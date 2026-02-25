Un raport oficial publicat de autorități arată că verificările efectuate anul trecut pe fructe din producția internă au scos la iveală câteva nereguli punctuale. Datele provin dintr-un program național derulat pe tot parcursul anului 2025.

Ce a constatat autoritatea în urma controalelor

(ANF) a anunțat că a identificat depășiri ale limitelor maxime admise de pesticide în patru probe de fructe. Este vorba despre câte o probă de căpșuni, piersici, mere și pere, dintr-un total de 914 mostre analizate.

Raportul a fost realizat în cadrul Programului Național de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide, desfășurat conform Regulamentului (CE) nr. 396/2005. Documentul oferă o imagine de ansamblu asupra nivelului de siguranță al fructelor produse intern.

„Din cele 914 probe de fructe analizate, în 411 (45%) probe nu s-au depistat reziduuri de pesticide, 499 (54,6%) probe au avut reziduuri de pesticide cu valori mai mici decât LMA (probe conforme) și 4 (0,4%) probe neconforme, cu valori ale reziduurilor de mai mari decât LMA, reprezentate de: căpșuni, o probă, piersici, o probă, pere, o probă și mere, o probă”, se arată în documentul ANF.

Autoritatea subliniază că procentul probelor neconforme este redus, raportat la volumul total de fructe verificate în cursul anului.

Unde au fost identificate probele neconforme

Mostrele care nu au respectat cerințele legale au fost depistate în patru județe diferite, în urma controalelor realizate de oficiile fitosanitare. Merele provin din Giurgiu, piersicile din Hunedoara, căpșunile din Prahova, și perele din județul Iași.

În aceste cazuri, nivelurile unor substanțe precum acetamiprid, diflubenzuron, pirimifosmetil și tetrametrin au depășit pragurile stabilite prin legislația europeană.

Ce arată datele despre pesticidele utilizate

Analiza indică faptul că, în majoritatea probelor, reziduurile identificate s-au situat sub limitele legale. Printre frecvent întâlnite se numără boscalid, ciprodinil, fludioxonil, tebuconazol și azoxistrobin, utilizate preponderent ca fungicide, relatează Ziare.com.

Raportul mai precizează că nu au fost constatate depășiri ale limitelor admise în cazul mai multor fructe consumate frecvent, precum afinele, cireșele, prunele, strugurii sau pepenii.





