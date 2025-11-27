B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Șase români, 700.000 de lire sterline furate. Cine sunt hoții, cum au procedat și ce pedepse au primit

Șase români, 700.000 de lire sterline furate. Cine sunt hoții, cum au procedat și ce pedepse au primit

Selen Osmanoglu
27 nov. 2025, 14:22
Șase români, 700.000 de lire sterline furate. Cine sunt hoții, cum au procedat și ce pedepse au primit
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Mii de tranzacții și tehnologii sofisticate
  2. Arestări și percheziții
  3. Hoții și pedepsele primite

O rețea internațională condusă de șase români a fost destructurată după ce a furat 700.000 de lire sterline din bancomatele din Marea Britanie. Ancheta a fost coordonată de ERSOU, cu sprijinul Europol și Eurojust. Iată ce s-a întâmplat, de fapt!

Mii de tranzacții și tehnologii sofisticate

Între februarie și decembrie 2024, grupul infracțional, cu sediul în România, dar operând din Luton, a efectuat 3.300 de tranzacții ilegale în 51 de locații, reușind să sustragă 700.000 de lire sterline, conform BBC.

Membrii rețelei foloseau dispozitive sofisticate pentru a ocoli sistemele de securitate ale bancomatelor, iar raidurile aveau loc în special noaptea, pentru a evita prinderea în flagrant.

Inspectorul detectiv Dan Barker, de la Unitatea Specială de Operațiuni a Regiunii Est (ERSOU), a declarat: „nu există niciun dubiu că acest grup s-a considerat deasupra legii, atât în Marea Britanie, cât și în România”.

Arestări și percheziții

Cinci membri ai rețelei au fost arestați în decembrie 2024, la Aeroportul Luton, în timp ce încercau să părăsească țara. Alți suspecți au fost reținuți în timpul raidurilor din Luton și Norfolk.

În România, perchezițiile au vizat 18 adrese din regiunea Bacău, unde au fost confiscate bunuri impresionante, inclusiv un Lamborghini, un Porsche, un bancomat importat din China și plăci electronice programate să ocolească securitatea.

ERSOU a precizat că grupul dezvolta tehnologii noi pentru viitoare infracțiuni, iar unele proprietăți erau fortificate, cu inițialele „FTP” gravate pe porți și pe podeaua unei piscine exterioare.

Hoții și pedepsele primite

Toți cei șase bărbați arestați au fost extrădați în Marea Britanie și închiși la Curtea Luton Crown. Pedepsele primite sunt următoarele:

  • Constantin Boghiu, 25 de ani: trei ani și trei luni
  • Alex Militaru, 25 de ani: doi ani și cinci luni
  • Marius Chifan, 33 de ani: trei ani și trei luni
  • Gabriel Roșu, 33 de ani: trei ani și jumătate
  • Răzvan Verde, 31 de ani: patru ani și patru luni
  • Cristian Cimpoeșu, 28 de ani: un an și jumătate

Alți trei membri ai grupului urmează să fie judecați în decembrie și ianuarie, riscând deportarea după executarea pedepsei.

Tags:
Citește și...
Incendiu la Spitalul Județean Reșița. Zeci de pacienți evacuați. A fost activat planul roșu (FOTO)
Eveniment
Incendiu la Spitalul Județean Reșița. Zeci de pacienți evacuați. A fost activat planul roșu (FOTO)
De la București la Focșani doar pe autostradă. S-au deschis ultimii 13 kilometri. Când va fi gata Autostrada Moldovei (VIDEO)
Eveniment
De la București la Focșani doar pe autostradă. S-au deschis ultimii 13 kilometri. Când va fi gata Autostrada Moldovei (VIDEO)
Vicepreședintele CSM critică proiectul pensiilor magistraților: „Ar trebui să vă întrebați dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani”
Eveniment
Vicepreședintele CSM critică proiectul pensiilor magistraților: „Ar trebui să vă întrebați dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani”
Newsweek: Senator SOS, aliat cu George Simion ca să doboare Guvernul: Aducea mașini second hand pentru 2.000 lei/lună
Eveniment
Newsweek: Senator SOS, aliat cu George Simion ca să doboare Guvernul: Aducea mașini second hand pentru 2.000 lei/lună
Paturi cu saltea vs. paturi fără saltea: diferențe, avantaje și cum alegi varianta potrivită
Eveniment
Paturi cu saltea vs. paturi fără saltea: diferențe, avantaje și cum alegi varianta potrivită
Ce izolație prezintă o casă cu structură din lemn, construită de echipa Litarh din Valea Moldovei
Eveniment
Ce izolație prezintă o casă cu structură din lemn, construită de echipa Litarh din Valea Moldovei
Căruciorul 3 în 1: avantajele reale și ce trebuie verificat înainte să-l cumperi
Eveniment
Căruciorul 3 în 1: avantajele reale și ce trebuie verificat înainte să-l cumperi
De ce, cum și când să pui grâu la încolțit de Sfântul Andrei? Tradiție, superstiții și semnificație
Eveniment
De ce, cum și când să pui grâu la încolțit de Sfântul Andrei? Tradiție, superstiții și semnificație
Sorin Oprescu rămâne în Grecia. Fostul primar al Capitalei nu va fi extrădat.
Eveniment
Sorin Oprescu rămâne în Grecia. Fostul primar al Capitalei nu va fi extrădat.
Valentina Aldea și femeia care a bătut-o cu ranga, față în față la instanță: „Doamne ferește! Soția e și-atât” / Senatoarea POT: „Suntem prieteni și-atât”
Eveniment
Valentina Aldea și femeia care a bătut-o cu ranga, față în față la instanță: „Doamne ferește! Soția e și-atât” / Senatoarea POT: „Suntem prieteni și-atât”
Catalin Drula
Ultima oră
16:37 - Lucian Viziru a avut în 2025 un an plin de încercări. Ce probleme de sănătate l-au dus pe patul de spital: „Am început să prețuiesc mai mult fiecare zi”
16:26 - Incendiu la Spitalul Județean Reșița. Zeci de pacienți evacuați. A fost activat planul roșu (FOTO)
16:19 - Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc”
16:04 - De la București la Focșani doar pe autostradă. S-au deschis ultimii 13 kilometri. Când va fi gata Autostrada Moldovei (VIDEO)
15:54 - Vicepreședintele CSM critică proiectul pensiilor magistraților: „Ar trebui să vă întrebați dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani”
15:44 - Newsweek: Senator SOS, aliat cu George Simion ca să doboare Guvernul: Aducea mașini second hand pentru 2.000 lei/lună
15:31 - Grindeanu nu mai pare atât de înverșunat împotriva tăierilor din instituțiile publice. Nu e de acord, dar n-ar ieși de la guvernare (VIDEO)
15:16 - Paturi cu saltea vs. paturi fără saltea: diferențe, avantaje și cum alegi varianta potrivită
15:13 - Ce izolație prezintă o casă cu structură din lemn, construită de echipa Litarh din Valea Moldovei
15:10 - Căruciorul 3 în 1: avantajele reale și ce trebuie verificat înainte să-l cumperi