Thassos: Incendii de vegetație, după o furtună cu descărcări electrice

Selen Osmanoglu
07 aug. 2025, 08:56
Sursa foto: Pixabay

Insula Thassos se confruntă cu incendii de vegetație, în plin sezon. Patru zone din insulă au fost victimele fenomenelor extreme.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Unde a izbucnit cel mai mare focar

Ce s-a întâmplat

Insula Thassos din Grecia s-a confruntat cu fenomene extreme. Incendii de vegetație au izbucnit după o furtună cu descărcări electrice.

Pompierii au intervenit cu autospeciale și aeronave pentru a limita extinderea flăcărilor. Au primit sprijin inclusiv din zona continentală a Greciei.

Flăcările au izbucnit în jurul orei 18, spun martorii, de la descărcările electrice produse în timpul furtunii.

Unde a izbucnit cel mai mare focar

La fața locului, pentru a lupta cu flăcările, au sosit 18 pompieri locali, cu 8 autospeciale, inițial.

Ulterior, de pe continent, din zona Kavala, au venit alți 50 de salvatori. A fost nevoie și de sprijin aerian.

Cel mai mare focar a izbucnit în zona Skala Prinos, aproape de țărm.

„Au fost mai multe, unul și sus pe munte, dar cel mai intens a fost la marginea plajei. Au părăsit zona, inclusiv hoteluri și cazări.”, a mărturisit Robert Ciudin, un turist român aflat în Thassos, conform Știrile ProTv.

În urma tuturor acestora, din fericire, nu au fost înregistrate victime și nici pagube majore.

