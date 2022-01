„Spărgătorul de grevă”: Un tramvai a mers prin București vineri pe traseul Liniei 1. Vatmanul nu a oprit în stații

Angajații STB au continuat greva și în cursul zilei de joi, după ce au paralizat joi Capitala. Cu toate acestea, un vatman a decis să plece din depou cu tramvaiul pe care-l conduce și a făcut un tur complet prin București.

Angajatul STB care s-a dezis de colegii săi

Tramvaiul circulă pe linia 1, între Bd. Banu Manta‎→Romprim (30 stații). El și-a recăpătat supranumele de „spărgătorul de greva”, pe rețelele de socializare.

„Societatea de Transport București – STB SA în greva, vagon de tramvai 286 al Depoului Victoria din linia 1 circula fără a efectua statii la Banu Manta ora 12.58 in 21.01.2022: El a efectuat singur o cursa in linia 1, 99,99 la suta din personalul STB se afla in greva.”, a fost comentariul celui care a postat filmarea pe Grupul de Facebook al sindicatului „Asociația Ro-Trans”.

Tribunalul București a decis, vineri, că greva STB e ilegală. Instanța a dispus încetarea acțiunii de protest și reluarea imediat a activității. Aceeași decizie a fost pronunțată și joi, dar angajații societății au continuat greva. În acest context se vehiculează că STB ia în calcul inclusiv concedierea angajaților care nu revin la muncă. 250 de noi șoferi ar fi deja pregătiți să intre pe traseu.

Tribunalul București a stabilit, din nou, că greva de la STB e ilegală

Transportul public de suprafață în București e paralizat de joi dimineață, când angajații STB au intrat în grevă. Tribunalul București a stabilit că acțiunea e ilegală și a dispus reluarea lucrului. Hotărârea judecătoreasă, însă, nu a fost respectată, iar vineri angajații STB erau din nou în grevă. Iarăși Tribunalul Bucureștti a stabilit că greva e ilegală și a cerut reluarea activității imediat.

„Avem de-a face cu o manifestare total irațională, chiar dacă hotărârea a fost comunicată oficial azi, ea a fost pronunțată ieri. Să nu reiei lucrul în acest condiții, riscând pierderea contractului de muncă, condamnare penală, e o atitudine irațională pe care sincer n-o înțeleg”, afirmase, vineri dimineață, Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei.