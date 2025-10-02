B1 Inregistrari!
Rețeta bănățeană de clătite, perfectă pentru mesele cu familia și prietenii. De ce ingrediente ai nevoie

B1.ro
02 oct. 2025, 22:53
Rețeta bănățeană de clătite, perfectă pentru mesele cu familia și prietenii. De ce ingrediente ai nevoie
Sursă foto: ARQ / Facebook

Toamna este anotimpul ideal pentru experimente în bucătărie. Această activitate recreativă este cu atât mai plăcută cu cât ai șansa să încerci preparate noi, despre care poate nici nu știai înainte. O idee în acest sens este și rețeta bănățeană de clătite care, cu siguranță, va cuceri atât gurmanzii, cât și pe cei mai pretențioși.

 

 

De ce ingrediente ai nevoie pentru rețetă

Comparativ cu modul clasic de prepare, rețeta bănățeană de clătite necesită mai multe ingrediente, însă, cel mai probabil, pe majoritatea le aveți deja în bucătărie.

Ingrediente pentru aluat:

  • Ou;
  • 200 ml de lapte;
  • 100 – 120 de grame de făină de grâu;
  • Un plic zahăr vanilat;
  • Esență de vanilie;
  • Un praf de sare.

Ingredientele pentru umplutură:

  • 350 de grame de brânză de vaci;
  • Un ou;
  • 50 de grame de zahăr;
  • Esență de lămâie;
  • 50 de grame de stafide.

Ingrediente pentru sosul de vanilie:

  • 200 ml de smântână de frișcă;
  • 3 gălbenușuri;
  • 50 de grame de zahăr;
  • Zahăr vanilat.

Ingrediente pentru bezea:

  • 3 albușuri;
  • 100 de grame de zahăr;
  • esență de vanilie.

 

 

Ce pași trebuie să urmezi pentru rețeta bănățeană de clătite

Se începe prin spargerea unui ou într-un bol, peste care se adaugă sare, zahăr vanilat, esență de vanilie și lapte. Se amestecă bine ingredientele, iar mai apoi se adaugă făina și se amestecă iar, potrivit Bucătăraș.ro.

Se adaugă puțin ulei într-o tigaie și se începe prepararea clătitelor, în mod obișnuit.

Pentru umplutură, este nevoie să amestecăm într-un bol brânza de vaci, un ou, zahăr și esență de lămâie. După ce amestecul a devenit omogen, se adaugă stafidele.

Pentru pasul următor se pun trei gălbenușuri de ou, zahăr vanilat și tos, într-un bol și se amestecă bine.  Foarte încet se va adăuga și smântâna. Mai apoi, se va umple fiecare clătită cu cremă de brânză, se va rula și sigila la capete. Fiecare bucată se va pune într-un vas de copt, ca mai apoi, peste ele, să se toarne sosul de vanilie.

Mai apoi, trebuie mixate trei albușuri cu sare, zahăr și esență de vanilie. Bezeaua astfel formată se va pune peste clătite, iar tava se va băga la cuptor, vreme de 25 – 30 de minute.

