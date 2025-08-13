B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Roman: Portughez de 60 de ani, prins cu droguri de mare risc în portbagaj

Selen Osmanoglu
13 aug. 2025, 14:16
Roman: Portughez de 60 de ani, prins cu droguri de mare risc în portbagaj
Sursa foto: Freepik.com/caracter ilustrativ

Un cetăţean portughez în vârstă de 60 de ani este cercetat de procurorii DIICOT, după ce a fost prins în flagrant, în Roman, cu droguri de mare risc în portbagaj.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Cercetări

Ce s-a întâmplat

Bărbatul a fost pe o stradă din Roman, județul Neamț. Polițiștii antidrog aveau informații că se duce să se întâlnească cu un cumpărător. Au percheziționat mașina și au găsit 360 de grame de cocaină.

Suspectul a fost reținut și dus la sediul poliției pentru audieri, conform Știrile ProTv.

Din cercetările făcute de polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii DIICOT, a rezultat că bărbatul a introdus în țară un kilogram de cocaină, în luna aprilie a acestui an.

Cercetări

Portughezul își vindea marfa în trei județe din țară. Acestea sunt Vaslui, Neamț și Iași. Conform anchetatorilor, el urma să facă o nouă tranzacție, însă a fost prins.

Acum, portughezul, în vârstă de 60 de ani, este cercetat pentru introducere în țară și trafic de droguri de mare risc, infracțiuni pentru care procurorii au propus arestarea acestuia.

