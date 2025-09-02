Generaţia Z e campioană când vine vorba de trenduri. De la cosmetice, la destinații de vacanță sau chiar preparate culinare, totul poate deveni viral dacă este promovat așa cum trebuie. Însă, nimeni nu se aștepta ca tinerii să transforme principiile și valoriile într-un trend, mai ales atunci când acestea sunt strâns legate de alegerea unui partener.

Cuprins:

Ce este Shreking-ul Ce efecte negative poate avea Shreking-ul Ce sfaturi au specialiștii pentru tineri

Ce este Shreking-ul

Shreking este noua metodă la modă de a-ţi alege partenerul. Numele, provenit de la celebrul personaj de desene animate – Shrek, reflectă principiile care stau la baza acestui nou trend în materie de relații. Concret, atunci când își aleg un partener, tinerii nu mai sunt interesați de aspectul său fizic, ci de autenticitate.

„Shreking-ul este un termen viral, născut din cultura digitală, este un termen nou, care vorbeşte de partea asta de dating. Ce e foarte amuzant este că vine de la povestea cu Shrek şi Fiona. Este un desen animat un căpcăun, care se îndrăgosteşte de o prinţesă, şi cumva acest termen chiar are legătură cu povestea, despre a te îndrăgosti de cineva nu pentru partea asta de aspect fizic.

Este vorba de o coborâre a standardelor din punctul tău de vedere să ieşi la un date cu cineva care nu ţi se pare atât de atractiv ţie, în speranţa ca te va trata mai frumos ca o ”, a explicat Mirela Munteanu, expert în social media şi sociolog, pentru .

Ce efecte negative poate avea Shreking-ul

Shreking-ul a apărut ca o reacție la modele promovate în social media, unde toată lumea se chinuie să își construiască imaginea omului perfect. Această metodă încearcă să aducă în prim-plan alte valori care contează în relațiile interumane, fie ele de orice natură.

„Este o reacţie, un răspuns la această cultură a datingului în care toată lumea părea că vrea să arate perfect. Este o modalitate mai relaxată, mai prietenoasă în care ceea ce contează nu este neapărat aspectul fizic, ci o întâlnire bazată mult mai mult pe autenticitate, pe deschidere, pe sinceritate”, a spus și psihologul Diana Diaconeasa.

Deși pare un mod sănătos de a privi lucrurile, specialiștii atrag atenția că aplicarea acestei metode poate avea și efecte negative. Tinerii trebuie să aibă în vedere că, chiar dacă nu consideră persoana cu care ies la întâlnire atractivă, tot există riscul de a fi rănit sau dezamăgit. Cu alte cuvinte, nu trebuie să lase garda jos doar pentru că posibilul viitor partener nu se încadrează în standardele lor de frumusețe.

„Există şi un come back la treaba asta. Alegi pe cineva care nu ţi se pare atât de atrăgător fizic. Poţi să fii, se numeşte get shraked, adică poţi să fii rănită de oricine, sau rănit de oricine, nu contează că din punctul tă de vedere este atractiv sau nu”, a punctat Mirela Munteanu, expert în social media şi sociolog.

Ce sfaturi au specialiștii pentru tineri

Când se gândesc să intre într-o relație, tinerii din Generaţiei Z se gândesc prima dată dacă și cum le va influența partenerul . Această preocupare îi determină să își dorească să schimbe normele datingului și chiar să ceară sfaturi în mediul online. Peste 45% dintre tineri caută reţeta unei relații de succes pe reţelele de socializare.

Specialiştii îi sfătuiesc să încerce să construiască relaţii autentice, ținând cont de propriile filtre, de valorile și principii personale şi, nu în ultimul rând, de compatibilitatea reală, fără a încerca să corespundă unui trend de pe reţelele de socializare.