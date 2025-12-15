Noi informații ies la iveală în cazul femeilor diagnosticate cu lepră la Cluj. Cele două surori asiatice, în vârstă de 21 și 25 de ani, au fost angajate într-un salon de masaj din oraș și au intrat în contact direct cu artiști internaționali prezenți la festivalul Untold, desfășurat vara aceasta.

Potrivit , cele două ar fi făcut masaj chiar celebrului DJ Tiesto. Apoi, în luna septembrie, au mers în țara lor natală.

Ce se întâmplă cu celelalte angajate ale salonului

Alte două colege ale celor două femei au fost examinate de medici, iar rezultatele analizelor sunt așteptate astăzi. Între timp, un caz similar de lepră a fost confirmat și în Croația, ceea ce alimentează îngrijorările autorităților. Deși cele două surori au lucrat la festivalul din Cluj, ele au plecat în septembrie în țara natală pentru a participa la înmormântarea tatălui și pentru a fi alături de mama lor, care ulterior a fost diagnosticată cu boala.

Cum s-au manifestat primele simptome și ce măsuri au luat medicii

Femeile au observat primele semne ale bolii la finalul lunii trecute, moment în care au fost internate în spital. Boala Hansen, cunoscută și ca lepră, nu poate fi diagnosticată până la apariția leziunilor pe piele, iar acum se desfășoară o anchetă epidemiologică riguroasă. Alte două angajate ale centrului SPA care au avut contact direct cu surorile au fost internate preventiv. Medicii au precizat că aceste paciente nu prezintă simptomele specifice leprei, iar spitalizarea este doar o măsură de precauție.

Ce spun autoritățile despre tinetele diagnosticate cu lepră

Autoritățile monitorizează atent toate persoanele care au avut contact cu femeile diagnosticate, pentru a limita răspândirea bolii. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Cluj au anunțat că pe 11 și 12 decembrie 2025 au fost confirmate două cazuri de lepră, iar alte două sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică.

În acest context, , Alexandru Rogobete, a ținut să liniștească publicul. El a spus că cei care au trecut prin salonul SPA unde lucrau femeile cu lepră nu trebuie să îşi facă griji şi nici controale medicale suplimentare, pentru că Inspecţia Sanitară de Stat şi Direcţia de Sănătate Publică vor face o anchetă epidemiologică extinsă, inclusiv cu clienţii din ultima perioadă.