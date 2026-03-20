Românii își anulează vacanțele în Turcia chiar înainte de începerea sezonului. Care este motivul

Flavia Codreanu
20 mart. 2026, 21:55
sursă foto: pexels
Cuprins
  1. Motivele pentru care românii își anulează vacanțele
  2. Zonele afectate de scăderea numărului de turiști
  3. Destinațiile alternative alese de turiștii europeni

Românii își anulează vacanțele din Turcia pe care le aveau programate pentru Paște. Motivul principal este legat de contextul conflictelor din Orientul Mijlociu.

Motivele pentru care românii își anulează vacanțele

Principala cauză a acestui val de anulări este tensiunea militară din regiune. Această situație generează o stare de nesiguranță care influențează direct deciziile turiștilor, aceștia fiind acum orientați către destinații europene mai sigure. Agențiile de turism confirmă faptul că cererea a scăzut vizibil, iar numărul de reprogramări crește de la o zi la alta. Acest lucru evidențiază un contrastul puternic între rezervările care au fost făcute anul în aceeași perioadă și situația de acum.

Zonele afectate de scăderea numărului de turiști

Impactul acestor decizii este resimțit cel mai puternic în estul și sud-estul țării, unde rezervările s-au redus drastic în ultima perioadă. Hotelierii și comercianții locali se confruntă deja cu pierderi financiare importante din cauza lipsei vizitatorilor. Chiar și stațiunile extrem de populare, precum Antalya sau Bodrum, dau semne de probleme, deși încă mai atrag o parte din fluxul obișnuit de vizitatori. Specialiștii avertizează că, fără o stabilizare a situației, declinul turismului turcesc ar putea continua pe tot parcursul anului 2026.

Destinațiile alternative alese de turiștii europeni

În acest context românii se redresează și aleg  țări din Europa precum: Grecia și Spania. Mulți călători aleg să își redirecționeze bugetele de vacanță către zone care oferă o mai mare stabilitate, ceea ce schimbă rapid dinamica întregii piețe turistice. Această schimbare de preferințe pune o presiune suplimentară pe infrastructura din țările vecine, care trebuie să facă față unui număr neașteptat de mare de solicitări pentru perioada sărbătorilor de primăvară, scrie Cancan.

Tensiunile tot mai mari din Peninsula Arabă și instabilitatea din Iran au transformat regiunea într-o zonă de risc pentru agențiile internaționale de turism. Apropierea geografică a Turciei de aceste zone de conflict sperie vizitatorii.

