B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Reziduuri de pesticide peste limitele admise identificate în fructe, în urma controalelor naționale. Ce arată datele Autorității Fitosanitare

Reziduuri de pesticide peste limitele admise identificate în fructe, în urma controalelor naționale. Ce arată datele Autorității Fitosanitare

Iulia Petcu
25 feb. 2026, 12:14
Reziduuri de pesticide peste limitele admise identificate în fructe, în urma controalelor naționale. Ce arată datele Autorității Fitosanitare
Surse Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce a constatat autoritatea în urma controalelor
  2. Unde au fost identificate probele neconforme
  3. Ce arată datele despre pesticidele utilizate

Un raport oficial publicat de autorități arată că verificările efectuate anul trecut pe fructe din producția internă au scos la iveală câteva nereguli punctuale. Datele provin dintr-un program național derulat pe tot parcursul anului 2025.

Ce a constatat autoritatea în urma controalelor

Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) a anunțat că a identificat depășiri ale limitelor maxime admise de pesticide în patru probe de fructe. Este vorba despre câte o probă de căpșuni, piersici, mere și pere, dintr-un total de 914 mostre analizate.

Raportul a fost realizat în cadrul Programului Național de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide, desfășurat conform Regulamentului (CE) nr. 396/2005. Documentul oferă o imagine de ansamblu asupra nivelului de siguranță al fructelor produse intern.

„Din cele 914 probe de fructe analizate, în 411 (45%) probe nu s-au depistat reziduuri de pesticide, 499 (54,6%) probe au avut reziduuri de pesticide cu valori mai mici decât LMA (probe conforme) și 4 (0,4%) probe neconforme, cu valori ale reziduurilor de pesticide mai mari decât LMA, reprezentate de: căpșuni, o probă, piersici, o probă, pere, o probă și mere, o probă”, se arată în documentul ANF.

Autoritatea subliniază că procentul probelor neconforme este redus, raportat la volumul total de fructe verificate în cursul anului.

Unde au fost identificate probele neconforme

Mostrele care nu au respectat cerințele legale au fost depistate în patru județe diferite, în urma controalelor realizate de oficiile fitosanitare. Merele provin din Giurgiu, piersicile din Hunedoara, căpșunile din Prahova, și perele din județul Iași.

În aceste cazuri, nivelurile unor substanțe precum acetamiprid, diflubenzuron, pirimifosmetil și tetrametrin au depășit pragurile stabilite prin legislația europeană.

Ce arată datele despre pesticidele utilizate

Analiza indică faptul că, în majoritatea probelor, reziduurile identificate s-au situat sub limitele legale. Printre substanțele frecvent întâlnite se numără boscalid, ciprodinil, fludioxonil, tebuconazol și azoxistrobin, utilizate preponderent ca fungicide, relatează Ziare.com.

Raportul mai precizează că nu au fost constatate depășiri ale limitelor admise în cazul mai multor fructe consumate frecvent, precum afinele, cireșele, prunele, strugurii sau pepenii.



Tags:
Citește și...
Șoferii din România își pot recupera banii pentru mașinile distruse de gropi. Ce trebuie să faci ca să fii despăgubit
Eveniment
Șoferii din România își pot recupera banii pentru mașinile distruse de gropi. Ce trebuie să faci ca să fii despăgubit
Prețul de vânzare a limuzinei lui Klaus Iohannis. Ce facilități are bolidul de lux
Eveniment
Prețul de vânzare a limuzinei lui Klaus Iohannis. Ce facilități are bolidul de lux
Schimbare la Muzeul Luvru. Christophe Leribault preia conducerea după demisia lui Laurence des Cars
Eveniment
Schimbare la Muzeul Luvru. Christophe Leribault preia conducerea după demisia lui Laurence des Cars
Alertă ANAF privind fraude online. Contribuabilii, vizați de o campanie de phishing. Cum acționează atacatorii
Eveniment
Alertă ANAF privind fraude online. Contribuabilii, vizați de o campanie de phishing. Cum acționează atacatorii
Sectorul 3 combate obezitatea și bolile cardiovasculare prin investiții masive în infrastructură sportivă
Eveniment
Sectorul 3 combate obezitatea și bolile cardiovasculare prin investiții masive în infrastructură sportivă
7 întrebări și răspunsuri despre sloturi online
Eveniment
7 întrebări și răspunsuri despre sloturi online
Trenuri anulate între Arad și Oradea timp de trei luni, din cauza lucrărilor. Cum vor circula călătorii
Eveniment
Trenuri anulate între Arad și Oradea timp de trei luni, din cauza lucrărilor. Cum vor circula călătorii
Masacru preistoric în sud-estul Europei. Arheologii au descoperit o groapă comună cu 77 de femei și copii uciși violent acum 2.800 de ani
Eveniment
Masacru preistoric în sud-estul Europei. Arheologii au descoperit o groapă comună cu 77 de femei și copii uciși violent acum 2.800 de ani
Miracol medical în Marea Britanie. O femeie a născut după un transplant de uter de la un donator decedat
Eveniment
Miracol medical în Marea Britanie. O femeie a născut după un transplant de uter de la un donator decedat
Cât a ajuns să coste un an de vechime în 2026. Românii vor plăti mai mult dacă salariul minim crește
Eveniment
Cât a ajuns să coste un an de vechime în 2026. Românii vor plăti mai mult dacă salariul minim crește
Ultima oră
14:10 - Dan Bălan, reacții intense după concertul din Chișinău. Ce spun fanii despre apariția recentă a artistului (GALERIE FOTO, VIDEO)
13:58 - Șoferii din România își pot recupera banii pentru mașinile distruse de gropi. Ce trebuie să faci ca să fii despăgubit
13:57 - Prețul de vânzare a limuzinei lui Klaus Iohannis. Ce facilități are bolidul de lux
13:48 - Scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Ce condiții mai trebuie îndeplinite
13:44 - Schimbare la Muzeul Luvru. Christophe Leribault preia conducerea după demisia lui Laurence des Cars
13:32 - Alertă ANAF privind fraude online. Contribuabilii, vizați de o campanie de phishing. Cum acționează atacatorii
13:25 - Rața șchioapă pe care Bolojan o numește reforma administrației. Tăierea cheltuielilor de personal nu oprește risipa banilor publici
13:18 - Sectorul 3 combate obezitatea și bolile cardiovasculare prin investiții masive în infrastructură sportivă
13:15 - Sindicaliștii din educație, protest la Cotroceni. De ce au ajuns profesorii la ușa lui Nicușor Dan (VIDEO)
13:07 - Soția lui Florin Prunea dă cărțile pe față! Dezvăluiri șoc despre femeia alături de care trăiește acum: „Noi nu suntem divorțați, așa cum spune el”