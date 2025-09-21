Un sondaj realizat luna aceasta de CURS subliniază încă o dată neîncrederea românilor în clasa politică de la noi din țară, instituții și per total, în direcția înspre care se îndreaptă România.

Ce cred românii despre direcția pe care o urmează țara

Întrebați ce părere au despre traiectoria pe care o urmează România, 70% dintre respondenți spun că este una greșită, în timp ce doar 24% par să aibă încredere că direcția țării este una bună, benefică. Aceste date nu fac decât să confirme nemulțumirea societății în raport cu schimbările care au loc la nivel național, nemulțumire care reflectă și o neîncredere în deciziile luate de clasa politică și efectele pe care le-ar putea avea.

Politicianul cu cea mai mare cotă de încredere

Niciun politician nu se bucură de încrederea majorității. Însă, de cea mai mare cotă de încredere se bucură Călin Georgescu, cu 40%, urma de George Simion, cu 38%. Președintele Nicușor Dan este abia pe locul trei în topul personalităților politice de încredere, cu un procentaj de 34%.

La coada acestui clasament se află Diana Șoșoacă, Dominic Fritz și Anamaria Gavrilă, fiecare cu un procent de 19%.

Diferențele mari între procentaje, precum și nivelul ridicat de neîncredere arată o fragmentare politică și absența unei figuri care să se bucure de un sprijin majoritar din partea cetățenilor.

Instituțiile despre care românii au cea mai bună părere

Topul instituțiilor despre care românii au o părere bună nu a suferit mari modificări. Armata și pompierii deschid acest clasament, 79% dintre respondenți declarând că au o părere bună despre acest secotr. Biserica (70%) se clasează pe locul al doilea, urmată, la o diferență destul de mare, de Poliție (56%). De asemenea, românii mai au o părere bună și despre Uniunea Europeană (55%), mediul privat (52%) și ONU (50%).

Nu s-ar putea spune că cetățenii au părere tot la fel de bună despre instituțiile poltiice. 40% dintre respondenți se raportează la Președinție pozitiv, semnificativ mai mulți decât o fac la Guvern (27%), Curtea Constituțională (26%) și Parlament (25%).

Încrederea scăzută în figurile politice de la noi din țară se răsfrânge și asupra instituțiilor politice, în timp ce acțiunile instituțiilor percepute ca fiind de protecție sau cu rol practice au reușit să câștige aprecierea cetățenilor.

Partidul care s-ar bucura de cea mai multă susținere la alegerile parlamentare

continuă să se mențină în topul partidelor preferate ale românilor, cu o diferență semnificată față de partidul aflat pe locul al doilea, .

Întrebați cu ce partid al vota la alegerile parlamentare, dacă s-ar repeta săptămâna viitoare, 34% dintre respondenți au susținut că ar alege AUR. Topul preferințelor este urmat de PSD (23%), PNL (16%), USR (12%). UDMR și SOS se află pe aceeași poziție, cu 5%, în timp ce POT ar obține doar 3%.

Cum se raportează oamenii la măsurile de asuteritate adoptate de Guvern

Când vine vorba despre cel de-al doilea pachet de măsuri economice adoptat de Guvern, cea mai mare parte a oamenilor (36%) consideră că o parte dintre ele trebuiau adoptate, iar o parte nu. 29% le consideră nejustificate și nenecesare, în timp 24% le văd ca justificate și necesare.

Părerile fragmentate fac ca nici sprijinul, nici respingerea să nu domine.

Ce impact au avut măsurile Guvernului asupra cetățenilor

Mai mult de jumătate dintre respondenți au declarat că măsurile de austeritate adoptate de Guvern au avut un impact asupra lor:

52% spun că au avut un impact foarte mare;

31% spun că au avut un impact mare;

9% au spus că au avut un impact mic.

4% dintre respondenți au declarant că au simțit foarte puțin sau deloc, în timp ce alți 4% nu au putut aprecia.

Practic, peste opt din zece români afirmă că schimbările s-au putut resimți în mod direct asupra bugetului familiei.

Situația financiară a gospodăriilor

Întrebați cum s-a modificat situația lor financiară în cursul ultimului an, 46% spun că situația lor s-a înrăutățit (27% „într-o oarecare măsură”, 19% „semnificativ”). 32% declară că a rămas la fel, dar nu este o situație satisfăcătoare, în timp ce pentru 16% a rămas la același nivel și sunt mulțumiți.

Doar 4% spun că situația lor financiară s-a îmbunătăți (3% „într-o oarecare măsură”, 1% „semnificativ”).

Date tehnice

Sondajul a fost realizat la nivel national de CURS, în perioada 5–19 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.100 de persoane adulte, reprezentativ pentru populația României, cu o marjă de eroare de ±3%.