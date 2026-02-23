B1 Inregistrari!
Tentativă de lovitură de stat. Călin Georgescu și Horațiu Potra așteaptă decizia de începere a procesului (VIDEO)

Tentativă de lovitură de stat. Călin Georgescu și Horațiu Potra așteaptă decizia de începere a procesului (VIDEO)

Adrian A
23 feb. 2026, 13:31
Tentativă de lovitură de stat. Călin Georgescu și Horațiu Potra așteaptă decizia de începere a procesului (VIDEO)
Sursa foto: Captura foto B1 TV
Cuprins
  1. Călin Georgescu și Horațiu Potra, în sala de judecată
  2. Dosarul de tentativă de lovitură de stat

Călin Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra, precum şi ceilalţi inculpaţi din dosarul în care aceştia sunt acuzaţi de tentativă de lovitură de stat, așteaptă decizia Curții de Apel Bucureşti privind începerea procesului. 

Călin Georgescu și Horațiu Potra, în sala de judecată

Călin Georgescu a venit primul la Curtea de Apel Bucureşti, care trebuie să decidă dacă poate începe procesul în dosarul privind acuzațiile împotriva ordinii constituționale. Este al doilea dosar pentru Călin Georgescu, după cel privind propaganda legionară, în care instanța a decis că procesul poate începe.

De asemenea, instanța trebuie să decidă, în același dosar, dacă judecata pe fond poate începe și în cazul mercenarului Horațiu Potra, aflat în arest preventiv, precum și în cazul fiului și nepotului său, aflați în arest la domiciliu. Alături de ei așteaptă verdictul și alţi 20 de inculpaţi, acuzaţi de infracţiuni grave pentru destabilizarea României.

Dosarul de tentativă de lovitură de stat

Potrivit procurorilor, după anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit în secret cu mercenarul Potra, cunoscut pentru acțiunile sale în zone de conflict internațional. Ancheta arată că grupul pregătea acțiuni violente cu scopul de a destabiliza ordinea constituțională și de a împiedica exercitarea puterii legitime în stat.

Procurorii precizează că:

„Strategia urmărea, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”.

De asemenea, Potra ar fi organizat un grup paramilitar de 21 de persoane, care urmau să declanșeze proteste violente la București, punând în pericol siguranța națională.

Poliția a organizat filtre în mai multe zone din Ilfov, Dâmbovița și Capitală, oprind mai multe vehicule în care au fost descoperite arme albe, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, pistoale și materiale pirotehnice periculoase. Procurorii consideră că aceste acțiuni puneau în pericol ordinea constituțională și securitatea națională.

