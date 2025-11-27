O rețea internațională condusă de șase români a fost destructurată după ce a furat 700.000 de lire sterline din bancomatele din Marea Britanie. Ancheta a fost coordonată de ERSOU, cu sprijinul Europol și Eurojust. Iată ce s-a întâmplat, de fapt!
Între februarie și decembrie 2024, grupul infracțional, cu sediul în România, dar operând din Luton, a efectuat 3.300 de tranzacții ilegale în 51 de locații, reușind să sustragă 700.000 de lire sterline, conform BBC.
Membrii rețelei foloseau dispozitive sofisticate pentru a ocoli sistemele de securitate ale bancomatelor, iar raidurile aveau loc în special noaptea, pentru a evita prinderea în flagrant.
Inspectorul detectiv Dan Barker, de la Unitatea Specială de Operațiuni a Regiunii Est (ERSOU), a declarat: „nu există niciun dubiu că acest grup s-a considerat deasupra legii, atât în Marea Britanie, cât și în România”.
Cinci membri ai rețelei au fost arestați în decembrie 2024, la Aeroportul Luton, în timp ce încercau să părăsească țara. Alți suspecți au fost reținuți în timpul raidurilor din Luton și Norfolk.
În România, perchezițiile au vizat 18 adrese din regiunea Bacău, unde au fost confiscate bunuri impresionante, inclusiv un Lamborghini, un Porsche, un bancomat importat din China și plăci electronice programate să ocolească securitatea.
ERSOU a precizat că grupul dezvolta tehnologii noi pentru viitoare infracțiuni, iar unele proprietăți erau fortificate, cu inițialele „FTP” gravate pe porți și pe podeaua unei piscine exterioare.
Toți cei șase bărbați arestați au fost extrădați în Marea Britanie și închiși la Curtea Luton Crown. Pedepsele primite sunt următoarele:
Alți trei membri ai grupului urmează să fie judecați în decembrie și ianuarie, riscând deportarea după executarea pedepsei.