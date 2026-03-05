MAE, Ministerul Afacerilor Externe, a confirmat joi, 5 martie, că un cetățean român a fost condamnat pentru în . Autoritățile române susțin că au acest caz în atenție, încă din decembrie 2024.

Condamnare confirmată oficial de MAE

Oficialii au confirmat că un cetățean român a fost condamnat în Rusia pentru spionaj. Este vorba despre Adrian-David Cherciu care a fost acuzat că ar fi strâns pe care le-ar fi transmis Ucrainei. Potrivit deciziei judecătorilor ruși, românul, născut în 2002, va sta la închisoare vreme de 15 ani.

„Confirmăm condamnarea cetăţeanului român. Avem cazul în atenţie încă din decembrie 2024. Am solicitat părţii ruse în repetate rânduri, atât la Bucureşti, cât şi la Moscova, facilitarea accesului la cetăţeanul român în vederea acordării de asistenţă consulară, conform Convenţiei de la Viena din 1963 privind relaţiile consulare”, a transmis MAE.

Potrivit sursei citate, partea rusă nu a răspuns solicitărilor oficialilor români. Pe de altă parte, Ministerul este în contact cu familia românului condamnat pentru a afla și transmite informații despre starea acestuia. .

„Până la acest moment, partea rusă nu a răspuns solicitărilor noastre repetate. Suplimentar, suntem în dialog cu familia cetăţeanului român pentru a le transmite informaţii despre situaţia acestuia. La acest moment, în scopul gestionării eficiente a acestui caz, nu putem furniza alte informaţii”, a precizat Ministerul Afacerilor Externe.

Cazul românului Adrian-David Cherciu

Cetăţeanul român Adrian-David Cherciu a fost condamnat la 15 ani de închisoare de un tribunal din regiunea rusă Krasnodar, din sudul Rusiei. El este acuzat de spionaj în favoarea Ucrainei, conform decizie instanței, citate de Reuters şi AFP. MAE nu a putut lua legătura cu aceasta, pentru a verifica acuzațiile, conform propriei comunicări, deoarece autoritățile ruse au refuzat să permită accesul.

Potrivit deciziei de condamnare, Adrian-David Cherciu, colecta şi transmitea informaţii Ucrainei despre instalaţiile de apărare antiaeriană din oraşul Soci. El ar fi contactat serviciile de spionaj ucrainene, încă din vara lui 2024 din proprie inițiativă. Românul ar fi intrat în legătură cu un angajat al Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) şi i-a transmis informaţii privind forţele ruse.

A fost reținut în noiembrie, de filiala Serviciului Federal de Securitate al Federaţiei Ruse (FSB), din Soci. Autoritățile ruse au anunțat abia în 25 aprilie 2025 acest lucru. FSB a transmis, într-un comunicat pe site-ul său că, românul ar fi început să spioneze încă din vara anului 2024. El ar fi colectat și transmis informaţii privind locaţiile instalaţiilor de apărare aeriană situate în oraşul Soci.

În schimb, serviciile speciale ale Ucrainei i-ar fi promis, conform solicitării sale, să-l ajute să părăsească în siguranţă Rusia şi să se alăture formaţiunii de voluntari a VSU (forţele armate ale Ucrainei) pentru a participa la operaţiunile de luptă împotriva Rusiei.