Scandal între directoarea de la ”I.L.Caragiale” și Marius Nistor. Andreia Bodea: „Nu cred că ce e acum e greva generală. Sunt dezamăgită maxim” / Liderul de sindicat: „E multă diversiune. Niciodată nu s-a pus problema unei trădări”

Schimb dur de replici între directoarea Colegiului ”I. L. Caragiale” și liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Andreia Bodea că „încep să am niște rezerve în ceea ce privește continuarea acestei greve” și că „pare că niște oameni știu niște lucruri pe care noi nu le știm”. Ea a mai afirmat că „încep să mă întreb dacă fisura nu va veni cumva chiar de unde nu ne așteptam, și anume de la liderii de sindicat” și l-a dat exemplu negativ pe Marius Nistor, în discursul căruia vede mai nou niște nuanțe.

În replică, Marius Nistor a acuzat-o pe Andreia Bodea de „tupeu” și „schimbare de limbaj” și a insistat că „niciodată nu s-a pus problema unei trădări”. El a mai precizat că tot ce s-a discutat la Guvern și la Cotroceni s-a comunicat în școli.

Schimb de replici Andreia Bodea – Marius Nistor pe subiectul grevei profesorilor

Marius Nistor a declarat că profesorii așteaptă rezultate concrete și că „dacă se continuă pe retorică va înțelegem dar nu sunt bani, cu greu se va rezolva situația”.

„Distinsă doamnă directoare, când în urmă cu 2 săptămâni ați intervenit la televizor și spuneați că nu se va face greva și că nu trebuie o acțiune grevistă pentru salarii, ci doar pentru infrastructură, acum aveți tupeul să spuneți altceva? Unde e schimbarea de limbaj? Nu v-ați așteptat să între colegii dumneavoastră în greva? Cine trădează pe cine? Tot ce s-a discutat la Palatul Victoria și la Cotroceni s-a comunicat. Singurii care decid asupra corectitudinii unei soluții și o pot acceptă sunt colegii noștri. E inacceptabil un astfel de discurs din partea directoarei Bodea. E foarte multă diversiune în momentul de față. Niciodată nu s-a pus problema unei trădări”, a mai spus Marius Nistor, pentru

Andreia Bodea s-a plâns apoi că, în calitate de directoare de colegiu, trebuie să anunțe zilnic 1200 de elevi și pe părinții lor în baza cărui lucru la „Caragiale” continuă greva, or ea nu le poate spune nimic deoarece comunicarea cu liderii de sindicate nu funcționează: „Eu susțin greva, dar ar trebui să se comunice în alt fel, să știm despre ce e vorba. Mi-am exprimat nemulțumirea pentru îndelungă tăcere, revendicările noastre nu sunt numai despre salarii. Eu am spus: de ce când s-a lucrat la Legile Educației sau când a fost alocarea din PIB nu am ieșit în stradă că sindicate?”.

Nistor a întrebat-o apoi pe Bodea ce a făcut ea concret, ca directoare de colegiu, pentru a-și ajuta colegii profesori, apoi i-a reproșat că nu cunoaște condițiile în care se declanșează o grevă:

„Doamna, ați câștigat concursuri pentru funcție, ați pus mâna vreodată pe legea dialogului social? Ați studiat în ce condiții se declanșează o grevă? Poate dacă o citeați, ați fi constatat că până de curând nu puteai declanșa greva pentru salarii. Și legea e valabilă din 2010. Liderul dvs v-a comunicat aceste informații. Am avut o oportunitate. Acum vreți să va explicăm? Expirarea contractului colectiv de muncă”.

„Nu avem de gând să trădăm mișcarea sindicală, nu ne cumpără nimeni, nu ne e teamă de nimic. Dacă și morții părinților noștri sunt implicați într-o astfel de ecuație … am primit suficiente mesaje de amenințare, jignitoare, dar eu nu pot generaliza. Sunt minți înfierbântate, oameni care sunt revoltați că li se dau concediile peste cap”, a mai spus liderul de sindicat, pentru Digi24.

Andreia Bodea: „Eu nu cred că ce e acum e greva generală”.

Marius Nistor: „Când 150.000 de profesori, adică peste 80% din personalul didactic e în greva și spuneți că nu e , va spun că nu avem ce discuta”.

Ce se va întâmpla cu examenele elevilor

Directoarea Colegiului „I. L. Caragiale” a mai spus că e „dezamăgită maxim” de ceea ce se petrece, mai ales că are elevi în pragul examenelor, care îi pun întrebări și ea nu știe ce să le răspundă: „Cei care termină clasa a XII-a încheie înscrierea la bacalaureat, chiar dacă nu au situația încheiată, dacă greva nu se încheie, nu se va putea valida situația școlară, le spun că despre asta vorbim. În ce mă privește, sunt personal dezamăgită maxim de tot ce se întâmplă. Am 1.200 de copii care se uită la mine și pentru care trebuie să am răspunsuri. Nu am răspunsuri, e prima oară în carieră. Sunt un pion care așteaptă să se ia niște decizii, un simplu membru de sindicat, ce caut acolo nu știu….”

„Noi am avansat soluția. Răspunsul e la Guvern”, a punctat liderul de sindicat Marius Nistor.