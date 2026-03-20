O vacanță de o săptămână la ocean, în regim , poate fi mai accesibilă decât te-ai aștepta. Conform unui studiu recent realizat de o agenție de turism, costul poate scădea chiar sub pragul de 300 de euro. Surpriza sezonului este o destinație de la malul oceanului, cu plaje întinse și temperaturi ideale pe tot parcursul anului.

Unde găsești cea mai ieftină vacanță de vară

Pentru cei care vor un concediu la preț mic, , din Maroc, iese în evidență ca cea mai avantajoasă alegere. Potrivit Express, aici poți petrece o săptămână all-inclusive cu aproximativ 270 de euro. Studiul realizat de agenția online loveholidays confirmă că orașul este cea mai accesibilă destinație din acest sezon.

Aflat pe coasta de vest a Marocului, la circa cinci ore de Casablanca și la poalele Munților Atlas, Agadir oferă combinația ideală între plaje largi, peisaje spectaculoase și costuri reduse. Cu peste jumătate de milion de locuitori, orașul atrage tot mai mulți turiști în căutare de soare și relaxare la preț mic.

De ce aleg tot mai mulți turiști această destinație

Agadir a devenit un punct de atracție pentru turiști datorită plajelor sale spectaculoase și atmosferei relaxante. În centrul orașului, Plage d’Agadir impresionează prin întinderile de nisip fin, în timp ce Plage Aourir, situată mai la nord, oferă un cadru mai liniștit, dar la fel de atrăgător.

De asemenea, clima este un alt avantaj major. Temperaturile rămân blânde pe tot parcursul anului, cu aproximativ 20,5°C iarna și valori plăcute, între 25 și 29°C, în .