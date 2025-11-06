Un nou studiu arată că problema consumului de alcool la volan rămâne una serioasă în România. Deși numărul accidentelor rutiere este în continuare alarmant, mulți șoferi nu par să considere sancțiunile mai dure o soluție eficientă. Rezultatele cercetării dezvăluie percepțiile, obiceiurile și justificările conducătorilor auto din țară.

Câți români recunosc că au condus după ce au băut

Potrivit unui studiu realizat la solicitarea , unul din cinci români admite că s-a urcat la volan după ce a consumat băuturi alcoolice. Mai exact, 20% dintre români recunosc că au condus sub influența alcoolului, o cifră care indică o realitate îngrijorătoare. Cercetarea a fost realizată în cadrul campaniei „NOT alCOOL la volan – #ConsumăResponsabil”, ce analizează comportamentele și atitudinile românilor în trafic.

Interesant este că 76% dintre cei care au condus după ce au băut susțin că nu se considerau în stare de ebrietate, ci doar consumaseră o cantitate mică de alcool. Această proporție este în creștere față de studiul anterior, când doar 60% invocau această justificare.

Ce motive invocă șoferii pentru a-și justifica fapta

Participanții la studiu au oferit mai multe explicații pentru gestul lor. Printre cele mai frecvente se numără traseul scurt și familiar, lipsa mijloacelor de transport sau presiunea anturajului. Fenomenul este, din păcate, extins: 62% dintre respondenți declară că au în cercul lor persoane care au condus după ce au consumat .

Totuși, există și o doză de responsabilitate. 76,5% dintre cei chestionați afirmă că nu ar accepta să fie pasageri într-o mașină condusă de un șofer băut, semn că percepția asupra riscurilor rămâne ridicată.

De ce nu vor românii sancțiuni mai dure în trafic

Deși România ocupă primul loc în Europa la numărul de accidente rutiere, majoritatea șoferilor nu cred că pedepsele mai aspre sunt soluția. 51,57% consideră că lipsa de respect față de regulile existente reprezintă principala amenințare pentru siguranța rutieră. Aproape jumătate dintre ei afirmă că observă comportamente periculoase de fiecare dată când ies pe drum.

Peste 60% dintre respondenți cred că legislația actuală este suficientă, însă aplicată prea relaxat. În schimb, 40,84% cred că problema reală ține de modul superficial în care se aplică regulile.

Cei chestionați s-au arătat fermi în ceea ce privește măsurile necesare. 52,53% cer aplicarea mai strictă a legii, 56,51% doresc înăsprirea pedepselor, iar 46% susțin educația rutieră mai solidă. În plus, 25% vor campanii de conștientizare, iar 39% consideră esențială modernizarea infrastructurii.

Ce pedepse susțin românii pentru condusul sub influența alcoolului

În ciuda numărului mare de șoferi care au recunoscut că au condus după ce au băut, majoritatea românilor cer sancțiuni ferme. 62% susțin suspendarea permisului timp de un an, chiar și în lipsa unui accident, 18,5% cer închisoare, iar 12% consideră că o amendă este suficientă.

În caz de accidente mortale, părerile devin și mai dure: 37% ar considera corectă o pedeapsă de 25 de ani de detenție și interdicție permanentă de a mai conduce, 9% cer închisoare pe viață, iar 66,6% cred că trebuie eliminată eliberarea anticipată sau suspendarea pedepsei.

Ce prevede legislația actuală

În România, legea nu tolerează consumul de alcool la volan. Orice valoare pozitivă poate atrage sancțiuni, în funcție de nivelul de alcoolemie. Pentru valori între 0,01 și 0,40 mg/l în aerul expirat, permisul este suspendat și se aplică amendă.

Dacă alcoolemia depășește 0,80 g/l alcool pur în sânge, fapta devine infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. În caz de accidente mortale, pedeapsa ajunge la 2–10 ani, scrie Libertatea.ro.

În 2023, a eliminat posibilitatea suspendării executării pedepsei pentru șoferii care, sub influența alcoolului, provoacă accidente mortale.