Trotineta electrică, deși atât de iubită de adolescenți, atât de urâtă de părinții acestora. Acest mijloc de transport poate fi foarte eficient, însă nu întotdeauna este alegerea potrivită.

Duminică, s-a stins din viață, după un accident cu o astfel de trotinetă electrică. Incidentul s-a petrecut în Sibiu, iar timp de 18 zile, băiatul a suferit mai multe intervenii medicale, însă, din păcate, a decedat, informează Din nefericire, cazul nu este singular, deoarece accidentele cu aceste trotinete se tot înmulțesc de la an la an. În incinta aceleiași unități medicale, un bărbat de 58 de ani se află pe patul de spital, în comă, de 11 zile.

Câte accidente cu trotineta electrică au avut loc în 2025

Spre deosebire de anul 2024, când au fost înregistrate 1.320 de cazuri de accidente cu trotinetele electrice, situația anului 2025 arată mult mai tragic. În primele șapte luni, poliția a înregistrat 1.500 de accidente cu trotineta electrică, iar până în luna iulie fuseseră înregistrate șapte decese, cauzate de aceste accidente, arată un studiu realizat pe baza datelor Poliției Române, conform

Cine este vinovatul în aceste cazuri

Conform aceluiași studiu, vinovat în 80% din cazuri este chiar conducătorul trotinetei electrice. Faptul că aceștia, fie nu respectă regulile de circulație, deplasându-se cu o viteză mai mare decât cea legală, fie nu poartă echipament de protecție, duce la apariția accidentelor și, uneori, chiar la pierderea de vieți omenești.

Ce reguli ar trebui să respecte conducătorii de trotinete electrice

Există , prevăzute în Codul Rutier, care ar trebui respectate de toți conducătorii de trotinete electrice. Condițiile arată cam așa:

Vârsta minimă pentru conducere este de 14 ani;

Casca de protecție este obligatorie pentru minorii între 14 și 16 ani;

Transportul pasagerilor este interzis;

Circulația trebuie să se facă pe piste de biciclete, iar în lipsa acestora pe partea dreaptă a carosabilului, dar numai cu trotinete ce nu depășesc 25 km/h;

Ce ar trebui să se întâmple în România pentru ca situația să fie diferită

Potrivit specialiștilor, soluția potrivită nu este nicidecum interzicerea trotinetelor electrice, ci educarea conducătorilor acestora. Reducerea numărului de accidente ar fi posibilă, dacă s-ar aplica un set strict de reguli, care să conțină contravenții, imediat ce se comite o greșeală, dar și dacă ar exista campanii de informare și conștientizare pentru cetățeni.

Astfel, situația ar fi mult mai diferită, iar numărul tragediilor s-ar micșora semnificativ.

Care este situația în țările europene

România nu este singura țară în care valul de accidente cauzate de mersul cu trotineta electrică este unul mare. Mai multe țări din Europa se confruntă cu asta și, tocmai din acest motiv, au recurs la niște măsuri care să ajute la stabilizarea situației. Printre acestea, se regăsesc:

În Germania , trotinetele sunt interzise în zonele pietonale;

În Austria , ele sunt tratate exact ca bicicletele, cu aceleași obligații și sancțiuni;

În Danemarca , circulația trotinetelor electrice este interzisă pe timpul nopții;

În Paris, autoritățile au decis chiar interzicerea totală a trotinetelor electrice de închiriat, după ce numărul accidentelor crescuse alarmant.

Care sunt cele mai frecvente urmări ale accidentelor

Medicii trag un semnal de alarmă și avertizează asupra faptului că problemele care pot apărea în urma unui accident cu trotineta electrică nu sunt deloc neglijabile. Afecțiuni, precum traumatisme craniene, fracturi la nivelul brațelor și picioarelor și contuzii toracice sunt cap de listă la consecințele unui incident cu trotineta electrică.

Astfel, specialiștii îndeamnă la respectarea regulilor de circulație și luarea măsurilor de precauție, deoarece trotinetele oferă mai puțină stabilitate decât bicicletele, iar repercusiunile care pot apărea, pot fi unele extrem de grave, în cazuri dificile fiind prea târziu pentru a se mai putea face ceva.