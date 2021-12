Sorin Cîmpeanu: Am solicitat un grafic de livrare a testelor de salivă. Cele 2,4 milioane livrate nu ajung pentru testarea din ziua de luni, darămite pentru joi (VIDEO)

Testarea COVID-19 pe bază de salivă se efectuează de două ori pe săptămână la nivelul școlilor, așa cum cere instrucțiunea formulată de ministrul Sănătății, iar cele 2,4 milioane livrate nu ajung pentru testarea de luni, având în vedere că există 3,25 milioane de beneficiari, a explicat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, miercuri, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a solicitat un grafic de livrare a testelor de salivă

Întrebat dacă există probleme cu livrarea testelor, oficialul a afirmat: „Pentru că avem o instrucțiune a ministrului Sănătății care spune că testarea se face de două ori pe săptămână. Avem 3.250.000 de beneficiari, preșcolari, elevi și personal din învățământ. Am avut 6,5 milioane de teste, exact pentru două testări într-o săptămână. Am înțeles că s-au mai livrat încă 2,4 milioane care nu ajung pentru testarea din ziua de luni, 13 decembrie, darămite pentru joi, deci tocmai de aceea am solicitat un grafic de livrare ca să știm că avem teste și că se aplică hotărârea CNSU. (…) Ministerul Educației interacționează cu IGSU, IGSU le livrează la Ministerul Educației prin inspectoratele școlar județene”.

Întrebat cum apreciază calitatea testelor de salivă în contextul declarației făcute de Alexandru Rafila, Sorin Cîmpeanu a punctat: „Nu îmi permit să apreciez calitatea peste aprecierea făcută de cineva care are competențe medicale. Dacă a spus că sunt de calitate scăzută, n-am eu ce comenta la această afirmație. Eu știu foarte bine că în prima zi au fost depistați pozitiv 86 de elevi, 16 teste au fost confirmate, iar 22 de teste au fost infirmate. Restul sau n-au primit răspunsul, sau n-au primit răspunsul de la testarea PCR, sau n-au făcut testul PCR pentru că nu pot fi obligați, nu există legislație primară să îi obligi”.

Ministrul Sănătății spunea că rata testelor fals pozitive este „surprinzător de mare” și se arătase de părere că încă mai sunt „probleme în obișnuința de a lucra cu aceste teste și chiar de a le interpreta”.

„Pentru mine surprinzător de mare rata de teste fals pozitive. Testele fals negative – acolo înţeleg, dar pentru testele fals pozitive nu prea înţeleg. Cred că mai sunt încă probleme în obişnuinţa de a lucra cu aceste teste şi chiar de a le interpreta. Ele au un interval, de exemplu, de citire a rezultatului între 15 şi 30 de minute. Vă dau un exemplu concret: dacă depăşeşti intervalul de 30 de minute şi apare linia aceea, el de fapt nu este un test pozitiv, dar poate că părinţii încă nu ştiu. Sunt lucruri care mai trebuie studiate. Oricum, faptul că totuşi am găsit nişte persoane pozitive, nişte copii pozitivi, înseamnă 16 copii care nu au mai transmis boala colegilor lor şi lucrul acesta este foarte important”, a declarat Alexandru Rafila, miercuri, la Palatul Victoria.