a decis arestarea preventivă pentru două dintre ele, în timp ce pentru restul suspecților s-au dispus măsuri mai blânde, precum arestul la domiciliu și controlul judiciar.

Procurorii DIICOT au contestat deja deciziile de arest la domiciliu și control judiciar, solicitând măsuri mai aspre. În același timp, instanța urmează să decidă cu privire la arestarea în lipsă a suspecților care au reușit să se sustragă urmăririi penale și sunt în prezent căutați de autorități.

Tags:
Citește și...
Anchetă în Buzău după o fertilizare chimică în masă pe un teren agricol. De ce este extrem de periculoasă utilizarea ureei granulate iarna (VIDEO)
Eveniment
Anchetă în Buzău după o fertilizare chimică în masă pe un teren agricol. De ce este extrem de periculoasă utilizarea ureei granulate iarna (VIDEO)
Reacția mamei Adrianei Viliginschi după arestarea fiicei sale: „Acuzațiile sunt absurde, ea abia se ține pe picioare”
Eveniment
Reacția mamei Adrianei Viliginschi după arestarea fiicei sale: „Acuzațiile sunt absurde, ea abia se ține pe picioare”
Primul centru de arși din România după Revoluție este gata: Rogobete anunță dotarea cu echipamente
Eveniment
Primul centru de arși din România după Revoluție este gata: Rogobete anunță dotarea cu echipamente
Momentul în care sunt jefuiți cei doi bătrâni din Cernavodă. Agresorii sunt chiar vecinii lor și nu e prima oară (VIDEO)
Eveniment
Momentul în care sunt jefuiți cei doi bătrâni din Cernavodă. Agresorii sunt chiar vecinii lor și nu e prima oară (VIDEO)
Accident mortal pe un șantier din Constanța
Eveniment
Accident mortal pe un șantier din Constanța
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 8 – 14 februarie: Săgetătorii vor fi implicați în activități de mare anvergură sau vor relaționa cu persoane foarte importate (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 8 – 14 februarie: Săgetătorii vor fi implicați în activități de mare anvergură sau vor relaționa cu persoane foarte importate (VIDEO)
Prahova: 3 tinere s-au răsturnat cu mașina într-o prăpastie
Eveniment
Prahova: 3 tinere s-au răsturnat cu mașina într-o prăpastie
Alba Iulia: Un bărbat care a stat 26 de ani în închisoare a murit cu doar câteva luni înainte să fie eliberat. Pentru ce faptă fusese condamnat
Eveniment
Alba Iulia: Un bărbat care a stat 26 de ani în închisoare a murit cu doar câteva luni înainte să fie eliberat. Pentru ce faptă fusese condamnat
Protestele din Harghita se extind și în Gheorgheni: Aproximativ 1.000 de oameni au ieșit în stradă împotriva taxelor dublate
Economic
Protestele din Harghita se extind și în Gheorgheni: Aproximativ 1.000 de oameni au ieșit în stradă împotriva taxelor dublate
Sterilizare gratuită pentru animale în Cluj: Cum pot proprietarii de câini să scape de amenzi și să prevină abandonul
Eveniment
Sterilizare gratuită pentru animale în Cluj: Cum pot proprietarii de câini să scape de amenzi și să prevină abandonul
Ultima oră
16:43 - Anchetă în Buzău după o fertilizare chimică în masă pe un teren agricol. De ce este extrem de periculoasă utilizarea ureei granulate iarna (VIDEO)
16:14 - România, invitată la prima reuniune a Consiliului de Pace condus de Donald Trump. Ce spune Nicușor Dan
15:53 - Reacția mamei Adrianei Viliginschi după arestarea fiicei sale: „Acuzațiile sunt absurde, ea abia se ține pe picioare”
15:21 - Se fac rezervări pentru un hotel pe Lună aflat la stadiul de proiect. Sumele uriașe solicitate deși infrastructura lipsește
14:10 - Giorgia Meloni îi numește „inamici ai Italiei” pe protestatarii de la Milano: Reacția premierului după violențele de la Jocurile Olimpice
13:30 - Stațiunile din România, preferate în locul Austriei: Tehnologia și AI schimbă modul în care călătorim
12:58 - Ce le leagă în realitate pe Andreea Berecleanu și Anca Lungu: Tradiția pe care o respectă an de an
12:45 - Care este platforma online care scoate profit din buletine informative naziste și antisemite
11:49 - Tragedie în Italia: Sergiu, românul dat dispărut acum două săptămâni, găsit mort lângă o cascadă
11:18 - Primul centru de arși din România după Revoluție este gata: Rogobete anunță dotarea cu echipamente