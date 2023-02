Raed Arafat: Se discută de trimiterea de asistență pentru Siria la nivel european, inclusiv în România / Cu salvatorii trimiși în Turcia ținem legătura cât permit comunicațiile. Echipa noastră lucrează deja (VIDEO)

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a oferit detalii despre intervenția salvatorilor români în sprijinul Turciei, marți, la Știrile B1 TV prezentate de Andreea Moraru, și a anunțat, totodată, că la nivel european – inclusiv în România – se discută despre trimiterea de asistență umanitară pentru Siria.

Întrebat ce informații are de la echipele din Turcia, secretarul de stat a precizat: „Echipa noastră lucrează deja, are alocat un sector care lucrează în el. Lucrează acum la o clădire care este dispărută acolo o familie, deci să vedem, sperăm să reușească să salveze pe cineva de acolo. Ei au stabilit faza de operații. Cum am zis, lucrează sub coordonarea colegilor de la (…) organizația echivalentă DSU-ului acolo. În momentul în care o să avem informații suplimentare, o să le anunțăm”.

Totodată, întrebat dacă ține legătura cu salvatorii, el a explicat: „Permanent cât permit comunicațiile, pentru că sunt probleme cu semnalul telefonic în zonă și cu internetul, dar, da, ținem legătura continuu. Avem un grup comun de comunicare și aflăm de la ei tot ce se întâmplă”.

Cât despre discuțiile purtate marți cu două delegații, Raed Arafat a spus: „S-a discutat și de Ucraina, și de Turcia, și de Siria, pentru că sunt zone toate afectate și se încearcă să se rezolve sprijin pentru fiecare (…). A fost o discuție mai amplă cu reprezentanții Crucii Roșii americane și a Crucii Roșii suedeze, și a Crucii Roșii Române”.

„Pentru Turcia se continuă trimiterea echipajelor de căutare-salvare și de sprijin, și inclusiv asistență umanitară acolo unde este nevoie și unde se solicită. Pentru Siria, se discută de trimiterea de asistență umanitară la nivel european și peste tot această discuție este foarte valabilă, inclusiv la noi în România, și se analizează. Vom reveni cu informații. Din punct de vedere al Ucrainei, continuăm ajutorul care îl avem și continuăm sprijinul pentru Ucraina, fără nicio discuție”, a adăugat șeful DSU.

„Totul, bineînțeles, sub egida Protecției Civile Europene – noi discutăm la nivelul Protecției Civile Europene toate aceste aspecte și, bineînțeles, le executăm împreună și cu alte țări, în modul în care am lucrat până acum”, a mai spus oficialul.