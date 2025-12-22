B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Tone de gunoaie, lăsate de români în parcările de la intrarea în țară. „Afară sigur nu ar avea curaj să facă aşa ceva"

Tone de gunoaie, lăsate de români în parcările de la intrarea în țară. „Afară sigur nu ar avea curaj să facă aşa ceva”

Traian Avarvarei
22 dec. 2025, 23:53
Sursa foto: captură video - Observator News

Românii care se întorc în ţară pentru a petrece sărbătorile au transformat parcările de la graniţă în gropi de gunoi. Tone de resturi sunt împrăştiate peste tot, iar pe pungile aruncate sunt inscripţii ale unor magazine din Germania sau Italia, semn că au fost aruncate de cei care vin din aceste ţări. 

Tone de gunoaie, lăsate de români la intrarea în țară

„Mi se pare urât şi pentru noi, cât şi pentru străinii care poate trec şi văd aşa ceva. Nu ştiu să vă spun de ce, dacă este lipsă de educaţie, dacă este grabă”, a spus un bărbat.

Administratorii parcărilor spun că așa se întâmplă în fiecare an și promit să cureţe totul în următoarele zile.

„Afară sigur nu ar avea curaj să facă aşa ceva, la noi, din păcate, cred că se poate. […] Am lucrat aici săptămâna trecută, am asfaltat şi într-adevăr au venit foarte mulţi, dar din păcate se şi vede în urma lor ce au lăsat”, a spus alt bărbat, pentru Observator News.

Mai mult, unii îşi abandonează în parcări lucrurile stricate sau de care nu mai au nevoie.

„Cantitatea de deşeuri adunate din parcările gestionate de DRDP Timişoara pe Autostrada A1 a fost următoarea: în decembrie, anul trecut, aproximativ 70 de tone, iar în aprilie, în perioada Paştelui, în jur de 28 de tone”, a declarat purtătoarea de cuvânt a DRDP Timişoara, Alina Sabou.

