Rămâi fără loc de muncă, dar nu fără bani. Cum funcționează asigurarea de șomaj și cât poți încasa

Ana Beatrice
19 mart. 2026, 14:02
Cuprins
  1. Cine oferă aceste asigurări și cât de utile sunt, de fapt
  2. Ce acoperă aceste asigurări și cât costă, în realitate

Într-un context economic tot mai incert, siguranța financiară a devenit o prioritate pentru mulți angajați. Tot mai mulți aleg să își facă asigurare pentru pierderea locului de muncă. Aceste polițe pot acoperi, de exemplu, ratele lunare în cazul în care ajungeți în șomaj. Există însă și anumite condiții care trebuie îndeplinite.

Cine oferă aceste asigurări și cât de utile sunt, de fapt

Asigurările pentru pierderea locului de muncă sunt disponibile atât prin companiile de asigurare, cât și prin bănci. De cele mai multe ori, ele sunt oferite ca produse atașate creditelor. Practic, ele sunt gândite ca un sprijin rapid în momentele în care veniturile dispar brusc.

Dacă rămâneți fără job din motive independente de voința voastră, polița poate acoperi ratele lunare sau poate oferi un ajutor financiar pentru o perioadă limitată. Este o soluție care poate face diferența între stabilitate și dificultăți majore.

Reprezentanții Uniunii Asigurătorilor din România atrag atenția că astfel de protecții devin tot mai necesare. Acest lucru se întâmplă mai ales într-un context în care vulnerabilitatea financiară rămâne ridicată în țara noastră.

Ce acoperă aceste asigurări și cât costă, în realitate

În general, aceste polițe sunt concepute să ofere sprijin în situații precum concedierea fără vină, atunci când veniturile sunt pierdute brusc. Ele pot asigura plata unei indemnizații lunare pe o perioadă limitată, ajutând la acoperirea cheltuielilor esențiale.

Costurile sunt relativ accesibile, variind, de regulă, între 15 și 45 de lei pe lună. În schimb, beneficiile pot ajunge la sume de 1.500, 2.000 sau chiar 3.000 de lei lunar, timp de câteva luni după pierderea locului de muncă, potrivit observatornews.ro.

Pentru mulți, este o soluție simplă care poate oferi un respiro financiar exact când este cel mai necesar.

Cristian Andrei, ieșire nervoasă într-o emisiune: „Pentru cine faci tu asta? Uită-te la mine!”. De ce s-a supărat
Eveniment
Cristian Andrei, ieșire nervoasă într-o emisiune: „Pentru cine faci tu asta? Uită-te la mine!”. De ce s-a supărat
Ministrul Muncii a anunțat ce ajutoare vor primi pensionarii, copiii și familiile monoparentale. Sumele acordate (VIDEO)
Politică
Ministrul Muncii a anunțat ce ajutoare vor primi pensionarii, copiii și familiile monoparentale. Sumele acordate (VIDEO)
Motorina va rămâne scumpă pe tot parcursul anului 2026. Președintele AEI: „Chiar dacă războiul s-ar opri și prețul țițeiului ar scădea, creșterea de la pompă nu se va opri”
Eveniment
Motorina va rămâne scumpă pe tot parcursul anului 2026. Președintele AEI: „Chiar dacă războiul s-ar opri și prețul țițeiului ar scădea, creșterea de la pompă nu se va opri”
Cristi Tabără a spus de ce Pro TV a scos din grilă emisiunea lui Andi Moisescu: „Fără resentimente, only business”
Eveniment
Cristi Tabără a spus de ce Pro TV a scos din grilă emisiunea lui Andi Moisescu: „Fără resentimente, only business”
Postul Paștelui îi golește pe români de bani. Verdețurile au explodat la preț
Eveniment
Postul Paștelui îi golește pe români de bani. Verdețurile au explodat la preț
Buzoianu: „Garda de Mediu a dat, anul trecut, un număr record de amenzi din toată istoria ei”. Ce se întâmplă cu senzorii de monitorizare a calității aerului și colectarea selectivă a deșeurilor (VIDEO)
Eveniment
Buzoianu: „Garda de Mediu a dat, anul trecut, un număr record de amenzi din toată istoria ei”. Ce se întâmplă cu senzorii de monitorizare a calității aerului și colectarea selectivă a deșeurilor (VIDEO)
Cu doar 9 lei faci o oală întreagă. Ciorba de post care surprinde pe toată lumea
Eveniment
Cu doar 9 lei faci o oală întreagă. Ciorba de post care surprinde pe toată lumea
Buzoianu: Controale s-au făcut pe toate plajele, am depus plângeri penale, dar apoi multe dosare s-au prescris, altele s-au clasat. Așa ajung infractorii să creadă că nu există consecințe pentru ei (VIDEO)
Eveniment
Buzoianu: Controale s-au făcut pe toate plajele, am depus plângeri penale, dar apoi multe dosare s-au prescris, altele s-au clasat. Așa ajung infractorii să creadă că nu există consecințe pentru ei (VIDEO)
Ce cred străinii despre România. Răspunsurile care i-au lăsat pe români fără cuvinte: „Este o țară din est de lângă Bulgaria, nu?” (VIDEO)
Eveniment
Ce cred străinii despre România. Răspunsurile care i-au lăsat pe români fără cuvinte: „Este o țară din est de lângă Bulgaria, nu?” (VIDEO)
Ce NU trebuie să faci după post. Greșeala care îți poate da peste cap digestia și sănătatea
Eveniment
Ce NU trebuie să faci după post. Greșeala care îți poate da peste cap digestia și sănătatea
14:23 - Sfinții Mucenici Hrisant și Daria, prăznuiți pe 19 martie. Sacrificiul care i-a făcut nemuritori
14:05 - Scrisoare dură trimisă de mai mulți lideri europeni pentru șefii de la Bruxelles: „Politicile UE amenință industria și locurile de muncă!”. Nicușor Dan, printre semnatarii documentului
13:53 - Cristian Andrei, ieșire nervoasă într-o emisiune: „Pentru cine faci tu asta? Uită-te la mine!”. De ce s-a supărat
13:34 - Va fi eliminat CASS-ul pentru mame sau nu? Răspunsul dat de ministrul Muncii (VIDEO)
13:19 - Ministrul Muncii a anunțat ce ajutoare vor primi pensionarii, copiii și familiile monoparentale. Sumele acordate (VIDEO)
13:10 - Motorina va rămâne scumpă pe tot parcursul anului 2026. Președintele AEI: „Chiar dacă războiul s-ar opri și prețul țițeiului ar scădea, creșterea de la pompă nu se va opri”
13:08 - Cu ce femeie s-a afișat Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu. Detaliul care a atras atenția
12:49 - Isărescu: „Dacă nu corectăm deficitul bugetar, pierdem tot ce-am câștigat în ultimele luni”
12:42 - Grindeanu, după ce Bolojan a cedat în fața PSD privind adoptarea pachetului de solidaritate: „Mă declar satisfăcut. Rămâne un semn de întrebare”
12:16 - Mariana Dănescu revine pe micile ecrane după aproape 20 de ani. Apariția care i-a luat pe toți prin surprindere