Tragedie pe calea ferată în Ilfov. Cum s-a produs accidentul în care patru oameni au murit

Tragedie pe calea ferată în Ilfov. Cum s-a produs accidentul în care patru oameni au murit

Iulia Petcu
07 nov. 2025, 18:34
Tragedie pe calea ferată în Ilfov. Cum s-a produs accidentul în care patru oameni au murit
Sursa Foto: CFR Călători / Facebook
Cuprins
  1. Unde s-a produs incidentul
  2. Cum s-a intervenit la fața locului
  3. Ce spune CFR după tragedie

O tragedie s-a produs vineri, 7 noiembrie, în județul Ilfov, unde un tren de călători a lovit un autoturism la o trecere de cale ferată. În urma impactului, patru persoane au murit, iar o altă victimă a fost găsită conștientă de echipaje de intervenție.

Unde s-a produs incidentul

Incidentul a avut loc între halta de mișcare Vidra și stația Jilava, în zona satului Crețești, comuna Vidra. Potrivit autorităților, evenimentul s-a produs la kilometrul feroviar 15+980, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate București. Trecerea la nivel era semnalizată corespunzător, cu indicatoare rutiere.

„Compania Națională de Căi Ferate «CFR» S.A. informează că, în jurul orei 15:00, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, trenul R 9708, aparținând Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» S.A., a surprins un autovehicul la o trecere la nivel semnalizată cu indicatoare rutiere (IR), situată între halta de mișcare Vidra și stația Jilava, km. feroviar 15+980”, transmite CFR S.A într-un comunicat.

Cum s-a intervenit la fața locului

Imediat după producerea accidentului , autoritățile au mobilizat mai multe echipaje de urgență. În zonă au fost trimise patru ambulanțe SMURD, o autospecială de stingere, două autospeciale pentru descarcerare și Detașamentul Special de Salvatori, relatează Adevărul.ro.

Echipajele medicale au confirmat decesul a patru persoane, air o victimă a fost găsită conștientă și a primit îngrijiri la fața locului. În paralel, polițiștii și echipele operative ale CFR S.A. au început cercetările pentru a stabili cauza exactă a tragediei și circumstanțele în care s-a produs.

Ce spune CFR după tragedie

Reprezentanții CFR S.A. au transmis că trenul implicat, R9708, va rămâne la locul evenimentului până la finalizarea anchetei. Totodată, compania a făcut apel la respectarea semnelor de circulație de la trecerile la nivel cu calea ferată.

„Până la finalizarea cercetărilor efectuate de organele abilitate, trenul R 9708 va staționa la locul evenimentului. Compania Națională de Căi Ferate «CFR» S.A. regretă disconfortul creat și reafirmă importanța respectării semnalizării rutiere la trecerile la nivel cu calea ferată, pentru prevenirea unor astfel de tragedii”, se arată în mesajul transmis de instituție.

