Creșterile prețurilor la alimente din ultimul an nu pot fi trecute cu vederea. Atârnă greu la bugetul românilor, iar dimensiunea scumpirilor poate fi cel mai bine înțeleasă prin cifre concrete și statistici. În ultimul an, prețurile la alimente s-au majorat constant, într-un ritm mai rapid decât media europeană și mai vizibil decât în cazul altor categorii de bunuri.

Cu cât s-au scumpit alimentele în ultimul an

România rămâne campioana Europei la inflație, cu 8,5%. În același timp, în UE, rata anuală a inflației s-a menținut în luna august la 2,4%, potrivit celor mai recente date postate de Eurostat.

În România, în ultimul an, produsele s-au scumpit cu peste 6–7%, iar românii simt asta, cel ami mult, la produsele de bază. În februarie 2025, prețul alimentelor s-a majorat cu circa 4,54% față de ianuarie. În mai 2025, INS raporta că produsele alimentare sunt mai scumpe cu 6,53% față de aceeași perioadă a anului trecut. În iunie 2025, creşterea anuală pentru alimente ajunsese la circa 7,36%, potrivit .

Ce au constatat românii veniți în vacanțe, în țară

Comunitatea de români de pe a asistat la o dezbatere interesantă despre cum românilor veniți de la muncă, din străinătate, a ajuns să le fie mai greu să se întrețină în țara lor natală decât acolo unde lucrează, cu toate că salariile lor sunt semnificativ mai mari decât a conaționalilor.

„Au venit niște rude în vizită din Spania și au rămas șocate de prețurile de la noi. Mi-au zis că prețurile la supermarket și restaurante sunt mai mari decât la ei (sudul Spaniei), și asta într-un oraș mic din sud. Nu înțelegeau cum trăiesc românii aici cu salariile de 2,3x mai mici decât acolo (soțul era spaniol pentru prima dată aici)”, a scris un utilizator.

Cum se explică diferențele mari de prețuri dintre România și Spania

Internauții nu au ezitat să-i răspundă celui care a făcut postarea, confirmând că prețurile alimentelor din România le depășesc cu mult pe cele din țara peninsulară. Însă, există și câteva motive pentru care situația arată așa, iar unul dintre ele ar fi ca mare parte dintre produsele noastre sunt importate din Spania, țara fiind al doilea cel mai mare producător agricol din Europa.

„Mâncarea în Spania este foarte ieftină, mai ales în orașele mici. Și în sud, care nu este una dintre cele mai bogate zone ale lor. Explicația vine din faptul că țara este un mare producător agricol (de orice), al doilea cel mai mare din Europa după Franța. Iar TVA-ul la produsele alimentare de bază este 5%, următorul prag este 9%. Ieftin ieftin, ca toată lumea să poată să mănânce. Dar, și acesta este un mare dar. Salariile în Spania sunt de asemenea foarte mici, pentru Europa de Vest, chiar incredibil de mici. Dacă excluzi meseriile bănoase din Madrid și , în restul Spaniei salariile sunt cam ca la noi. E mare lucru să faci 2,000 de EUR net în Spania. Majoritatea se învârt pe la 1.500”, a fost unul dintre comentariile la postare.

„Pai dacă te uiți la legume prin România, jumătate sunt import . Plus tot ei importă în România carne de porc la greu. Cred că erau în primii trei. Vazusem undeva că la noi doar 10% din carnea de porc e locală, restul e import. Paradoxal într-o țară unde se mănâncă porc din toate pozițiile, producem aproape deloc. Suntem o țară administrată prost rău de tot. Logic că la ei e ieftin și la noi scump – ei produc, noi nu”, a scris altcineva.

Ce alte diferențe se mai văd între produsele noastre și cele din Spania

Un alt internaut a atras atenția asupra faptului că prețurile nu sunt singurele care fac diferența între produsele vândute la noi în țară și cele vândute în Spania. Potrivit acestuia, calitatea alimentelor noastre este mult sub cea a produselor alimentare comercializate în peninsulă, cu toate că prețurile sunt mai mari.

„Confirm. Prețuri chiar și în orașele medii, nu mari, în România mai mari decât în insulele spaniole dar și în alte insule. Dacă și calitatea serviciilor și a infrastructurii ar fi fost la fel de ridicată ca în Spania n-ar fi o problemă, dar raportul dintre calitate și preț a devenit indecent de mic în România, e o glumă. Chestia asta n-are cum să funcționeze pe termen mediu și lung”, este de părere un utilizator.