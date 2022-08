Sezonul festivalurilor este și sezonul înșelătoriilor / Cum au căzut câțiva tineri într-o capcană cu bilete online

Vara este pe iar finalul acesta de săptămână aduce și cea de-a șaptea ediție Untold, la Cluj Napoca. Tineri din țară și din străinătate au luat cu asalt orașul din Ardeal, bucurându-se de muzică și spectacole de lumini.

Nu toți au prins însă un bilet la cel mai mare festival al verii din România, așa că au încercat, pe , să facă rost de tichete care să le asigure, chiar și cu un preț mai ridicat, măcar o noapte de acces la festival.

Înșelătoria Untold cu bilete online

În goana de a achiziționa bilete pentru Untold, mai mulți tineri au căzut plasă unei online. Din dorința de a achiziționa tichete, au plătit sume importante de bani unor indivizi care pretindeau că le oferă la schimb acces la festival, însă s-au văzut victime, rămânând și fără bani, dar și fără bilete, notează

Practica este cunoscută și practicată aproape la fiecare festival, atunci când pe rețelele de socializare circulă anunțuri cu privire la vânzarea de tichete, care, la prima vedere par chiar o șansă de nerefuzat, apărând în contextul unei cereri crescute. Mulți tineri însă nu sunt atenți la detalii sau la anumite semne și achită contravaloarea tichetelor fără a avea certitudinea că vor primi biletele mult-așteptate.

La ediția din acest an a festivalului, alți tineri au fost victime. Au plătit nu mai puțin de 1.600 de lei pentru niște bilete pe care nu le-au mai văzut, presupusul vânzător nemairăspunzând la niciun mesaj după ce a văzut banii în cont.

„Mi-a trimis niște link-uri de plată (n.r. vânzătorul). Le-am acceptat. Am trei tranzacții de 400 de lei și două de 200 de lei pentru că altfel nu mergea să bag cadrul la sume mai mari. În momentul când am terminat de finalizat plata, mi-a spus că nu poate să mai vorbească, că trebuie să se log-eze pe laptop să îmi trimită emailuri. Am așteptat 10-20 de minute tot îl stresam cu mesajele – trimite-mi biletele, trimite-mi biletele”, a declarat Isabela, fata păgubită, potrivit sursei citate.