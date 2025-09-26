Studenții din România continuă să aibă parte de sprijin în ceea ce privește transportul feroviar. În anul universitar 2025-2026, aceștia pot călători cu reduceri substanțiale, după cum a anunțat CFR Călători.

Potrivit companiei, „în conformitate cu legislația în vigoare, în cursul anului universitar 2025/2026, studenții români/străini, în vârstă de până la 30 de ani, care sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate din România, beneficiază de reducere 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri (regio, interregio, intercity), doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu și localitatea unde se află instituția de învățământ la care sunt înmatriculați”.

Cum se aplică reducerea

De asemena, la reducerea de 90% la transportul feroviar beneficiază și studenții orfani de unul sau ambii părinți, precum și cei care provin din centre de plasament, familii substitutive sau aflați la asistent maternal.

Este important de menționat că pentru călătorii la clasa I sau la vagon de dormit/cușetă se vor achita integral diferențele tarifare.

Până la finalul lunii noiembrie 2025, există o perioadă de tranziție. „Până la data de 30 noiembrie 2025 inclusiv, reducerea de 90% (bilete/abonamente lunare), se poate acorda în baza legitimației de student pentru reducere la transport, în original, vizată pentru anul universitar 2024-2025”, se menționează în comunicatul publicat de .

De aceea, și studenții din anul I, care încă nu au primit legitimația, pot beneficia de reducere pe baza unei adeverințe. „Studenții din anul I, până la obținerea legitimației de student pentru reducere la transport, pot beneficia de reducere 90% pentru călătoria până la data de 30 noiembrie 2025 și în baza adeverinței, în original, emisă de unitatea de învățământ pentru anul universitar 2025-2026.”

După această dată, regulile devin mai stricte. „Începând cu data de 1 decembrie 2025, reducerea de 90% pentru studenți se acordă doar în baza legitimației de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar 2025-2026, inclusiv pentru studenții din anul I. La verificarea călătoriei în tren, studenții trebuie să prezinte biletul/abonamentul cu reducere și legitimația de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar în curs, în original.”

Ce documente sunt acceptate și în ce format

Pentru obținerea reducerii, studenții trebuie să prezinte legitimația vizată corespunzător și actul de identitate. „Pentru a beneficia de bilete/abonamente cu reducere 90% studenții trebuie să prezinte: legitimația de student pentru reducere la transport, vizată pentru anul universitar în curs, în original, pe care trebuie să fie înscrisă/localitatea în care se află instituția la care studentul este înmatriculat și actul de identitate în original, din care să reiasă domiciliul studentului.”

De asemenea, comunicatul explică și situațiile speciale legate de prezentarea actelor. „Biletele/abonamentele cu reducere procurate online pot fi prezentate în format digital ca document pdf electronic sau tipărite pe hârtie având cod QR. Abonamentele cu reducere procurate online prin aplicația descărcabilă se prezintă numai în format electronic pe dispozitivul cu care este asociat.”

În plus, pentru studenții care au , dovada domiciliului poate fi făcută cu documente emise digital de autoritățile competente, scrie Ziare.com.

Ce înseamnă asta pentru studenții români din străinătate

O altă noutate anunțată de Călători privește tinerii care studiază peste hotare. „Ca noutate, CFR Călători informează că, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, începând cu data de 1 octombrie 2025, studenții cetățeni români care sunt înmatriculați la instituțiile de învățământ superior din străinătate la forma de învățământ cu frecvență beneficiază pe teritoriul României de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe orice distanță, până la împlinirea vârstei de 30 de ani.”

Și în acest caz, pentru călătoriile la clasa I sau la vagoane de dormit/cușetă, diferențele tarifare trebuie achitate integral.