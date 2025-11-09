B1 Inregistrari!
Sicriul cu rămășitele ultimului domn al Moldovei a fost depus la Cotroceni. Ce reguli trebuie să respectele persoanele care vor să îi aducă un ultim omagiu lui Grigore Alexandru Ghyka

09 nov. 2025, 09:50
Sursă foto: Facebook/ @Jandarmeria Română
Cuprins
  1. De unde au fost aduse rămășitele lui Grigore Alexandru Ghyka
  2. Ce reguli trebuie să respecte cei care vor să-i aducă un ultim omagiu lui Grigore Alexandru Ghyka

Rămășitele ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, au ajuns la Cotroceni. Aici, au fost depuse în Sala Unirii, la ordinul lui Nicușor Dan. 

De unde au fost aduse rămășitele lui Grigore Alexandru Ghyka

Rămăşiţele domnitorului au ajuns în România vineri seară după ce, în cursul aceleiași zile au fost deshumate din cimitirul localităţii franceze Le-Mée-sur-Seine. În țară, vor fi înhumate la Iaşi.

„Grigore Alexandru Ghyka a pus binele comun mai presus de interesele proprii, promovând principii moderne de guvernare și dreptate socială. În timpul domniei sale au fost adoptate reforme esențiale pentru societate, precum dezrobirea romilor, abolirea cenzurii sau reducerea taxelor comerciale. De numele său se leagă înființarea Jandarmeriei Române, după model francez, dar și prima maternitate publică din țară, Institutul Gregorian, finanțată din fonduri personale”, a argumentat Președinția.

Administrația Prezidențială a descris repatrierea rămășițelor ca un gest restituire morală și de prețuire a unei personalități cu valoare unică pentru istoria și cultura românească.

Ce reguli trebuie să respecte cei care vor să-i aducă un ultim omagiu lui Grigore Alexandru Ghyka

Publicului îi va fi permis accesul la Palatul Cotroceni în intervalul 10:00–20:00, în baza documentului de identitate. Fiecare persoană și bagaj va trebui să treacă printr-un control de securitate, când și dacă personalul abilitat o va cere.

Vizitatorii trebuie să intre pe la Poarta Leu Pietonal (Bulevardul Geniului nr. 1–3) și să iasă din complet pe la poarta principală din Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu.

Este strict interzis accesul cu flori sau lumânări în interiorul clădirii Palatului Cotroceni, însă pot fi depuse la pridvorul Bisericii Cotroceni.

Persoanele care vin să-i aducă un ultim omagiul ultimului domn al Moldovei trebuie să:

  • Să respecte măsurile de ordine interioară;
  • Să coopereze cu personalul de securitate în timpul controalelor din curtea și din interiorul Palatului Cotroceni;
  • Să respecte orarul activităților și traseul de deplasare stabilit de organizatori, precum și indicațiile personalului specializat al Administrației Prezidențiale și al SPP;
  • Să nu aducă obiecte personale (volume, scrisori, ilustrate, documente sau fotografii).
