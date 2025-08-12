B1 Inregistrari!
Sudul țării, acaparat de flăcări. Au fost afectate zeci de gospodării

Selen Osmanoglu
12 aug. 2025, 07:57
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao

Incendiile de vegetație în județele Old și Mehedinți au luat amploare. Mai multe gospodării au fost afectate, iar flăcările au amenințat chiar și o mănăstire.

  • Ce s-a întâmplat
  • Mesaj RO-Alert

Ce s-a întâmplat

În Hinova, județul Mehedinți, pompierii au luptat cu focul din timpul zilei până noaptea târziu. Incendiul a ajuns până în sat, aproape de mănăstire.

Incendii au fost și și în comunele Burila Mică, Jiana și Vânjuleț, conform Știrile ProTv.

Pompierii au intervenit doar ieri în nouă localități din Mehedinți pentru a stinge incendiile de vegetație.

Un alt caz a fost și în apropiere de Drobeta Turnu Severin. Șoferul unui TIR a văzut cum i s-a aprins o roată din mers, din cauza căldurii.

De asemenea, în județul Olt, pârjolul a pus stăpânire, dintr-un foc, pe sute de hectare.

Peste 50 de militari din trei județe au încercat să evite pericolul, însă vântul nu le fost aliat, ci, din contră, le-a îngreunat misiunea.

Mesaj RO-Alert

Într-o localitate din Giurgiu, au ars  20 de hectare de vegetație uscată. Incendiul a afectat și câteva anexe ale unei fabrici de mase plastice.

La fața locului, au fost trimise 11 autospeciale, inclusiv o cisternă, și a fost emis și un mesaj RO-Alert.

