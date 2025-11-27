O rețea internațională condusă de șase români a fost destructurată după ce a furat 700.000 de lire sterline din bancomatele din Marea Britanie. Ancheta a fost coordonată de ERSOU, cu sprijinul și Eurojust. Iată ce s-a întâmplat, de fapt!

Mii de tranzacții și tehnologii sofisticate

Între februarie și decembrie 2024, grupul infracțional, cu sediul în România, dar operând din Luton, a efectuat 3.300 de tranzacții ilegale în 51 de locații, reușind să sustragă 700.000 de lire sterline, conform .

Membrii rețelei foloseau dispozitive sofisticate pentru a ocoli sistemele de securitate ale bancomatelor, iar raidurile aveau loc în special noaptea, pentru a evita prinderea în flagrant.

Inspectorul detectiv Dan Barker, de la Unitatea Specială de Operațiuni a Regiunii Est (ERSOU), a declarat: „nu există niciun dubiu că acest grup s-a considerat deasupra legii, atât în Marea Britanie, cât și în România”.

Arestări și percheziții

Cinci membri ai rețelei au fost arestați în decembrie 2024, la Aeroportul Luton, în timp ce încercau să părăsească țara. Alți suspecți au fost reținuți în timpul raidurilor din Luton și Norfolk.

În România, perchezițiile au vizat 18 adrese din regiunea Bacău, unde au fost confiscate bunuri impresionante, inclusiv un Lamborghini, un Porsche, un bancomat importat din China și plăci electronice programate să ocolească securitatea.

ERSOU a precizat că grupul dezvolta tehnologii noi pentru viitoare infracțiuni, iar unele proprietăți erau fortificate, cu inițialele „FTP” gravate pe porți și pe podeaua unei piscine exterioare.

Hoții și pedepsele primite

Toți cei șase bărbați arestați au fost extrădați în Marea Britanie și închiși la Curtea Luton Crown. Pedepsele primite sunt următoarele:

Constantin Boghiu, 25 de ani: trei ani și trei luni

Alex Militaru, 25 de ani: doi ani și cinci luni

Marius Chifan, 33 de ani: trei ani și trei luni

Gabriel Roșu, 33 de ani: trei ani și jumătate

Răzvan Verde, 31 de ani: patru ani și patru luni

Cristian Cimpoeșu, 28 de ani: un an și jumătate

Alți trei membri ai grupului urmează să fie judecați în decembrie și ianuarie, riscând deportarea după executarea pedepsei.